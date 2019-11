Le premier ministre annonce des changements au sein de la direction du Sénat

OTTAWA, le 29 nov. 2019 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui que Peter Harder, représentant du gouvernement au Sénat, et que Grant Mitchell, agent de liaison du gouvernement au Sénat, quitteront leurs postes.

En avril 2016, le sénateur Harder est devenu le premier sénateur indépendant nommé à la suite du processus de sélection fondé sur le mérite ouvert aux Canadiens. À titre de représentant du gouvernement, il a accordé une très grande importance à la collaboration non partisane et a travaillé sans relâche pour faire avancer le programme législatif du gouvernement au Sénat. Le sénateur Harder quittera ses fonctions le 31 décembre 2019. Son remplacement sera annoncé en temps et lieu.

Le sénateur Mitchell a été nommé au Sénat en 2005 après avoir mené une carrière distinguée au sein de la fonction publique, dans le milieu des affaires et en politique en Alberta. Il est devenu agent de liaison du gouvernement au Sénat en mai 2016 et a grandement contribué à la réforme du Sénat. Le sénateur Mitchell continuera d'assumer son rôle actuel jusqu'à ce que le remplacement du sénateur Harder soit nommé.

Grâce au travail des sénateurs Harder et Mitchell et de l'ancienne coordinatrice législative, la sénatrice Diane Bellemare, le Sénat est mieux placé que jamais pour servir les Canadiens d'un océan à l'autre. Les trois sénateurs continueront de siéger à la Chambre haute et de représenter activement leur région - soit l'Ontario, l'Alberta et le Québec - ainsi que tous les Canadiens.

Citation

« Les sénateurs Harder et Mitchell ont dirigé le Sénat à travers une période de réforme sans précédent. Ils ont joué un rôle essentiel dans l'examen de lois et la promotion d'un Sénat transparent et responsable qui travaille au profit de tous les Canadiens. Je les remercie de leur travail exceptionnel. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

Faits saillants

Le représentant du gouvernement au Sénat, l'agent de liaison du gouvernement au Sénat et le coordonnateur législatif du représentant du gouvernement forment l'équipe du bureau du représentant du gouvernement. Cette équipe fait la promotion d'un Sénat indépendant, responsable et transparent.

Le représentant du gouvernement au Sénat est le premier point de contact entre le gouvernement et le Sénat. Il s'emploie à faire avancer les projets de loi du gouvernement à la Chambre haute et à promouvoir le renouvellement de l'institution.

L'agent de liaison du gouvernement est chargé d'informer le Sénat des affaires du gouvernement et de veiller à ce que les sénateurs disposent des renseignements nécessaires avant les votes.

En 2016, le processus de sélection pour les sénateurs a été ouvert à tous les Canadiens. Les candidatures sont passées en revue par le Comité consultatif indépendant sur les nominations au Sénat, qui fournit des recommandations au premier ministre.

