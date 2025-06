OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le premier ministre de l'Inde, Narendra Modi.

Les deux dirigeants ont discuté des relations de longue date entre le Canada et l'Inde. Ils ont notamment parlé des liens étroits entre leurs populations et des liens commerciaux importants entre leurs pays. Tout particulièrement, les dirigeants ont convenu de veiller à ce que se poursuive la collaboration entre les autorités chargées de l'application de la loi, ainsi que les discussions sur les questions de sécurité.

Le premier ministre Carney a invité le premier ministre Modi à participer au Sommet des dirigeants du G7 de 2025 qui se tiendra à Kananaskis, en Alberta.

Le premier ministre Carney et le premier ministre Modi ont convenu de rester en contact étroit et se sont réjouis à la perspective de se rencontrer lors du Sommet des dirigeants du G7 qui se tiendra plus tard ce mois-ci.

