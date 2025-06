OTTAWA, ON, le 6 juin 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney s'est entretenu avec le secrétaire général de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN), Mark Rutte.

Les dirigeants ont discuté des sommets du G7 et de l'OTAN qui se tiendront prochainement, de la sécurité transatlantique ainsi que du soutien à l'Ukraine et de son autodéfense. Le premier ministre Carney a indiqué le mandat du nouveau gouvernement consistant à augmenter les dépenses militaires et à affirmer la souveraineté du Canada, notamment au sein de l'Alliance de l'OTAN.

Le premier ministre et le secrétaire général se reverront au prochain Sommet du G7 à Kananaskis, en Alberta.

