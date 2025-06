OTTAWA, ON, le 7 juin 2025 /CNW/ - Il y a 50 ans, un petit groupe d'économies avancées a formé ce que l'on connaît maintenant comme étant le G7 - un forum axé sur la coopération, la stabilité et la prospérité commune - pour faire face aux bouleversements et aux tensions géopolitiques de l'époque. En 2025, alors que les défis mondiaux s'intensifient, le G7 doit se montrer à la hauteur de la situation et agir avec force et détermination.

Aujourd'hui, le premier ministre Mark Carney a annoncé les priorités qui orienteront le programme canadien du Sommet des dirigeants du G7, lequel se tiendra à Kananaskis, en Alberta, du 15 au 17 juin 2025.

Dans le but de bâtir des économies plus fortes, le Canada cherchera à mobiliser le soutien de ses partenaires et à assurer la prise de mesures concertées à l'égard des trois grandes missions suivantes :

Assurer la sécurité des communautés et du monde : renforcer la paix et la sécurité, lutter contre l'ingérence étrangère et la criminalité transnationale et collaborer pour combattre les feux de forêt.

renforcer la paix et la sécurité, lutter contre l'ingérence étrangère et la criminalité transnationale et collaborer pour combattre les feux de forêt. Améliorer la sécurité énergétique et accélérer la transition numérique : renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et stimuler la croissance économique au moyen de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques.

renforcer les chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques et stimuler la croissance économique au moyen de l'intelligence artificielle et des technologies quantiques. Établir les partenariats de demain : catalyser l'énorme investissement privé nécessaire pour bâtir des infrastructures plus solides, créer des emplois mieux rémunérés et ouvrir des marchés dynamiques où les entreprises peuvent soutenir la concurrence et réussir.

Parmi les autres thèmes qui seront abordés lors du Sommet, mentionnons les suivants : instaurer une paix juste et durable en Ukraine et dans d'autres zones de conflit aux quatre coins du globe, et mettre en place un programme tourné vers l'avenir qui permettra de mobiliser des partenaires autres que ceux du G7, en reconnaissance du fait que notre sécurité et notre prospérité à long terme dépendront de l'établissement de coalitions avec des partenaires fiables qui sont fondées sur des valeurs communes.

Citation

« Le Canada possède ce que le monde veut et les valeurs auxquelles tous aspirent. Le Sommet des dirigeants du G7 à Kananaskis est une occasion pour le Canada de travailler avec des partenaires fiables pour relever les défis de façon unie, avec vigueur et détermination. Le Canada est prêt à jouer un rôle de premier plan. »

-- Le très hon. Mark Carney, premier ministre du Canada

Faits saillants

C'est la septième fois que le Canada assure la présidence du G7.

Le Sommet des dirigeants, qui se tiendra cette année à Kananaskis , en Alberta , se déroulera sur le territoire traditionnel de la Confédération des Pieds-Noirs, laquelle comprend les Premières Nations Kainai, Piikani et Siksika, des Nations Stoney Nakoda, qui comprennent les Premières Nations de Bearspaw, Chiniki et Goodstoney, et de la Première Nation des Tsuut'ina. Nous reconnaissons également le peuple et le gouvernement métis Otipemisiwak qui résident sur ce territoire, ainsi que toutes les personnes qui ont élu domicile dans la région visée par le Traité n° 7, dans le sud de l' Alberta .

Lien connexe

Ce document se trouve également à l'adresse : https://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Relations avec les médias - CPM : [email protected]