OTTAWA, ON, le 30 oct. 2020 /CNW/ - La santé, la sécurité et le bien-être des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont une priorité durant la pandémie mondiale de COVID-19. Le gouvernement du Canada continuera de soutenir les peuples et les communautés autochtones pendant cette période afin de les aider à contenir la propagation du virus et à assurer la sécurité des gens.

Aujourd'hui, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé un nouveau financement de plus de 200 millions de dollars pour appuyer les peuples et les communautés autochtones. Ce financement comprend les contributions suivantes :

120,7 millions de dollars pour soutenir les établissements d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones à mener leurs activités en toute sécurité pendant la pandémie. Cet investissement devrait venir en aide à plus de 35 000 enfants des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis qui ont accès à des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants autochtones adaptés sur le plan culturel. Ce financement sera géré de manière conjointe par l'intermédiaire des partenariats en place en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Il aidera les communautés autochtones à répondre à leurs besoins les plus urgents. Il permettra notamment de mettre en œuvre des protocoles de nettoyage améliorés, d'embaucher du personnel supplémentaire et d'offrir de la formation.

59 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'adapter leurs infrastructures communautaires dans les réserves. Les Premières Nations peuvent utiliser les fonds pour mettre en œuvre des mesures de santé et de sécurité publiques dans les bâtiments communautaires. Elles pourront, entre autres, ajouter des postes de lavage des mains, acheter du désinfectant pour les mains, de l'équipement de protection individuelle pour le personnel et des produits de nettoyage, installer des panneaux et des barrières pour promouvoir la distanciation physique et effectuer des vérifications de sécurité et des mises à niveau des systèmes de ventilation en place.

25,9 millions de dollars pour fournir un soutien immédiat aux établissements d'enseignement postsecondaire autochtones en 2020-2021. L'investissement aidera ces établissements à faire face à l'augmentation des coûts et à l'incertitude financière découlant de la pandémie. Il permettra notamment de mettre en place des mesures de soutien pour maintenir en poste le personnel, d'automatiser les services de traitement des demandes et des inscriptions des étudiants, d'adapter les cours pour l'apprentissage en ligne et de mettre en place des mesures de santé et de sécurité publiques pour les services en personne.

Le gouvernement du Canada continue de mettre en œuvre une approche fondée sur les distinctions pour répondre aux besoins des peuples et des communautés autochtones. L'investissement d'aujourd'hui s'appuie sur le travail déjà accompli par le Fonds de soutien aux communautés autochtones, ainsi que sur le financement supplémentaire accordé aux communautés et aux organisations qui travaillent avec les peuples autochtones vivant dans les centres urbains et hors réserve.

Nous continuerons de travailler avec les peuples et les communautés autochtones pour les aider à prévenir la propagation de la COVID-19, à assurer la sécurité des gens et à faire face aux impacts de la pandémie.

« Les peuples et les communautés autochtones continuent à faire face à des difficultés particulières durant la pandémie. Nous continuerons de les écouter et de veiller à ce que les étudiants, les enfants, leurs parents et les communautés reçoivent le soutien dont ils ont besoin pour rester en santé et en sécurité, et pour répondre adéquatement à cette crise. »

-- Le très hon. Justin Trudeau, premier ministre du Canada

« Cette pandémie a été particulièrement difficile pour les enfants et les jeunes de tous âges. Nous devons veiller à ce qu'ils reçoivent l'aide nécessaire pour pouvoir apprendre et s'épanouir dans un environnement sécuritaire. Voilà pourquoi nous annonçons de nouveaux fonds destinés aux communautés et aux organisations liées à l'apprentissage et la garde des jeunes enfants jusqu'aux études postsecondaires pendant qu'elles cherchent à s'adapter à la nouvelle réalité de la COVID-19. Nous continuerons de travailler avec nos partenaires autochtones afin de favoriser la santé et la sécurité des Premières Nations, des Inuits et des Métis de partout au pays, durant et après la pandémie. »

-- L'hon. Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones

« Pour que les communautés autochtones puissent se rétablir de la COVID-19, il est essentiel de veiller à ce que les familles des Premières Nations, des Inuits et de la Nation des Métis aient accès à des programmes d'apprentissage et de garde des jeunes enfants qui sont sécuritaires, de grande qualité et adaptés sur le plan culturel. L'annonce d'aujourd'hui aidera les Premières Nations, les Inuits et la Nation des Métis à répondre aux besoins de leur communauté en matière de garde d'enfants, et ces enfants profiteront ensuite d'une base solide pour bâtir leur réussite future. »

-- L'hon. Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

Faits saillants

L'infrastructure communautaire des Premières Nations englobe les garderies, les bureaux des conseils de bande et les immeubles communautaires, les casernes de pompiers, les refuges pour femmes, les sites du Programme d'aide préscolaire aux Autochtones dans les réserves, les centres de traitement, les centres de soins de longue durée et les centres du Programme national de lutte contre l'abus de l'alcool et des drogues chez les Autochtones.

Le 26 août 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un financement de 112 millions de dollars destiné aux Premières Nations pour soutenir les mesures communautaires qui favorisent une rentrée sécuritaire pour les élèves des écoles élémentaires et secondaires dans les réserves.

a annoncé un financement de 112 millions de dollars destiné aux Premières Nations pour soutenir les mesures communautaires qui favorisent une rentrée sécuritaire pour les élèves des écoles élémentaires et secondaires dans les réserves. Le 22 avril 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien de 75,2 millions de dollars destiné aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire pour l'année scolaire 2020-2021.

a annoncé un soutien de 75,2 millions de dollars destiné aux étudiants autochtones de niveau postsecondaire pour l'année scolaire 2020-2021. Le 18 mars 2020, le gouvernement du Canada a annoncé un nouveau Fonds de soutien aux communautés autochtones fondé sur les distinctions pour répondre aux besoins immédiats des communautés des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ce fonds donne aux dirigeants autochtones la marge de manœuvre nécessaire pour réagir à la propagation de la COVID-19 dans leurs communautés. À ce jour, les investissements effectués dans le cadre de ce fonds totalisent 685 millions de dollars.

