OTTAWA, ON, le 9 oct. 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé aujourd'hui les nominations suivantes à l'Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement (OSSNR) :

Faisal Mirza devient membre pour un mandat de cinq ans. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

L'honorable Marie-Lucie Morin, C.P. devient membre pour un mandat de trois ans. Cette nomination entre en vigueur immédiatement.

L'OSSNR agit de façon totalement indépendante. Il est chargé de s'assurer que les organismes canadiens affectés à la sécurité nationale et au renseignement respectent la loi et mènent uniquement des activités raisonnables et nécessaires.

Notes biographiques

Liens connexes

Ce document se trouve également à l'adresse : http://pm.gc.ca

SOURCE Cabinet du Premier ministre du Canada

Renseignements: Relations avec les médias - CPM : [email protected]

Liens connexes

http://pm.gc.ca/