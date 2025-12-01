MONTRÉAL, le 1er déc. 2025 /CNW/ - ADM Aéroports de Montréal est heureuse d'annoncer qu'elle a remporté le prix Eurêka 2025 dans la catégorie Organisme de transport, décerné par Écotech Québec, pour la mise au point et les tests concluants de son nouveau fluide de dégivrage ECOWAY50, développé en collaboration avec Electro Carbon. Cette distinction met ainsi en lumière la qualité et l'innovation du projet, qui illustre parfaitement la capacité des acteurs québécois à développer des solutions durables et compétitives pour le secteur aéronautique.

Dans sa volonté d'innover afin de mettre en place des opérations aéroportuaires plus durables, efficaces et responsables, ADM a testé cette technologie propre qui offre une performance équivalente aux dégivrants conventionnels tout en ayant une empreinte environnementale réduite sur son site de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

« ADM est plus que jamais engagée à exercer ses activités dans le respect des principes de durabilité. Ce projet illustre notre volonté d'intégrer des technologies propres adaptées au contexte particulier de nos opérations aéroportuaires. Il favorise également l'approvisionnement local et constitue une contribution concrètement à la lutte aux changements climatiques. Je tiens à féliciter les équipes d'ADM et celles de notre partenaire Electro Carbon, qui travaillent avec rigueur pour transformer cette ambition en réalité », a déclaré Donald Desrosiers, vice-président adjoint, Infrastructures et cycle de vie d'ADM.

« Cette reconnaissance confirme qu'il est possible d'allier performance opérationnelle, sécurité et réduction de l'empreinte environnementale. Nous sommes fiers d'avoir collaboré avec ADM pour démontrer, en conditions réelles, qu'une solution plus propre peut répondre aux exigences les plus élevées dans le cadre d'opérations hivernales aéroportuaires », a mentionné Martin Larocque, président-directeur général d'Electro Carbon Inc.

Les résultats obtenus avec cette solution à base de formate de potassium et certifiée AMS 1435E, démontrent un potentiel environnemental important :

Moins de 9,6 % d'émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport à un dégivrant conventionnel, selon la norme ISO 14064-2;

Une biodégradabilité accrue et une réduction notable de la demande biochimique en oxygène (BOD) et de la demande chimique en oxygène (COD);

Une performance équivalente à celle des produits traditionnels, tout en maintenant les normes opérationnelles et de sécurité les plus élevées.

À la suite de ce projet pilote concluant, ADM a pris la décision d'intégrer progressivement ce nouveau dégivrant dans ses opérations aéroportuaires, aussi bien sur le site de YMX Aérocité internationale de Mirabel qu'à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau.

À propos d'ADM Aéroports de Montréal

ADM Aéroports de Montréal est l'autorité aéroportuaire du Grand Montréal responsable de la gestion, de l'exploitation et du développement de YUL Aéroport international Montréal-Trudeau, certifié 4 étoiles selon le « World Airport Star Rating » de Skytrax, et de YMX Aérocité internationale de Mirabel.

SOURCE Aéroports de Montréal

Source : ADM Aéroports de Montréal, Affaires publiques, 514 394-7304, [email protected]