Le Port de Trois-Rivières présente ses résultats pour l'année 2025 lors de son Assemblée générale annuelle

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 17 juin 2026 /CNW/ - L'Administration portuaire de Trois-Rivières (APTR) a tenu aujourd'hui, à la Gare maritime, son assemblée générale annuelle, au cours de laquelle elle a présenté les faits saillants et son rapport annuel 2025.

La présidente du conseil d'administration, Me Véronique Néron, et le président-directeur général de l'APTR, Anick Métivier y ont dressé le bilan de la dernière année et fait le point sur les opérations et les projets de l'an dernier au Port de Trois-Rivières.

Tel qu'annoncé plus tôt cette année lors du dévoilement du bilan annuel, le Port de Trois-Rivières a manutentionné en 2025 pour 2,6 millions de tonnes métriques (MTM) de marchandises, soutenant les échanges commerciaux régionaux et internationaux. Le trafic se répartit entre 1,9 MTM de vrac solide, 198 000 tonnes de vrac liquide et 485 000 tonnes de marchandises générales. La diminution observée était planifiée et découle des importants projets d'infrastructures en cours, destinés à accroître durablement la productivité et la compétitivité du Port.

L'année 2025 a été marquée par une transformation d'envergure des infrastructures portuaires, portée par le plus ambitieux projet de l'histoire du Port. Cette évolution repose sur l'engagement de partenaires audacieux et visionnaires, ainsi que sur la mobilisation exceptionnelle des débardeurs et de l'ensemble des travailleurs portuaires.

Fort d'une équipe d'une trentaine d'employés, le Port de Trois-Rivières poursuit activement son engagement au sein de la communauté trifluvienne. En cohérence avec sa volonté d'agir comme un citoyen corporatif responsable, engagé et durable, il a soutenu 65 organismes en 2025 par l'entremise de son programme de dons et commandites, ainsi que de nombreuses initiatives, événements et projets locaux, contribuant au dynamisme social, culturel et économique de la région.

Citations

« L'année 2025 a marqué un moment charnière pour le Port de Trois-Rivières. Dans un contexte de transformation majeure, nous avons soutenu le développement d'un port moderne, performant et responsable, en cohérence avec sa mission économique et son rôle au sein de la communauté. »

Me Véronique Néron, présidente du conseil d'administration

« En 2025, le Port de Trois-Rivières a franchi une étape déterminante dans sa transformation, marquée par l'avancement des travaux majeurs, notamment la construction du quai 16 et la reconstruction du quai 17. Grâce à la mobilisation de nos équipes, de nos utilisateurs et de nos partenaires, nous posons les bases d'un port encore plus performant, durable et stratégiquement positionné au cœur des corridors commerciaux canadiens, au service de chaînes d'approvisionnement plus fluides et résilientes. »

Anick Métivier, président-directeur général, Port de Trois-Rivières

À propos du Port de Trois-Rivières

Le Port accueille annuellement plus de 215 navires provenant d'une centaine de ports dans plus de quarante pays, en plus de traiter 65 000 camions et 11 000 wagons, soutenant ainsi la fluidité des échanges commerciaux.

Faisant partie des 17 administrations portuaires canadiennes et actif depuis 1882, le Port de Trois-Rivières offre, en toutes saisons, une vaste gamme d'installations et de services à l'industrie maritime. Il joue un rôle clé dans le développement économique régional, national et international, notamment dans des secteurs stratégiques comme l'aluminium, les minéraux critiques et l'agroalimentaire.

Faits en bref

En 2025, le Port de Trois-Rivières a accueilli 24 navires de croisière et 4 799 passagers, consolidant son rôle comme porte d'entrée touristique et levier de développement régional.

Les travaux majeurs aux quais 16 et 17 progressent selon les échéanciers et les budgets, renforçant la performance, la sécurité et la capacité du Port.

En misant sur la récupération des matériaux, 77 % du béton issu de la démolition des anciens silos de grain a été réutilisé, illustrant une approche concrète d'économie circulaire.

En 2025, près de 475 000 tonnes d'acier ont transité par le Port, soit l'équivalent d'environ 17 ponts Laviolette.

Le Port génère près de 280 M$ en retombées économiques et soutient plus de 2 200 emplois directs, indirects et induits.

Liens utiles

Rapport annuel 2025

Administration portuaire de Trois-Rivières

Plan Stratégique Cap sur 2030

SOURCE Administration portuaire de Trois-Rivières

Personne-Ressource : Martine Bareil, Directrice principale Affaires publiques et Communications, Administration portuaire de Trois-Rivières, Courriel : [email protected]