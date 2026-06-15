Avis aux médias - Assemblée générale annuelle du Port de Trois-Rivières

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à assister à l'assemblée générale annuelle (AGA) du Port de Trois-Rivières, qui se tiendra le 17 juin 2026 à 11 h, à la Gare maritime.

À cette occasion, l'Administration portuaire de Trois-Rivières présentera le bilan de ses résultats financiers ainsi que les faits saillants et les réalisations de l'année 2025. Le rapport annuel 2025 sera également rendu public.

QUI : Trois allocutions seront prononcées par la présidente du Conseil d'administration, Me Véronique Néron, le vice-président du Conseil d'administration, M. Félix Hamel et le président-directeur général, M. Anick Métivier. Ils seront disponibles pour répondre aux questions des médias à l'issue de la séance.

QUOI : Les médias sont invités à assister à l'AGA du Port de Trois-Rivières qui sera suivie d'une session de questions et réponses.

OÙ : Gare maritime, 1400, rue du Fleuve, Trois-Rivières

QUAND : Le mercredi 17 juin, 2026 à 11 h

Notes au rédacteur en chef

Les médias sont priés de confirmer leur présence par courriel via [email protected] avant le mardi 16 juin 16 h 30.

SOURCE Administration portuaire de Trois-Rivières

Personne-ressource : Martine Bareil, Directrice principale aux Affaires publiques et Communications, Administration portuaire de Trois-Rivières, Courriel : [email protected]