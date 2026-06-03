TROIS-RIVIÈRES, QC, le 3 juin 2026 /CNW/ - Les médias sont invités à la conférence de presse qui soulignera l'inauguration de nouvelles installations d'Alcoa au Port de Trois-Rivières, le 10 juin 2026 à 13 h 15, à la Gare maritime.

L'événement se déroulera en deux temps :

Logo Alcoa, Logo Port de Trois-Rivières, Logo Gouvernement du Canada (Groupe CNW/Administration portuaire de Trois-Rivières)

Une conférence de presse à 13 h 15 pour l'annonce conjointe entre l'administration portuaire de Trois-Rivières et Alcoa.

Suivra une visite des nouvelles installations sur l'enceinte portuaire.

QUI : L'événement aura lieu en présence de M. Anick Métivier, président-directeur général du Port de Trois-Rivières, et M. Pascal Rochette, directeur général d'Alcoa - Aluminerie de Deschambault.

QUOI : Les médias sont invités à assister à la conférence de presse inaugurant les nouvelles installations portuaires.

OÙ : Gare maritime, 1400, rue du Fleuve, Trois-Rivières

QUAND : Le 10 juin 2026 à 13 h 15

Notes au rédacteur en chef

Les médias sont priés de confirmer leur présence par courriel via [email protected] avant le 5 juin 2026. Les personnes souhaitant participer à la visite des installations doivent obligatoirement transmettre leur nom à l'avance. Des équipements de protection individuelle seront fournis sur place.

SOURCE Administration portuaire de Trois-Rivières

Personnes-ressources : Martine Bareil, Directrice principale aux Affaires publiques et Communications, Administration portuaire de Trois-Rivières, Courriel : [email protected]; Marie-Josée Alain, Conseillère en communications, Alcoa - Aluminerie de Deschambault, Courriel : [email protected]