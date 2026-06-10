Le Port de Trois-Rivières et Alcoa inaugurent les nouvelles installations portuaires dédiées au déchargement des matières premières destinées à l'Aluminerie de Deschambault

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 juin 2026 /CNW/ - Alcoa et l'Administration portuaire de Trois Rivières (APTR) ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle des nouvelles installations d'Alcoa au Quai 17, un jalon important qui témoigne de la collaboration continue entre les deux organisations. Ces infrastructures modernisées permettent désormais d'assurer la réception de l'alumine et du coke calciné destinés à l'Aluminerie de Deschambault.

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L'événement, tenu en présence des partenaires du milieu, incluait la présentation d'une vidéo retraçant les étapes clés du projet et l'intégration des nouveaux équipements.

Rendu possible grâce à un investissement de 71,8 millions de dollars par Alcoa, le projet comprend l'acquisition de deux portiques de déchargement pneumatiques entièrement électriques et en circuit fermé. Livrés par bateau à l'automne 2025, ces équipements permettent désormais une efficacité de déchargement accrue, une meilleure stabilité opérationnelle et une réduction significative de l'empreinte environnementale. Depuis la mise en service en janvier, neuf déchargements ont déjà été réalisés avec succès.

« Cet investissement majeur au Port de Trois Rivières renforce la compétitivité et la pérennité de notre aluminerie, tout en nous permettant d'améliorer la réception de nos matières premières grâce à des équipements de pointe et à des pratiques plus durables. Réalisé dans le respect des plus hauts standards en santé, sécurité et environnement, le projet a aussi permis de former nos équipes et de développer une expertise essentielle pour l'avenir. Cette réalisation témoigne de la qualité de la collaboration entre nos employés, l'Administration portuaire et nos partenaires, et de notre engagement à contribuer de façon responsable au développement de notre région et à bâtir un héritage durable pour les générations futures. »

- Pascal Rochette, directeur général, Alcoa - Aluminerie de Deschambault

Grâce à une entente à long terme, l'aire de manutention du Quai 17 est désormais exclusivement dédié aux opérations d'Alcoa, assurant la stabilité, la sécurité et la continuité des opérations pour les années à venir.

Les travaux du projet des quais 16 et 17, réalisés par le Port de Trois Rivières et ses partenaires, représentent un investissement total de 312 millions de dollars, incluant l'appui du gouvernement du Canada (87 M$) et du gouvernement du Québec (41 M$), annoncé en 2025.Le projet de modernisation globale se poursuit tel que prévu. En ce qui concerne le Quai 17, les travaux restants se limitent au passage de conduits électriques pour l'installation d'un lampadaire ainsi qu'à l'implantation de la fibre optique. L'ensemble des autres infrastructures du quai est achevé.

« Avec le Quai 17, le Port de Trois-Rivières démontre que la modernisation des infrastructures portuaires est un levier concret de transition industrielle. En accompagnant Alcoa dans l'intégration d'équipements à la fine pointe et à faible empreinte environnementale, nous consolidons notre rôle de partenaire stratégique des grandes industries tout en bâtissant un port plus efficace, plus durable et résolument tourné vers l'avenir. »

- Anick Métivier, président-directeur général, Administration portuaire de Trois-Rivières

L'inauguration d'aujourd'hui marque une étape importante pour l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement d'Alcoa au Québec et illustre la force de la collaboration entre les partenaires industriels, gouvernementaux et portuaires.

À propos du Port de Trois-Rivières

Le Port de Trois-Rivières accueille annuellement 65 000 camions, 11 000 wagons et plus de 240 navires marchands et de croisières provenant d'une centaine de ports situés dans plus de quarante pays à travers le monde. Le port peut manutentionner jusqu'à 4,2 M de tonnes métriques de marchandise, est responsable de près de 280 millions en retombées économiques et génère plus de 2 200 emplois directs, indirects et induits.

Le projet des quais 16 et 17 permettra d'accroître la performance du Port de Trois-Rivières en plus de soutenir sa croissance, notamment dans le secteur du grain, du coke calciné et de l'alumine. L'installation de nouveaux équipements permettra aux manutentionnaires Alcoa et G3 Canada d'opérer de manière plus durable, de réduire significativement les impacts environnementaux, en plus d'optimiser et de renforcir la fiabilité de la chaîne logistique.

Membre des 17 administrations portuaires canadiennes et actif depuis 1882, le Port de Trois Rivières joue un rôle clé dans la compétitivité des filières industrielles québécoises, notamment l'aluminium, les minéraux critiques et l'agroalimentaire. En misant sur l'innovation, la durabilité et des partenariats à long terme avec le secteur privé, le Port agit comme un catalyseur de croissance durable à l'échelle régionale, nationale et internationale.

À propos de l'Aluminerie de Deschambault

L'Aluminerie de Deschambault compte sur une équipe de plus de 509 personnes produisant quelque 287 000 tonnes métriques d'aluminium par année. En 2025, elle a généré des dépenses locales de 563 millions de dollars canadiens au Québec. En plus de l'Aluminerie de Deschambault, qui accueille le Centre d'excellence mondial des alumineries, les installations d'Alcoa au Québec regroupent l'Aluminerie de Bécancour Inc. (ABI) et l'Aluminerie de Baie Comeau. Ces trois usines possèdent une capacité annuelle de production de plus d'un million de tonnes métriques de lingots, de petits lingots, de plaques et de billettes. Plus d'information : www.alcoa.com/canada

SOURCE Administration portuaire de Trois-Rivières

Personnes-ressources : Martine Bareil, Directrice principale aux Affaires publiques et Communications, Administration portuaire de Trois-Rivières, Courriel : [email protected]; Marie-Josée Alain, Conseillère en communications et Responsable de Performance sociale, Alcoa - Aluminerie de Deschambault, Courriel : [email protected]