Le pont international Gordie-Howe ouvrira le 27 juillet, permettant de renforcer le commerce, les liens et le développement économique

OTTAWA, ON, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Chaque jour, des centaines de millions de dollars de biens commerciaux transitent par le corridor Windsor-Détroit, ce qui en fait le poste frontalier terrestre international le plus fréquenté d'Amérique du Nord. Le pont international Gordie Howe constituera un lien économique crucial entre le Canada et les États-Unis et il permettra de générer des milliards de dollars d'activité économique pendant de nombreuses décennies.

Aujourd'hui, le Canada et l'État du Michigan ont convenu d'ouvrir le pont international Gordie-Howe à la circulation le 27 juillet, avec le soutien du gouvernement des États-Unis. Ce pont représentera un moteur économique majeur pour la région, et il offrira également des possibilités aux navetteurs, aux touristes et aux entreprises.

Fruit d'une collaboration soutenue durant la dernière décennie, ce pont permettra de renforcer les chaînes d'approvisionnement nord-américaines, de soutenir le secteur manufacturier et d'améliorer la circulation des biens essentiels.

Enjambant la rivière Détroit entre Windsor, en Ontario, et Détroit, au Michigan, ce pont à haubans à six voies présente une portée principale de 853 mètres - la plus longue de ce type en Amérique du Nord - et s'étend sur environ 2,5 km. Le poste frontalier comprend également des points d'entrée modernes de part et d'autre de la frontière, équipés de technologies de pointe en matière de contrôle et de gestion des frontières, ce qui en fait l'un des passages frontaliers terrestres les plus avancés et les plus sécurisés d'Amérique du Nord.

Pour accompagner cette ouverture et veiller à ce que les retombées positives se fassent sentir des deux côtés de la frontière, le Canada et les États-Unis ont convenu d'une série de mesures de coopération axées sur la gouvernance et la transparence en matière de péages, ainsi que sur des investissements dans la région, notamment grâce à la création d'un Fonds de développement économique, d'une durée de 15 ans lié à une partie des bénéfices de l'exploitation des ponts.

L'Autorité du pont Windsor-Détroit travaillera également en collaboration avec le gouvernement des États-Unis au sujet des ajustements des tarifs de péage, afin de trouver un accord de certain changements de péage non liés au marché.

L'ouverture du pont international Gordie-Howe représente un moment important non seulement pour la région, mais aussi pour le Canada, alors que nous nous employons à renforcer l'un des corridors de transport les plus fréquentés du continent, à améliorer la circulation des personnes et des biens, à accroître la résilience des chaînes d'approvisionnement nord-américaines et à soutenir la croissance économique et les bons emplois.

Citations

« Après des années de planification, de partenariat et de construction, le pont international Gordie-Howe ouvrira bientôt ses portes - offrant une nouvelle connexion pour la région, tout en renforçant l'un des corridors commerciaux les plus importants au monde. Ce projet d'intérêt national témoigne de ce que le Canada peut accomplir lorsque nous nous unissons autour d'une vision commune. Nous remercions tout le personnel, les travailleurs, les partenaires et les membres de la communauté qui ont participé. Le pont international Gordie-Howe créera de nouvelles possibilités, renforcera notre économie et apportera des avantages économiques des deux côtés de la frontière pour les générations à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Le pont international Gordie-Howe a toujours été une bonne affaire pour notre État. Des milliers de travailleurs du Michigan ont construit ce pont essentiel, qui accélérera la production automobile, réduira les coûts, facilitera la circulation, renforcera l'agriculture et donnera aux gens des deux côtés de la frontière des emplois mieux rémunérés et un avenir meilleur. Je suis fier de m'être battu pour son ouverture et je félicite mes partenaires qui travaillent à mes côtés sur cette question depuis des années. Ce pont témoigne du partenariat durable entre le Michigan et le Canada et de ce que nous pouvons faire lorsque nous voyons grand et que nous parions ensemble sur notre avenir commun. Merci à nos alliés au Canada et aux habitants du Michigan qui ont plaidé pendant des années pour que cela se fasse. Continuons à travailler ensemble pour bâtir un avenir prometteur pour le Michigan et le Canada. »

Gretchen Whitmer, gouverneure de l'État du Michigan, États-Unis d'Amérique

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SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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