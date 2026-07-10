Le gouvernement fédéral investit dans le transport actif dans des communautés autochtones de la Saskatchewan

LA RONGE, SK, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Les infrastructures extérieures contribuent à améliorer la qualité de vie dans les communautés en permettant aux résidents et aux visiteurs de se rassembler, de se déplacer et de pratiquer des activités en plein air. Le gouvernement fédéral investit plus de 19,5 millions de dollars dans neuf projets de transport actif réalisés en Saskatchewan dans le cadre du Fonds pour le transport actif.

Cet investissement a été annoncé aujourd'hui par l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural.

La bande indienne de Lac La Ronge bénéficiera de deux plans consacrés au transport actif et à la sécurité des piétons. Ces plans viseront à combler les lacunes des réseaux de sentiers et proposeront une stratégie pour l'aménagement de réseaux de sentiers et de voies polyvalentes sains, sûrs et agréables dans les réserves de Stanley Mission, de Lac La Ronge et de Kitsaki.

Ces plans aideront à déterminer où vivent les membres, où ils souhaitent se rendre et où aménager des réseaux de sentiers pour faciliter leurs déplacements. L'aménagement de voies intuitives reliant les lieux où les membres doivent se rendre favorise l'utilisation des modes de transport actif, améliore la connectivité et favorise l'adoption d'un mode de vie plus sain.

Plusieurs autres communautés des Premières Nations, telles que Sturgeon Lake, Ochapowace, la Nation crie de Red Earth et la Nation dakota de Whitecap, bénéficieront de l'élaboration de plans de transport actif, ainsi que de l'aménagement de sentiers et de voies piétonnes pour offrir d'autres options de transport non motorisé et promouvoir un mode de vie actif et sain pour tous.

Citations

« De bonnes infrastructures font bien plus que permettre aux gens de se déplacer d'un endroit à un autre : elles rapprochent les communautés. Dans le cadre du Fonds pour le transport actif, nous investissons plus de 19,5 millions de dollars pour aménager de nouveaux sentiers et de nouvelles voies polyvalentes partout en Saskatchewan. Ces projets faciliteront les déplacements à pied et à vélo, permettront à la population de profiter davantage du plein air et contribueront à améliorer la qualité de l'air tout en favorisant des collectivités plus saines. »

Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Nous remercions le gouvernement du Canada pour son investissement dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Ce financement a permis à la bande indienne de Lac La Ronge d'élaborer des plans de transport actif et de sécurité des piétons pour La Ronge et Stanley Mission, afin de cerner les possibilités d'améliorer la sécurité, l'accessibilité et la connectivité au sein de nos communautés.

Nous espérons que le Canada continuera d'investir dans la bande indienne de Lac La Ronge en appuyant nos demandes de financement pour des projets d'immobilisations et de futures initiatives en matière d'infrastructure, ce qui nous permettra de transformer ces plans en améliorations concrètes dont nos communautés bénéficieront pour les générations à venir. Enfin, nous remercions de nouveau le gouvernement du Canada, notre service des terres et des ressources, Urban Systems, ainsi que tous les membres de la communauté qui ont contribué à cet important projet. »

Tammy Cook-Searson, cheffe de la bande indienne de Lac La Ronge

Produits connexes

Document d'information

Le gouvernement fédéral investit dans les modes de transport actifs au sein des communautés autochtones de la Saskatchewan

Le gouvernement fédéral investit 19 529 081 $ grâce au Fonds pour les transports actifs afin de soutenir neuf projets liés à ces modes de transport dans l'ensemble de la Saskatchewan. Le financement fédéral de tous ces projets est subordonné à la signature d'ententes de contribution.

Renseignements sur les projets :

Lieu Nom du projet Renseignements sur le projet Financement fédéral Financement additionnel Première Nation de George Gordon Sentier communautaire polyvalent autour du lac Front Le projet prévoit la création d'une boucle d'environ 13 kilomètres autour du lac Front, ainsi que l'aménagement d'un espace de loisirs accessible à tous. Ce lieu permettra de préserver la culture et les traditions locales, sera bénéfique pour la santé et permettra d'enseigner aux jeunes l'histoire et l'horticulture. 3 800 000 $ 0 $ Bande indienne de Lac La Ronge Plan de transport actif et de sécurité des piétons à Lac La Ronge Le projet permettra d'élaborer un plan de sécurité pour répondre aux enjeux du réseau de sentiers actuel. Il permettra aussi d'établir une stratégie pour créer un réseau de sentiers et de voies multifonctionnels sécuritaires, pratiques et agréables sur l'ensemble des réserves n° 156 (lac La Ronge) et n° 156B (Kitsaki). 50 000 $ 0 $ Bande indienne de Lac La Ronge Plan de transport actif et de sécurité des piétons à Stanley Mission Le projet permettra d'élaborer un plan de sécurité pour répondre aux enjeux du réseau de sentiers actuel. Il permettra aussi d'établir une stratégie pour créer un réseau de sentiers et de voies multifonctionnels sécuritaires, pratiques et agréables sur l'ensemble de la réserve n° 157 (Stanley Mission). 50 000 $ 0 $ Première Nation des Saulteaux de Muscowpetung Projet d'aménagement du sentier de la Nation des Saulteaux de Muscowpetung Le projet permettra d'évaluer différentes stratégies pour l'aménagement de sentiers destinés à la marche, à la course à pied, à la randonnée, au vélo, à l'équitation et à d'autres activités, afin de renforcer le réseau de transport actif au sein de la Première Nation de Muscowpetung. 50 000 $ 0 $ Première Nation d'Ochapowace Transports actifs pour la Première Nation d'Ochapowace Transports actifs pour la Première Nation d'Ochapowace : Le projet consiste à construire une voie asphaltée de 12,7 kilomètres ainsi qu'un pont, avec des bancs et un éclairage solaire afin de renforcer la sécurité et de relier la communauté à Camp McKay, site historique du pensionnat indien. 4 998 356 $ 0 $ Premières Nations de Pelican Lake Une promenade à travers l'histoire Le projet prévoit la construction d'environ 13 kilomètres de sentiers destinés à la marche et au vélo. Des ponceaux seront installés pour prévenir les inondations, et les sentiers seront agrémentés de bancs, d'arbres fruitiers et de clôtures visant à empêcher l'accès aux véhicules motorisés. 753 626 $ 0 $ Nation crie de Red Earth n° 356 Mihkoskiwakak Nehiyawak Sentier de randonnée vers un mode de vie sain* Le projet prévoit la construction d'environ 8 kilomètres de sentiers multifonctionnels, ainsi que l'installation de bancs et de dispositifs d'éclairage. Le sentier reliera la réserve n°29a (Red Earth) à la réserve n° 29 (Red Earth) et favorisera un mode de vie sain et actif. 2 318 646 $ 0 $ Première Nation de Sturgeon Lake Réseau de transport actif de la Première Nation de Sturgeon Lake - Phase 2 Le projet permettra de créer 12 kilomètres de sentiers qui relieront les zones résidentielles aux principaux services, programmes et équipements communautaires, ainsi qu'aux installations de loisirs. Ces sentiers comprendront deux abris utilisables en toutes saisons en cas d'intempéries, des bancs et des poubelles pour offrir des aires de repos le long du parcours, ainsi qu'un éclairage permettant aux utilisateurs de circuler en toute sécurité. 6 065 703 $ 250 000 $ (Première Nation de Sturgeon Lake) Première Nation des Dakota de Whitecap Sentiers multi-fonctionnels de la Première Nation des Dakotas de Whitecap Le projet favorisera la création d'un réseau de sentiers dans toute la collectivité, notamment la construction d'environ 2,7 kilomètres de sentiers multifonctionnels et de loisirs reliant la collectivité au quartiers résidentiels, aux zones commerciales et touristiques, aux établissements scolaires et de santé, ainsi qu'aux secteurs récréatifs. 1 442 750 $ 0 $

* L'octroi d'un financement fédéral est subordonné au respect de toutes les exigences relatives à la consultation des communautés autochtones et aux obligations en matière d'évaluation environnementale.

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 19 529 081 $ dans ces projets dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA). La Première Nation de Sturgeon Lake investit 250 000 $ dans son propre projet.

Le FTA permet de soutenir des projets qui visent à construire ou à élargir des réseaux de sentiers, de trottoirs, de pistes cyclables et de chemins afin d'offrir aux Canadiens des options plus abordables, plus vertes et plus saines de se déplacer au sein de leur collectivité en marchant, à vélo et en utilisant des moyens à propulsion humaine ou des aides à la mobilité hybrides comme les fauteuils roulants, les trottinettes, les vélos électriques, les patins à roues alignées, les raquettes et les skis de fond.

Au moins 10 % du financement du FTA est alloué à des projets qui profitent aux populations et aux communautés autochtones.

Le FTA soutient la Stratégie nationale de transport actif, la première approche stratégique du pays visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. Il utilise des investissements fondés sur des données et des preuves pour créer de nouveaux réseaux de transport actif et élargir ceux qui existent, tout en soutenant des options de déplacement équitables et durables.

Le gouvernement fédéral a également lancé le Carrefour en ligne du transport actif. Cette page Web fournit des ressources liées au transport actif, comme des données et des recherches, des politiques, des histoires de réussite de projets dans tout le Canada et des renseignements sur les investissements du gouvernement fédéral dans le transport actif.

Le gouvernement du Canada prend des mesures concrètes pour renforcer l'économie en investissant dans les Canadiens et en soutenant les entreprises d'ici.

Les actions fédérales permettent de créer de bons emplois, d'accélérer la construction de logements et d'aider les communautés à croître dans tout le pays.

Dans un monde qui évolue rapidement, nous devons agir de façon décisive pour bâtir un Canada fort. Le Partenariat des Prairies (PdP) vise à bâtir une économie dynamique, durable et inclusive dans les provinces des Prairies.

Le PdP accélère la collaboration et les investissements en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.

Le PdP veille à ce que les programmes fédéraux de nombreux ministères répondent davantage aux priorités régionales et saisissent les occasions de créer la prospérité.

Le financement fédéral est conditionnel à la signature de l'entente de contribution et à l'atteinte de ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones et d'évaluation environnementale.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://logement-infrastructure.canada.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique.html

Carte des projets de logement et d'infrastructure

https://logement-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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