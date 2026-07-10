Le gouvernement fédéral souligne les progrès réalisés dans le projet du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown

TORONTO, le 10 juill. 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a célébré les progrès réalisés dans la construction du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown. Les travaux d'excavation ont officiellement commencé pour quatre nouvelles stations souterraines le long de l'avenue Eglinton au niveau du chemin Martin Grove, de l'avenue Kipling, de l'avenue Islington et du chemin Royal York.

Les travaux comprennent la construction des caissons des stations, c'est-à-dire les structures souterraines qui constituent le corps principal des stations. Ce chantier renforcera l'économie de l'Ontario en soutenant 4 600 emplois par an, entre autres d'ingénieurs, d'ouvriers du bâtiment ou de conducteurs d'engins de chantier. Une fois achevé, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown permettra la circulation du TLR sur 9,2 kilomètres supplémentaires vers l'ouest, créant ainsi près de 30 kilomètres de transport rapide le long de l'avenue Eglinton et reliant Scarborough, le centre-ville de Toronto et Mississauga par une seule et même ligne de transport en commun continue. Le prolongement , combiné avec le TLR Eglinton Crosstown, permettra aux usagers de gagner jusqu'à 24 minutes par trajet entre Yonge et Eglinton, à Toronto, et Square One, à Mississauga.

Le gouvernement du Canada investit environ 1,87 milliard de dollars dans le projet de prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown, qui s'inscrit dans le cadre d'un investissement de près de 10,4 milliards de dollars du gouvernement fédéral dans les nouveaux grands projets de transport en commun de Toronto. Le gouvernement de l'Ontario supervise la construction du projet par l'intermédiaire de Metrolinx.

L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État au Travail et député d'Etobicoke-Nord, était accompagné de l'honorable Doug Ford, premier ministre de la province de l'Ontario, de l'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario, et d'Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto, pour célébrer le partenariat et souligner les progrès continus réalisés concernant cet important projet.

Citations

« Il s'agit de renforcer les collectivités et de permettre aux gens de se rendre plus facilement là où ils doivent aller, tout en créant des emplois bien rémunérés. Grâce à ces nouvelles stations, les résidents d'Etobicoke et tous les Torontois seront reliés aux emplois, aux logements et aux services essentiels pour les prochaines générations. »

L'honorable John Zerucelli, secrétaire d'État au Travail et député d'Etobicoke-Nord, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Tandis que la région du Grand Toronto ne cesse de s'étendre, notre gouvernement réalise des investissements historiques dans le plus grand projet d'expansion du réseau de transport en commun d'Amérique du Nord, afin de faciliter les trajets des navetteurs, de lutter contre les embouteillages et de protéger les travailleurs. Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown permettra aux usagers du transport en commun d'Etobicoke et de Mississauga d'être reliés à toutes les possibilités de transport en commun de la région. La durée des trajets s'en trouvera réduite et les travailleurs comme les familles seront mieux reliés aux emplois de qualité, aux services essentiels et bien plus encore. »

L'honorable Doug Ford, premier ministre de la province de l'Ontario

« Nous continuons de progresser dans la mise en œuvre du plan de notre gouvernement visant à réduire les embouteillages et à permettre aux Ontariens de se rendre à destination rapidement et en toute sécurité. Avec le lancement des travaux liés à quatre des stations de l'extension ouest de la ligne Eglinton Crosstown, nous contribuons à ce que des milliers d'Ontariens supplémentaires aient accès à des possibilités d'emploi et de logement, tout en créant des emplois qui stimulent la croissance économique. »

L'honorable Prabmeet Sarkaria, ministre des Transports de l'Ontario

« Le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown permettra aux gens de se rendre plus rapidement et plus facilement au travail, à l'école et jusqu'aux services. Alors que nous continuons de bâtir une ville plus abordable, l'expansion du transport en commun est essentielle pour réduire les embouteillages et offrir plus de possibilités aux résidents. La Ville de Toronto se réjouit de poursuivre sa collaboration avec ses partenaires provinciaux et fédéraux afin de mettre en place le réseau de transport en commun fiable dont les gens ont besoin et qu'ils méritent. »

Olivia Chow, mairesse de la Ville de Toronto

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit environ 1,87 milliard dans le projet du prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown.

Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'investissement historique de plus de 10 milliards de dollars réalisé par le gouvernement fédéral pour la ligne Ontario, le prolongement du métro de Scarborough, le prolongement ouest de la ligne Eglinton Crosstown et le prolongement nord de la ligne de métro Yonge.

Une fois achevé, le prolongement vers l'ouest de la ligne Eglinton Crosstown, combiné au tramway Eglinton Crosstown (ligne 5 Eglinton), permettra de réduire de 6,5 millions le nombre de trajets en voiture chaque année.

Ce prolongement permettra aussi d'assurer la correspondance avec d'autres opérateurs de transport régional, notamment l'UP Express, GO Transit, la TTC et les services de bus MiWay.

Le projet comptera sept stations situées le long de l'avenue Eglinton Ouest, au niveau de la rue Jane, du chemin Scarlett, du chemin Royal York, de l'avenue Islington, de l'avenue Kipling, du chemin Martin Grove et de la rue Renforth.

Liens connexes

Le plus gros investissement en transport en commun de l'histoire de la région du Grand Toronto créera des emplois et relancera l'économie

https://www.canada.ca/fr/logement-infrastructures-collectivites/nouvelles/2021/05/le-plus-gros-investissement-en-transport-en-commun-de-lhistoire-de-la-region-du-grand-toronto-creera-des-emplois-et-relancera-leconomie.html

Carte des projets de logement et d'Infrastructure

https://housing-infrastructure.canada.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Le prolongement vers l'ouest de la ligne de métro Eglinton Crosstown

https://www.metrolinx.com/fr/projets-et-programmes/prolongement-vers-ouest-de-la-ligne-de-metro-eglinton-crosstown

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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