Le fédéral et le provincial financent des projets de modernisation des infrastructures liées à l'eau dans le centre et l'est de Terre-Neuve

TORBAY, NL, le 10 juill. 2026 /CNW/ - De Grand Falls-Windsor à Torbay, 17 projets importants liés à l'eau et aux eaux usées permettront d'améliorer les services municipaux et ouvriront la voie à la construction de nouveaux logements après un investissement conjoint de plus de 32,3 millions de dollars des gouvernements fédéral et provincial ainsi que de l'administration municipale.

À Torbay, un financement conjoint de plus de 4,4 millions de dollars soutiendra la construction de la station de traitement d'eau de North Pond, améliorant ainsi la qualité de l'eau potable pour les résidents d'aujourd'hui et de demain.

À Grand Falls-Windsor, un financement conjoint de plus de 5 millions de dollars permettra de doter la collectivité d'un nouveau réservoir de stockage d'eau et d'une colonne montante, augmentant ainsi la capacité pour permettre la construction de nouveaux logements.

Dans l'ensemble de Terre-Neuve, quinze autres projets permettront de remplacer des conduites d'eau principales, de moderniser des stations de relevage et d'augmenter la capacité des réseaux d'aqueduc et d'égout des collectivités. Ces projets amélioreront le service offert aux résidents actuels, renforceront la résilience en remplaçant les infrastructures vieillissantes et ouvriront la voie à la construction de nouveaux logements pour répondre aux besoins d'une population croissante.

Ces types de projets d'infrastructures essentielles soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viendront complémenter le travail effectué par Maisons Canada, un nouvel organisme fédéral chargé de construire des logements abordables, de fournir du financement aux constructeurs et d'encourager l'adoption de méthodes de construction plus modernes.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Disposer des infrastructures qui permettent un approvisionnement en eau fiable et un traitement efficace des eaux usées est crucial pour bâtir des collectivités dynamiques et de nouveaux logements. En collaborant avec la province et les collectivités de Terre-Neuve-et-Labrador, nous veillons à ce que d'importants travaux de modernisation soient menés à bien. Il s'agit de garantir que les villes - de Old Perlican à Grand Falls-Windsor - disposent de ce dont elles ont besoin, tant pour les familles qui y vivent aujourd'hui que pour celles qui choisissent de s'y installer. »

L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches et députée de St. John's-Est

« Investir dans les infrastructures municipales essentielles et permettre de les améliorer contribue à créer les conditions nécessaires pour favoriser la construction de nouveaux logements et une croissance durable des collectivités dans toute la province. Grâce à ce financement, plusieurs municipalités des régions de l'est et du centre pourront renforcer et étendre leurs réseaux d'aqueduc et d'égouts, ce qui soutiendra l'engagement de notre gouvernement à bâtir des collectivités plus sûres et plus résilientes. Ces projets créeront également des possibilités pour les entreprises et les entrepreneurs locaux, dont l'expertise jouera un rôle clé dans la concrétisation de ces améliorations. »

L'honorable Barry Petten, ministre des Transports et de l'Infrastructure de la province de Terre-Neuve-et-Labrador

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 13 090 992 $ dans le cadre du volet des ententes provinciales et territoriales (PT) du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) afin de soutenir 17 projets liés à l'eau et aux eaux usées à Terre-Neuve. La province de Terre-Neuve-et-Labrador investit 12 923 612 dollars dans ces projets, tandis que la contribution totale des municipalités s'élève à 6 294 421 dollars.

Compris dans le budget de 2024, le FCIL vise à investir dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL vise à aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être investi dans des projets permettant d'améliorer les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que dans des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des réseaux ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Les provinces et les territoires doivent finaliser une entente avec le gouvernement du Canada afin de recevoir un financement. Le financement destiné aux provinces et aux territoires qui ne concluent pas d'entente sera transféré au volet de prestation directe du FCIL.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancé le 14 septembre 2025, l'organisme Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale du Canada, chargée d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti des terres publiques, des outils financiers souples et des méthodes modernes de construction, l'agence est le catalyseur d'une industrie de la construction résidentielle plus productive et novatrice.

Le budget de 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Produit connexe

Document d'information : Le fédéral et le provincial financent des projets de modernisation des infrastructures liées à l'eau dans le centre et l'est de Terre-Neuve

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]