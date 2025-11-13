TORONTO, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, l'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a fait le point sur son inspection du Service de police de Thunder Bay et de la Commission de service de police de Thunder Bay :

« Le 10 octobre 2024, j'ai entrepris une inspection du Service de police de Thunder Bay et de sa Commission de service de police. Cette inspection porte sur la manière dont le service mène les enquêtes sur les décès et les personnes disparues, en accordant une attention particulière au respect de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP), ainsi qu'à la mise en œuvre de pratiques exemplaires.

Depuis le début de l'inspection, mon équipe a procédé à un examen exhaustif des politiques, des procédures et des documents fournis par la Commission et le Service. Ce travail a été complété par des entretiens avec des membres de la Commission et du Service de police, l'analyse de rapports d'incidents, la consultation de plus de 30 organisations externes, ainsi que par le temps consacré à l'écoute et à la compréhension des familles touchées.

La phase de collecte de renseignements étant maintenant terminée, l'inspection entre dans sa phase suivante : l'élaboration du rapport de constatations. En vertu de la LSCSP, si je détermine que le rapport révèle des non‑conformités ou des risques de non‑conformité aux exigences légales, je suis habilité à émettre des directives à l'intention de la Commission, du chef de police ou du Service.

Le rapport de constatations, ainsi que les directives, si j'estime qu'il convient d'en donner, devraient être achevés au début de l'année 2026. Comme l'exige la LSCSP, le rapport sera rendu public et affiché sur le site Web du Service d'inspection des services policiers.

Je demeure résolu à assurer la transparence, la responsabilisation et la mobilisation continue des parties concernées et des collectivités tout au long de ce processus. »

À propos de l'inspecteur général des services policiers et du Service d'inspection des services policiers

L'inspecteur général des services policiers a pour mission d'améliorer le rendement et la responsabilisation des services policiers et de la gouvernance policière en supervisant la prestation de services policiers adéquats et efficaces dans l'ensemble de l'Ontario. L'inspecteur général veille au respect de la loi et des normes de la province en matière de maintien de l'ordre et a le pouvoir d'émettre des directives et des mesures progressives, fondées sur les risques et contraignantes, afin de protéger la sécurité publique. La Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers de l'Ontario prévoit des mesures de protection pour garantir que le rôle légal de l'inspecteur général est exercé en toute indépendance par rapport au gouvernement.

L'inspecteur général des services policiers dirige le Service d'inspection des services policiers (SISP). Ce dernier offre un soutien opérationnel pour les inspections, les enquêtes, la surveillance et les conseils aux services de police, aux commissions et aux employeurs de constables spéciaux de l'Ontario. S'appuyant sur des recherches indépendantes et des données issues du renseignement, le SISP promeut des pratiques de pointe et détermine les points à améliorer afin de garantir des services de police et une gouvernance policière de haute qualité pour assurer la sécurité de tous les habitants de l'Ontario.

En mars 2023, Ryan Teschner a été nommé premier inspecteur général des services de police de l'Ontario, avec des fonctions et des pouvoirs en vertu de la Loi de 2019 sur la sécurité communautaire et les services policiers. M. Teschner est un expert reconnu en matière d'administration publique, de maintien de l'ordre et de gouvernance policière.

Pour en savoir plus sur l'inspecteur général des services policiers ou sur le SISP, veuillez consulter le site www.iopontario.ca/fr.

