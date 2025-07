TORONTO, le 15 juill. 2025 /CNW/ - L'inspecteur général des services policiers de l'Ontario, Ryan Teschner, a publié son rapport annuel 2024, « Vers l'excellence : une année de progrès et d'engagement », qui décrit les principaux défis auxquels sont confrontés les services de police ontariens ainsi que certaines des mesures prises pour les surmonter. Le rapport annuel 2024 souligne également le travail important du Service d'inspection des services policiers (SISP) visant à améliorer le rendement des services de police et des commissions de service de police de la province.

« Nous demandons aux services de police et aux commissions de composer avec des problèmes sociaux complexes tout en faisant face aux pressions opérationnelles, aux risques émergents pour la sécurité publique et aux demandes de ressources », déclare l'inspecteur général Teschner. « En même temps, il est clairement possible d'aller au-delà des modèles d'hier et d'adopter une approche policière moderne qui contribue à l'excellence des services policiers, à la bonne gouvernance et à la confiance du public. Le Service d'inspection des services policiers applique mon mandat de surveillance afin d'anticiper les futurs défis et de préparer notre système de sécurité publique à les relever efficacement. »

Le rapport public, prescrit par la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers (LSCSP), dresse un portrait complet de l'état des services policiers en Ontario. À partir de ce portrait, le rapport explore les défis communs auxquels sont confrontés les 43 services de police de l'Ontario dans les diverses collectivités de la province, ainsi que les approches et les initiatives couronnées de succès, notamment les préoccupations communes en matière de bien-être des agents et agentes; d'autres modèles d'intervention en cas de crise avec des partenariats entre la police et d'autres intervenants; l'importance de s'attaquer aux tensions dans le système d'ordre public; et des stratégies pour accroître la confiance du public à l'égard du rendement des services policiers. Le rapport contient également de l'information sur les mesures de supervision en temps réel de l'inspecteur général Teschner et du SISP relatives aux opérations policières plus importantes afin d'assurer des services policiers adéquats et efficaces, y compris les opérations en cours à la frontière dirigées par la Police provinciale de l'Ontario.

« Le 1er avril 2024 a marqué une étape importante pour les services policiers de l'Ontario avec l'entrée en vigueur de la LSCSP et le début de mon rôle à titre d'inspecteur général des services policiers. Il ne s'agit pas que d'un changement législatif. C'est plutôt une première pour notre génération et une étape importante dans la création d'un système de police plus moderne, transparent et responsable », déclare l'inspecteur général Teschner. « Alors que nous continuons de tirer parti de nos recherches indépendantes et de nos renseignements sur les données, nous cernons et aidons le secteur à adopter des pratiques exemplaires pour améliorer le rendement. Nous veillons ainsi à la prestation de services policiers et d'une gouvernance de grande qualité pour améliorer la sécurité de chaque personne en Ontario. »

Dans son rapport annuel, l'inspecteur général présente aussi des renseignements sur sa manière de s'acquitter de ses responsabilités législatives visant à surveiller de façon indépendante la conformité et le rendement de toutes les commissions de service de police de l'Ontario, des services de police municipaux et de la Police provinciale de l'Ontario, des services de police des Premières Nations et des commissions constituées en vertu de la LSCSP, ainsi que des employeurs de constables spéciaux. Les activités de surveillance détaillées pour la première année des activités du SISP comprennent : inspections effectuées; plaintes du public examinées et traitées, y compris les renseignements statistiques sur celles-ci; et transformation de l'information en renseignements sur les données pour orienter la prise de décisions fondées sur les risques et appliquer les bons outils de surveillance au bon moment.

Voici les principales activités de surveillance soulignées dans le rapport :

Le SISP a mené 46 inspections fondées sur des plaintes en réponse aux préoccupations du public qui cernent des thèmes émergents communs, soit : l'intervention policière pendant les manifestations, le traitement des cas de violence conjugale, la qualité des enquêtes, l'application de la loi sur la circulation routière, les retards dans l'intervention et la communication, ainsi que les problèmes liés à la vérification des dossiers.





Le SISP a publié le premier sondage « L'énoncé de perspective sur les services de police » afin de recueillir les points de vue de tous les chefs de police et de toutes les commissions de service de police de l' Ontario pour cerner les possibilités et les défis communs dans le secteur.





pour cerner les possibilités et les défis communs dans le secteur. L'inspecteur général Teschner a publié le tout premier rapport sur les services policiers lors de manifestations et d'événements majeurs. Ce dernier évaluait le respect aux exigences provinciales en matière de maintien de l'ordre public. Il a conclu que les services de maintien de l'ordre public de l' Ontario sont performants, mais subissent de la pression. Il a également formulé 12 recommandations pour les services de police, les commissions et le ministère du Solliciteur général afin d'améliorer le rendement du système à long terme.





sont performants, mais subissent de la pression. Il a également formulé 12 recommandations pour les services de police, les commissions et le ministère du Solliciteur général afin d'améliorer le rendement du système à long terme. L'inspecteur général a mené la première inspection propre à un enjeu en vertu de la LSCSP. L'inspection du Service de police de Thunder Bay et de sa Commission a commencé en octobre 2024. Elle porte sur le processus d'enquête du service de police dans les cas de décès et de personnes disparues, ainsi que sur le traitement des recommandations formulées par d'autres organismes de surveillance qui ont examiné les services policiers et la gouvernance à Thunder Bay .

Le rapport se penche également sur les priorités du SISP, notamment l'établissement d'un centre d'excellence, l'élaboration d'un cadre provincial de mesure du rendement des services policiers, la préparation d'une inspection thématique sur les délais d'intervention et la surveillance indépendante des opérations policières d'envergure afin d'assurer une prestation adéquate et efficace des services policiers.

« Le système de police de l'Ontario est performant, mais il est possible de le renforcer davantage, afin qu'il réponde aux défis évolutifs et complexes en matière de sécurité publique. Au Service d'inspection des services policiers, nous continuerons d'accorder de l'attention aux secteurs les plus à risque, tout en déterminant la manière d'améliorer la conformité et le rendement », déclare l'inspecteur général Teschner. « Grâce à mon mandat visant à encourager l'adoption de pratiques exemplaires et novatrices dans l'ensemble du secteur, l'Ontario continuera de se distinguer en tant que chef de file international en services policiers et en gouvernance policière. »

Le rapport annuel 2024 porte sur les activités du 1er janvier au 31 décembre 2024 et est disponible en ligne.

À propos du Service d'inspection des services policiers

Nommé en mars 2023, Ryan Teschner est le premier inspecteur général des services policiers de l'Ontario. Il assume des fonctions et possède des pouvoirs indépendants en vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers. Le rôle de l'inspecteur général sert l'intérêt public en favorisant l'amélioration du rendement et de la responsabilisation dans le secteur des services policiers, tout en assurant le respect de la LSCSP et de ses règlements. L'inspecteur général Teschner dirige le Service d'inspection des services policiers, un organisme de surveillance voué à assurer des services policiers et une gouvernance de grande qualité partout en Ontario.

