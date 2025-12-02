La réunion réunissait des dirigeants des associations et visait à décrire les prochaines étapes de la surveillance et de la responsabilisation.

WHITBY, ON, le 2 déc. 2025 /CNW/ - Ryan Teschner, inspecteur général des services de police de l'Ontario, a tenu hier une réunion avec le président Shaun Collier de la Commission des services policiers de la région de Durham (également maire de la ville d'Ajax), le chef de police Peter Moreira du Service de police régional de Durham, le président Andrew Tummonds de la Durham Regional Police Association et le président Rob Antaya de la Durham Regional Police Senior Officers Association. L'inspecteur général Teschner a réuni les parties pour discuter du récent rapport de l'ancienne Commission civile de l'Ontario sur la police (CCOP), de la voie à suivre pour mettre en œuvre les principales recommandations, et expliquer son rôle de surveillance indépendante dans le suivi des progrès.

Après la réunion, l'inspecteur général Teschner a publié cette déclaration :

« Bien que le rapport se rapporte à une enquête amorcée en 2019, ma priorité est de veiller à ce que le Service de police régional de Durham et la Commission offrent des services de police très efficaces, respectueux et adaptés aux collectivités qu'ils desservent.

Cela favorise les milieux de travail où le personnel a confiance en la direction, en reconnaissance du fait qu'un effectif mobilisé et soutenu est essentiel pour que cet effectif soit le meilleur pour les collectivités qu'il dessert.

Hier, mon équipe et moi avons rencontré le Service de police régional de Durham, la Commission et les deux associations pour leur expliquer comment je surveillerai activement les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations du rapport de la CCOP. En vertu de la Loi sur la sécurité communautaire et les services policiers, la responsabilité de surveiller la mise en œuvre des recommandations relatives à la conformité aux lois et aux normes en matière de services de police de l'Ontario incombe maintenant à moi. J'ai apprécié la mobilisation de toutes les parties et l'approche collaborative de la discussion que nous avons eue. Après une analyse détaillée, mon équipe a organisé le contenu du rapport en thèmes critiques qui reflètent les principaux enjeux. Ces thèmes vont de la culture du milieu de travail aux questions de gouvernance et de surveillance qui nécessitent une attention immédiate.

Compte tenu de la réunion d'hier, je suis encouragé par les progrès communiqués par le chef et la Commission, et j'apprécie leur approche ciblée pour renforcer la responsabilisation, améliorer la gouvernance et favoriser une culture plus saine en milieu de travail. Je peux affirmer avec confiance que s'attaquer non seulement aux recommandations, mais aussi aux causes sous-jacentes qui les sous-tendent, relève de la plus haute priorité pour le chef Moreira et la Commission, et également pour les deux associations. D'après les renseignements qui m'ont été présentés à ce jour, je peux également affirmer qu'il y a eu un changement important au sein des postes de direction clés, notamment au sein du commandement du Service de police régional de Durham, de la Commission et des deux associations. D'après ce que j'ai déjà pu constater, ce changement a créé des conditions qui ont permis de réaliser des progrès importants sur bon nombre des questions soulevées dans le rapport, certains progrès ayant été accomplis bien avant que le rapport ne soit achevé. Il existe une volonté claire de poursuivre le travail qui reste à accomplir. Il faut maintenir cet élan, avec un dialogue constant entre la direction de l'organisation et ses membres pour confirmer que les améliorations mises en œuvre ont le résultat escompté.

Je reconnais les préoccupations soulevées par toutes les parties que j'ai rencontrées, ainsi que les préoccupations exprimées par les membres de la collectivité, au sujet du retard dans la publication du rapport. Bien que le rapport et l'enquête de la CCOP ne relevaient pas de moi, je m'engage à faire preuve de transparence, car je crois que cela est essentiel pour maintenir la confiance du public dans le système de police. Je me suis engagé à ce que des mises à jour futures sur ma surveillance et mon évaluation soient disponibles sur le site Web du Service d'inspection des services policiers afin que tous puissent y voir des renseignements sur les progrès.

Avec mon équipe du Service d'inspection des services policiers, je continuerai de surveiller cette question et d'évaluer les progrès réalisés par le Service de police régional de Durham et la Commission, en collaborant avec les associations pour m'assurer que les causes fondamentales cernées dans le rapport sont entièrement réglées. Mon objectif est clair : appliquer ma surveillance indépendante pour continuer d'améliorer le rendement de l'organisation, tant à l'interne que pour la collectivité qu'elle dessert, renforcer la confiance grâce à notre travail collectif, et favoriser un environnement sain, sécuritaire et plus respectueux pour tous les membres du Service. »

