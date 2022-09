Le plus important syndicat du milieu de la santé annonce ses revendications

MONTRÉAL, le 20 sept. 2022 /CNW Telbec/ - En vue des élections du 3 octobre prochain, la FSSS-CSN dévoile ses revendications afin de permettre au réseau de la santé et des services sociaux de regagner la confiance de la population et de ses salarié-es. Ces revendications représentent à nos yeux des solutions concrètes à la crise actuelle.

Un système 100% public

En santé, l'intérêt général de la population doit primer. C'est pourquoi nous croyons que le financement, la gestion ainsi que l'offre de soins et services doivent être à 100% public, afin de servir le bien commun. D'ailleurs, les CLSC ont levés la main pour dire qu'ils peuvent en faire plus. Nous croyons qu'ils doivent reprendre leur place centrale en première ligne. C'est le meilleur moyen de donner accès à des services de qualité et de proximité. Toute autre option que le public aurait comme conséquence de créer un système à deux vitesses ou encore de faire payer les contribuables pour les profits des entreprises privées. En effet, les services offerts par le privé coûtent plus cher, car il doit y avoir une marge de profit pour que cela soit rentable. Même si c'est le gouvernement qui paye via la carte soleil, finalement c'est la société qui paye et ce n'est pas ce que nous voulons.

De meilleures conditions

On a vu récemment plusieurs cas de professionnel-les de la santé quitter le public pour le privé où ils avaient de meilleures conditions, cet exode contribuant directement à l'augmentation des listes d'attente au public. Pour la FSSS-CSN, les employé-es du public méritent mieux et nous revendiquons que leurs conditions soient revues. Cela implique naturellement de meilleurs salaires, mais aussi une vision globale de la santé des usager-e-s. Pour Réjean Leclerc, président de la FSSS-CSN ''les gens qui travaillent en santé le font avec cœur, mais s'ils doivent travailler comme sur une chaîne de montage, il y a une perte de sens. Les soins doivent impérativement être réhumanisés. Ça passe aussi par la collaboration entre les différents secteurs et la pleine utilisation des compétences de chacun.''

Une plus grande contribution des personnes concernées

Une autre revendication incontournable est celle d'une plus grande contribution de la population et du personnel quant aux décisions de gestion et d'organisation des soins et services. Ce sont eux les mieux placés pour proposer les meilleures solutions, puisque c'est la réalité de leur milieu et qu'ils en vivent les impacts directs. Une décentralisation de l'organisation des soins et services est nécessaire afin de prendre en considération les réalités locales et d'avoir un meilleur accès aux services. Cette manière de faire favoriserait également la prévention et les actions sur les déterminants sociaux de la santé, qui sont beaucoup plus rentables socialement et économiquement que le strict curatif.

