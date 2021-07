l'Allée des célébrités canadiennes, musiciens émergents, Sarah McLachlan, RBC Tweet this

Cette année, Sarah McLachlan, auteur-compositeur-interprète, lauréate des Grammy®, 12 fois lauréate d'un JUNO et intronisée sur l'Allée des célébrités canadiennes en 2012, se joint aux mentors. La chanteuse certifiée Diamond offrira deux séances de groupe virtuelles de 45 minutes avec les gagnants. Le prix comprend également un soutien financier pour la réalisation d'une vidéo de la performance en direct et une page dédiée à l'artiste sur le tout nouveau site Web EmergingMusician.ca, le site officiel du Programme des musiciens émergents RBC de l'Allée des célébrités canadiennes.

"À RBC, nous reconnaissons que les arts jouent un rôle important dans le développement de collectivités dynamiques et d'économies fortes. Notre engagement envers les artistes émergents consiste notamment à les aider à combler le fossé qui les sépare de leur statut d'artiste établi ", a déclaré Mark Beckles, vice-président, Impact social et Innovation, RBC. "En raison des impacts continus de COVID-19, le besoin de soutenir et d'élever les musiciens canadiens est plus critique que jamais. Nous souhaitons à tous les candidats la meilleure des chances et sommes impatients de voir leur carrière progresser dans les années à venir. "

DÉTAILS SUR LES PRIX

Le gagnant du grand prix recevra un prix en espèces de 20 000 $, la possibilité de se produire lors des événements de l'Allée des célébrités canadiennes et du temps d'enregistrement en studio privé aux Metalworks Studios. Le gagnant du deuxième prix recevra 6 000 $. Les trois gagnants du troisième prix recevront chacun 4 000 $.

En outre, tous les gagnants bénéficieront des possibilités suivantes pour faire avancer leur carrière :

Sessions de mentorat en groupe en ligne avec Sarah McLachlan, intronisée de l'Allée des célébrités canadiennes.

Page d'artiste dédiée sur le tout nouveau site Web EmergingMusician.ca, le site officiel du programme des musiciens émergents de l'Allée des célébrités canadiennes RBC.

Soutien financier (2 000 $) pour la réalisation d'une vidéo de spectacle en direct.

Soutien financier (2 000 $) pour la réalisation d'une vidéo de spectacle en direct. Séances de mentorat sur le développement de carrière avec des cadres A&R, un avocat spécialisé en musique et un agent expérimenté de l'industrie de la musique*.

Une opportunité de présentation à la Canadian Music Week 2022 ainsi qu'un laissez-passer pour le festival*.

Participation à un atelier de création à l'ArtHaus de Toronto *.

*. Un spectacle au Festival du Voyageur de Winnipeg , au Manitoba , en février 2022*.

*Sous réserve des restrictions du COVID.

Visitez EmergingMusician.ca pour le communiqué complet et les détails sur l'admissibilité et les exigences de soumission. Les gagnants seront choisis par un comité de sélection composé d'experts de l'industrie musicale et seront annoncés à l'automne.

