WASAGAMACK, MB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en présence de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, du Grand chef Alex McDougall de Anisininew Okimawin et du Chef Walter Harper de la nation Anisininew de Wasagamack.

Date : Le jeudi 14 mai 2026



Heure : 11 h HAC



Lieu : Station de télé de Wasagamack (de l'autre côté de la rue du Jeremiah's Korner Kafe)

Wasagamack (Manitoba) R0B 1Z0

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Mohammad Hussain, Directeur des communications, Bureau du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Connor Burton, Conseiller principal en communications et en gestion des enjeux et attaché de presse, Bureau du Secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Media Relations, Société canadienne d'hypothèque et de logement, [email protected]; Peter Dueck, Maire, Ville d'Arborg, [email protected]; Jennifer Wood, Island Lake Anisininew Anokiwin Inc., [email protected]