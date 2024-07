La compagnie aérienne estime qu'elle accueillera plus d'un million d'invités à destination et en provenance de Winnipeg cet hiver, ce qui renforce davantage la position de WestJet en tant que principal transporteur de la ville

WINNIPEG, MB, le 22 juill. 2024 /CNW/ - WestJet a dévoilé aujourd'hui les faits saillants de son horaire de vols pour l'hiver 2024/2025 à Winnipeg, soulignant une croissance importante et son engagement envers la région, qui augmente sa capacité globale de 36 % par rapport à l'hiver 2023. Les invités au départ de Winnipeg auront accès à 21 destinations WestJet sans escale cet hiver, y compris de nouveaux itinéraires vers Montréal, Fort Lauderdale et San Jose del Cabo, avec 24 départs quotidiens en période de pointe.

« Winnipeg connaîtra l'augmentation la plus importante de la capacité de WestJet dans tous les aéroports de l'Ouest canadien l'hiver prochain, ce qui souligne notre engagement à répondre à la demande croissante de la collectivité pour les voyages d'affaires et d'agrément, a déclaré John Weatherill, vice-président directeur et chef des services commerciaux du Groupe WestJet. Cet horaire est conçu de façon réfléchie, non seulement pour offrir aux Winnipégois un accès sans précédent aux destinations transfrontalières et soleil, mais aussi pour optimiser les horaires afin de stimuler les relations commerciales essentielles entre la région et les grandes villes canadiennes et américaines. »

« Nous sommes fiers d'être une pierre angulaire de longue date du réseau de WestJet et nous sommes reconnaissants de l'engagement solide et continu du transporteur envers notre collectivité, a déclaré Nick Hays, président et chef de la direction de l'Administration aéroportuaire de Winnipeg. Cette augmentation importante du nombre de vols permettra non seulement d'améliorer notre connectivité, mais aussi de renforcer l'économie locale en offrant plus de possibilités à tous ceux qui vivent et travaillent ici. « Nous nous réjouissons de ce que l'avenir nous réserve, alors que nous continuons de travailler avec WestJet pour renforcer notre partenariat afin de soutenir notre collectivité. »

Une croissance nationale importante qui crée des occasions sans précédent pour le Canada

En s'appuyant sur l'élan de l'horaire estival de WestJet actuellement en service, la compagnie aérienne augmentera la fréquence des voyages intérieurs de 44 % sur neuf itinéraires essentiels pour la capitale du Manitoba.

Itinéraire Départs hivernaux hebdomadaires en période de pointe Augmentation de la fréquence (en pourcentage) Winnipeg - Montréal 5 vols par semaine* Nouvel itinéraire Winnipeg - Edmonton 16 vols par semaine* 167 % Winnipeg - Regina 10 vols par semaine* 150 % Winnipeg - Vancouver 11 vols par semaine* 120 % Winnipeg - Calgary 46 vols par semaine* 31 % Winnipeg - Ottawa 5 vols par semaine* 25 % Winnipeg - Saskatoon 12 vols par semaine* 9 % Winnipeg - Thunder Bay 7 vols par semaine -- Winnipeg - Toronto 20 vols par semaine --

*Fréquence accrue

Parmi les améliorations demandées par nos loyaux invités pour faciliter les déplacements d'affaires des Winnipégois, mentionnons les suivantes :

Établissement de meilleurs horaires pour les voyageurs d'affaires, avec possibilités de voyage aller-retour le jour même, notamment : Départ le matin et le soir vers Edmonton Double service quotidien à destination et en provenance de Regina chaque jour de la semaine, en plus du double service quotidien à destination et en provenance de Saskatoon Augmentation du service et optimisation des heures de départ vers Vancouver pour les voyages aller-retour le jour même la plupart des jours de semaine Nombreux vols quotidiens continus vers Calgary et Toronto

Augmentation du service sans escale vers Ottawa , avec des horaires de vol conviviaux propices aux affaires tous les jours de semaine

, avec des horaires de vol conviviaux propices aux affaires tous les jours de semaine Nouveau service sans escale vers Montréal offert tous les jours de semaine

WestJet relie Winnipeg à des destinations soleil populaires au Mexique et en Jamaïque

Pour nos invités qui cherchent à s'évader vers une destination soleil, augmentera la capacité entre Winnipeg et cinq destinations de loisirs de 37 % par rapport à l'hiver 2023, remplissant ainsi la promesse de la compagnie aérienne d'offrir un plus grand nombre d'options de voyage d'agrément dans la région, y compris l'ajout d'un nouveau service sans escale vers Cabo, au Mexique.

Itinéraire Départs hivernaux hebdomadaires en période de pointe Augmentation de la fréquence (en pourcentage) Winnipeg - San Jose del Cabo 1 vol par semaine* Nouvel itinéraire Winnipeg - Cancún 7 vols par semaine* 40 % Winnipeg - Puerto Vallarta 7 vols par semaine* 17 % Winnipeg - Montego Bay 2 vols par semaine -- Winnipeg - Huatulco 1 vol par semaine --

*Fréquence accrue

Winnipeg offre une liaison directe vers sept destinations soleil américaines et la plaque tournante de Delta à Atlanta

WestJet renforce son service hivernal transfrontalier en offrant une liaison vers sept destinations, y compris de nouveaux vols sans escale vers Fort Lauderdale. Grâce à la liaison directe avec le légendaire aéroport international Hartfield Jackson d'Atlanta, les invités profiteront des avantages de l'entente de partage de code de WestJet avec Delta Airlines, qui leur donnera accès à des centaines de destinations américaines supplémentaires à partir de la plaque tournante la plus populaire de Delta.

Itinéraire Départs hivernaux hebdomadaires en période de pointe Augmentation de la fréquence (en pourcentage) Winnipeg - Fort Lauderdale 1 vol par semaine* Nouvel itinéraire Winnipeg - Phoenix Quatre vols par semaine* 33 % Winnipeg - Atlanta 5 vols par semaine -- Winnipeg - Los Angeles 3 vols par semaine -- Winnipeg - Las Vegas 2 vols par semaine -- Winnipeg - Orlando 3 vols par semaine -- Winnipeg - Palm Springs 2 vols par semaine --

*Fréquence accrue

