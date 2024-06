Le plan contribue à protéger l'environnement et à relier les Canadiens à la nature et à l'histoire du sud du Nouveau-Brunswick.

ALMA, NB, le 17 juin 2024 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes d'entrée pour découvrir, apprendre et se connecter avec la nature. Parcs Canada est un chef de file reconnu en matière de conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribue au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national Fundy a été déposé au Parlement. Révisés tous les 10 ans, les plans directeurs constituent une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et guident la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

La mise à jour du plan pour le parc national Fundy décrit les stratégies clés suivantes :

Grandir et apprendre ensemble avec des partenaires autochtones dans la protection et la mise en valeur des valeurs naturelles et culturelles du parc national Fundy, menant à une solide relation de gestion coopérative.

dans la protection et la mise en valeur des valeurs naturelles et culturelles du parc national Fundy, menant à une solide relation de gestion coopérative. Travailler ensemble pour améliorer l'intégrité écologique et la connectivité au sein du parc et accroître la collaboration avec les partenaires pour améliorer la connectivité écologique sur un paysage plus vaste, au sein de la réserve de biosphère Fundy de l'UNESCO.

au sein du parc et accroître la collaboration avec les partenaires pour améliorer la connectivité écologique sur un paysage plus vaste, au sein de la réserve de biosphère Fundy de l'UNESCO. Opérations résilientes au climat et durables pour assurer la réalisation à long terme et de haute qualité du mandat de Parcs Canada en utilisant les ressources existantes et en évaluant la priorité et la viabilité des opérations et des infrastructures dans une optique intelligente face au climat.

pour assurer la réalisation à long terme et de haute qualité du mandat de Parcs Canada en utilisant les ressources existantes et en évaluant la priorité et la viabilité des opérations et des infrastructures dans une optique intelligente face au climat. Des expériences authentiques, durables et créatrices de souvenirs axées sur des offres de haute qualité tout au long de l'année, un réseau de sentiers durables et une expérience de visite entièrement accessible, de la planification à l'arrivée et au départ.

L'évaluation de l'état du parc de 2020 a réaffirmé l'orientation générale fixée par le plan directeur de 2011. Cette orientation met en outre l'accent sur une gestion active pour accroître la durabilité de toutes les opérations du parc, maintenir et améliorer l'intégrité écologique, améliorer les relations et la collaboration avec les Premières Nations et accroître la connaissance des ressources culturelles.

Le plan directeur du parc national Fundy a été élaboré grâce à la participation et à la contribution approfondies de diverses personnes et organisations, notamment des Premières Nations, des partenaires et des intervenants, des communautés locales et des visiteurs. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada en travaillant aux côtés des communautés autochtones et des partenaires essentiels et offrira aux Canadiens la possibilité de faire l'expérience et de découvrir notre environnement de manière innovante et durable.

Le plan directeur du parc national Fundy et le rapport de consultation peuvent être consultés sur le site Web de Parcs Canada. Pour en savoir plus sur le parc national Fundy, y compris ses offres de camping, ses services et ses activités, veuillez visiter le site Web du parc national Fundy.

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation occupent une place particulière dans le cœur de tous les Canadiens. Ils protègent notre héritage naturel et culturel collectif, favorisent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous divers angles. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiens et visiteurs du monde entier se connectent à l'histoire et explorent la nature quotidiennement. J'exprime ma sincère gratitude à toutes les personnes impliquées dans l'élaboration du plan directeur du parc national Fundy qui contribuera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. En tant que ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort de collaboration visant à garantir que Fundy demeure un élément précieux de notre patrimoine national, chéri par les générations à venir. »

L'Honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Nous sommes impatients de poursuivre notre engagement commun avec Parcs Canada dans la protection et la conservation du parc national Fundy tout en partageant la sagesse transmise de génération en génération de Mi'gmaq. En comblant le fossé entre les connaissances ancestrales et la science occidentale, nous créons une base plus solide pour la protection de notre patrimoine. Grâce à des approches collaboratives, nous pouvons intégrer les connaissances, les valeurs, les priorités et les principes juridiques autochtones dans les décisions de gestion visant à protéger ces lieux précieux. »

Rebecca Knockwood

Cheffe de la Première Nation Amlamgog et co-chaire de Mi'gmawe'l Tplu'taqnn Inc.

Les faits en bref

Le parc national Fundy est situé dans le district mi'gmaq de Signigt'gewa'gi. Signigt'gewa'gi est un mot Mi'gmaq, souvent appelé « Siknikt », qui se traduit en anglais par « zone de drainage », car il s'agissait d'une zone comportant de nombreuses rivières et cours d'eau qui recevaient les eaux de fonte des glaciers au fur et à mesure de leur passage reculé vers le nord.

En tant qu'aire protégée, le parc national Fundy agit comme une zone naturelle centrale dans un paysage diversifié composé de développement humain, de terres agricoles et de forêts industrielles. À l'extérieur du parc, Fundy est connue comme une plaque tournante de leadership et d'expertise en matière de restauration des écosystèmes d'eau douce régionaux et du saumon.

Le parc national Fundy est un moteur économique majeur pour la région depuis son ouverture en 1950. Le parc accueille plus de 300 000 visiteurs par année et propose un large éventail d'activités et d'expériences pour aider les visiteurs à se rapprocher, à découvrir et à apprécier les ressources naturelles et culturelles trouvées dans la partie sud du Nouveau-Brunswick.

