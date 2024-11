Le plan reflète un engagement profond et partagé de prendre soin de l'eau, des terres, de la culture et de la population de ce lieu spécial.

HAINES JUNCTION, YT, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir et racontent qui nous sommes, y compris les histoires, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du parc national et de la réserve de parc national Kluane a été déposé récemment au Parlement. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, des parcs nationaux et des aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan pour le parc national et la réserve de parc national Kluane décrit les objectifs suivants :

Objectif 1 : Dań k'è kwǎnjì'/La voie du peuple est vivante : répond à la nécessité permanente d'aider Dän/le peuple à rétablir une relation solide et durable avec les terres, les eaux et les ressources du parc.

Objectif 2 : Dákeyi ukaanathį̀ jè/Vous tous, veillez sur notre pays avec votre cœur : le maintien et l'amélioration de l'intégrité écologique des écosystèmes et la nécessité de renforcer la résilience des environnements en mutation rapide en raison des changements climatiques.

Objectif 3 : Kwiyaajàl'/Nous sommes heureux de vous accueillir : la création d'occasions pour les visiteurs ayant des capacités, des intérêts et des identités différents afin de leur permettre de découvrir le parc, d'en faire l'expérience et d'en prendre soin.

Objectif 4 : Dándāl dákundür hį/Nous allons vous raconter toute notre histoire : concerne les activités de sensibilisation et d'éducation qui font connaître les histoires du parc, y compris la culture des Tutchones du Sud et la gestion coopérative, rehaussant l'image du parc national et de la réserve de parc national Kluane.

Le parc national et la réserve de parc national Kluane sont gérés en coopération par Parcs Canada, la Première Nation Kluane et les Premières Nations Champagne et Aishihik par l'intermédiaire du Conseil de gestion du parc national Kluane.

La Première Nation de White River revendique des titres et des droits ancestraux non cédés sur son territoire traditionnel revendiqué dans la partie nord du parc national et de la réserve de parc national Kluane, ce qui explique le statut de réserve du parc. Parcs Canada discute avec la Première Nation de White River de ses intérêts dans le parc et l'a consultée au cours du processus de planification de la gestion.

Le plan directeur du parc national et de la réserve de parc national Kluane a été élaboré conjointement par les partenaires de la gestion coopérative et le Conseil de gestion du parc national Kluane. Il a été façonné par les contributions d'autres partenaires et intervenants autochtones et non autochtones, y compris les gouvernements territoriaux et des Premières Nations, les organisations patrimoniales, touristiques, universitaires et environnementales, les résidents locaux, ainsi que les visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada, la Première Nation Kluane et les Premières Nations Champagne et Aishihik protégeront un exemple important de patrimoine naturel et culturel et offriront à la population canadienne la possibilité de découvrir ces territoires traditionnels et d'en faire l'expérience par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du parc national et de la réserve de parc national Kluane peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à l'adresse suivante : (Lien vers le plan directeur). Pour en savoir plus sur le parc national et la réserve de parc national Kluane, veuillez consulter le site parcscanada.ca/kluane.

Citations

« Les paysages spectaculaires, les espèces emblématiques et la riche histoire du parc national et de la réserve de parc national Kluane suscitent l'admiration et une profonde réflexion. L'importance du parc nous oblige à agir pour protéger ses eaux, ses terres et sa culture afin qu'il puisse continuer à inspirer les générations à venir. L'Agence Parcs Canada est honorée d'accomplir ce travail important aux côtés du Conseil de gestion du parc national Kluane, des Premières Nations Champagne et Aishihik et de la Première Nation Kluane, tous guidés par le présent plan directeur du parc national et de la réserve de parc national Kluane. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à l'élaboration du plan qui aidera à façonner l'avenir de ce lieu précieux. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Le parc national et la réserve de parc nationale Kluane constituent une partie importante du territoire traditionnel des PNCA, qui est en train d'être rétabli dans le cadre de l'entente définitive. Bien avant la création du parc, les familles des PNCA voyageaient et vivaient de la terre, ce qui a créé un lien durable. Aujourd'hui, ce lien se poursuit parce que les familles des PNCA retournent au parc pour récolter et profiter de la terre. Ce nouveau plan directeur vise à renforcer ce lien en identifiant notre lien culturel et notre langue comme première étape. »

Dän nätthe äda K'úkhįá Barb Joe

Chef, Première Nations de Champagne et d'Aishihik

« Les Premières Nations sont les premiers intendants de cette terre, c'est Ä sì Keyi, le pays de mon grand-père. Àprès de nombreuses années d'abdtion forcée et de mécontentement des peuples autochtones dans ce paysage, le plan directeur du parc national et de la réserve de parc nationale Kluane de 2024 témoigne de la force des dirigeants des Premières National qui se sont battus pour que nos voix et nos droits ne soient pas réduits au silence. Avec sagesse et prévoyance, ils ont forgé un chemin de guérison en cultivant la compréhension, la connextion et le travail conjoint. Le plan reflète les valeurs et les principes du peuple Lhùàn Mân Kwach'ân/Kluane Lake et promet un véritable partenariat et une gestion judicieuse de cette aire protégée, comme le reflète notre entente définitive. La Première National de Kluane se réjouit à l'idée et poursuivre son travail avec les Premières Nations Champagne et Aishihik, Parcs Canada et le Conseil de gestion du parc Kluane dans le cadre de son désir et de sa responsabilité commune de prendre soin du parc. »

Kwanathi inlį Robert Dickson

Chef, Première Nation Kluane

« Le parc national et la réserve de parc national Kluane constituent un endroit vraiment spécial, qu'il s'agisse des paysages spectaculaires, des espèces emblématiques ou du riche patrimoine culturel. Le Conseil de gestion du parc national Kluane est très reconnaissant des efforts déployés par ses partenaires de la gestion coopérative pour mener à bien ce nouveau plan directeur : les Premières Nations Champagne et Aishihik, la Première Nation Kluane, Parcs Canada et les nombreuses organisations et nombreux membres de la communauté qui ont contribué de manière importante à son élaboration. »

Elsabe Kloppers

Présidente, Conseil de gestion du parc national Kluane

Les faits en bref

Le parc national et la réserve de parc national Kluane se situent dans la partie sud-ouest du Yukon et comprennent 22 000 kilomètres carrés composés de hauts sommets montagneux, de glaciers de vallée massifs, de forêts boréales, d'espèces sauvages du Nord et d'un patrimoine culturel riche.

Le parc abrite la population de grizzlis la plus diversifiée sur le plan génétique en Amérique du Nord, une importante population de mouflons de Dall et la seule population de saumon kokani enclavée dans un parc national canadien.

Le parc national et la réserve de parc national Kluane font partie d'un site du patrimoine mondial de l'UNESCO, tout comme leurs voisins les parcs nationaux Wrangell-St. Elias et Glacier Bay en Alaska , et le parc provincial Tatshenshini-Alsek en Colombie-Britannique. Ensemble, ces parcs forment l'une des plus grandes aires protégées au monde.

Le parc accueille généralement environ 50 000 visiteurs par an et constitue un pôle d'attraction important pour l'industrie touristique du Yukon .

