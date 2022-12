Le plan contribue à protéger l'environnement et le patrimoine culturel autour du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne et du lieu historique national de l'île Beausoleil

MIDLAND, ON, le 15 déc. 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux et les lieux historiques nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature et de l'histoire. Parcs Canada est reconnu comme un chef de file dans le domaine de la conservation et prend des mesures pour protéger les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation et contribuer au rétablissement des espèces en péril.

Le plan directeur du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, y compris le lieu historique national de l'île Beausoleil, a été déposé au Parlement le 14 décembre. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan actualisé du parc national de l'Îles-de-la-Baie-Georgienne décrit les objectifs clés suivants :

Gérer la conservation et l'adaptation au changement climatique au sein d'un écosystème fragmenté plus large;

Faciliter l'accès et améliorer une expérience diversifiée et agréable pour les visiteurs;

Renforcer les relations officielles avec les autochtones - partage du patrimoine et de la culture;

Sensibiliser et soutenir la communauté - les trésors inestimables du parc sont connus.

Le plan directeur du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne a été élaboré à l'issue de consultations avec des communautés autochtones, du Cercle consultatif culturel du parc, des résidents locaux, d'autres partenaires et des intervenants, ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Parcs Canada s'est engagé à établir un réseau de lieux patrimoniaux nationaux qui célèbrent les autochtones, leurs histoires, leurs cultures, ainsi que leurs liens particuliers avec les terres et les eaux. Le nouveau plan directeur pour le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne reconnaît l'importance de maintenir et d'améliorer les relations avec les autochtones.

Le plan directeur du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/on/georg/info/gestion-management. Pour en apprendre davantage sur le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, veuillez consulter le site Web du parc.

Citation

« Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne et du lieu historique national de l'Île Beausoleil qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que ministre responsable de Parcs Canada, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

Les faits en bref

Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne protège 63 îles et est le plus petit parc national Canadien avec une superficie totale de 14 km 2 .

. Le lieu historique national de l'île Beausoleil est la plus grande île du parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. Des découvertes archéologiques témoignent d'une activité humaine et d'un peuplement sur l'île datant de plus de 10 000 ans, soit de la fin de la période paléo-indienne à aujourd'hui.

Trente-trois espèces de reptiles et d'amphibiens ont été découvertes dans le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, ce qui est plus élevé que dans tout autre parc national au Canada . Notamment, on y observe des espèces en péril telles que le massasauga, le scinque pentaligne et la tortue géographique.

. Notamment, on y observe des espèces en péril telles que le massasauga, le scinque pentaligne et la tortue géographique. Le parc est situé dans le plus grand archipel d'eau douce du monde et présente des paysages spectaculaires, des parois rocheuses usées par le temps, des habitats variés, la beauté sauvage du Bouclier canadien et n'est accessible que par bateau.

Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne accueille près de 40 000 visiteurs chaque année et sert de porte d'entrée au réseau des parcs nationaux pour de nombreux Canadiens et Canadiennes vivant au milieu urbain dans le sud de l' Ontario .

. Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les jeunes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

