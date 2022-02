SHAWINIGAN, QC, le 23 févr. 2022 /CNW/ - Les parcs nationaux sont des portes ouvertes pour découvrir, apprendre et se rapprocher de la nature. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte des histoires sur qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du parc national de la Mauricie a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et orientent la gestion des parcs nationaux, lieux historiques nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le nouveau plan directeur actualisé du parc national de la Mauricie comprend quatre stratégies clés. Ces dernières décrivent les grandes approches devant guider la gestion du parc au cours des dix prochaines années afin de concrétiser, à plus long terme, la vision souhaitée :

Stratégie 1 : Protéger le patrimoine naturel et agir pour rétablir son intégrité

Stratégie 2 : Protéger les traces du passé et en raconter les histoires

Stratégie 3 : Une diversité d'expériences en toute saison, dans un cadre naturel et culturel unique

Stratégie 4 : Un parc national accessible et bien intégré au milieu régional

Le plan directeur du parc national de la Mauricie a été élaboré à l'issue de consultations avec des communautés autochtones de la Mauricie, d'autres partenaires et des intervenants, des résidents locaux ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan directeur, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine naturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du parc national de la Mauricie peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à https://www.pc.gc.ca/fr/pn-np/qc/mauricie/gestion-management/plan-2021.

Citations

« Les parcs nationaux comptent parmi les joyaux du Canada et représentent toute la puissance et l'histoire de nos milieux naturels, et le parc national de la Mauricie n'y fait pas exception. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit qui nous tient particulièrement à cœur en Mauricie. Cette initiative va permettre d'assurer la pérennité du parc de la Mauricie, en plus de faire rayonner et de protéger son histoire. »

L'honorable François-Philippe Champagne

Ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député fédéral de Saint-Maurice--Champlain

« Le nouveau plan directeur du parc national de la Mauricie est le résultat d'un travail collectif et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que notre équipe regarde vers l'avenir afin de poursuivre le travail de protection et de mise en valeur de cet emblème régional pour les générations d'aujourd'hui et de demain. »

Geneviève Caron

Directrice de l'unité de gestion de la Mauricie et de l'ouest du Québec

Les faits en bref

Fondé en 1970, le parc national de la Mauricie est un trésor de 536 km², soit l'étendue de l'île de Montréal, où l'on retrouve 150 lacs et cours d'eau et où 93 % du territoire est recouvert de forêt.

Le programme de conservation et de restauration de Parcs Canada, par l'entremise des projets de rétablissement des écosystèmes aquatiques et forestiers, s'inscrit dans le mandat de Parcs Canada de protection et de mise en valeur du patrimoine naturel du parc national de la Mauricie. Il permet au territoire de retrouver son état naturel après plus de 150 années d'exploitation forestière et faunique.

Le parc national de la Mauricie est ouvert à l'année et accueille plus de 200 000 visiteurs annuellement.

Le gouvernement du Canada célèbre les familles avec l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada pour les jeunes de 17 ans et moins. Les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada constituent une excellente façon pour les jeunes de vivre des expériences de plein air et d'en apprendre davantage au sujet de leur environnement et de leur patrimoine.

Liens connexes

SOURCE Parcs Canada

Renseignements: Martine Tousignant, Agente, partenariat, engagement et communication, Unité de gestion de la Mauricie et de l'ouest du Québec, 819-913-8185, [email protected]; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, [email protected]