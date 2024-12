Le plan contribue à préserver le patrimoine de notre nation et à rapprocher la population canadienne de l'histoire à Unama'ki-Cap-Breton

LOUISBOURG, NS, le 16 déc. 2024 /CNW/ - Les lieux historiques nationaux témoignent du patrimoine riche et diversifié de notre nation et offrent la chance aux Canadiens et Canadiennes d'en apprendre davantage sur les diverses facettes de notre histoire. Le réseau de lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada représente ce que le Canada a de mieux à offrir et raconte des histoires sur qui nous sommes, y compris l'histoire, les cultures et les contributions des peuples autochtones.

Le plan directeur du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg a été déposé au Parlement récemment. Revus tous les dix ans, les plans directeurs sont une exigence de la Loi sur l'Agence Parcs Canada et orientent la gestion des lieux historiques nationaux, parcs nationaux et aires marines nationales de conservation.

Le plan directeur actualisé du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg décrit les objectifs clés suivants :

Assurer la pertinence du lieu pour tous les peuples du Canada ;

; Comprendre et conserver les ressources culturelles;

Renforcer la collaboration avec les partenaires, notamment les Mi'kmaw et les partenaires communautaires;

Affronter les risques futurs que présente le changement climatique.

Le plan directeur du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg comprend des initiatives qui visent à accroître et à améliorer la collaboration avec les communautés autochtones de la région et à intégrer leurs perspectives dans la mise en valeur du lieu et à la transmission du savoir.

Le plan directeur du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg a été élaboré à l'issue de consultations avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les organismes de développement économique régional, l'industrie touristique, d'autres partenaires et des intervenants, les résidents locaux ainsi que des visiteurs actuels et anciens. Grâce à ce plan, Parcs Canada protégera un exemple important du patrimoine culturel du Canada, sollicitera la participation des peuples autochtones et collaborera avec eux, et offrira à la population canadienne la possibilité de découvrir notre histoire par des moyens nouveaux et stimulants.

Le plan directeur du lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg peut être consulté sur le site Web de Parcs Canada à : Plans et politiques - lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg. Pour en apprendre davantage sur la forteresse de Louisbourg, veuillez consulter le site Web : https://parcs.canada.ca/lhn-nhs/ns/louisbourg.

« Les lieux historiques nationaux et les parcs nationaux sont une source de fierté pour l'ensemble de la population canadienne. Ils protègent notre patrimoine naturel et culturel commun, soutiennent la biodiversité et racontent l'histoire du Canada sous tous ses aspects. Ce sont des endroits où d'innombrables Canadiennes et Canadiens ainsi que des visiteurs de partout dans le monde créent des liens avec l'histoire et découvrent la nature chaque jour. J'aimerais remercier tous ceux et celles qui ont participé à l'élaboration du plan directeur du lieu historique de la Forteresse-de-Louisbourg qui contribuera à façonner l'avenir de cet endroit précieux. En tant que député de Cape Breton-Canso, j'applaudis cet effort collectif pour garantir que les prochaines générations pourront profiter du Lieu historique national de la Forteresse-de-Louisbourg. »

Mike Kelloway

Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton-Canso

Le lieu historique national de la Forteresse-de- Louisbourg est la plus grande reconstruction historique en Amérique du Nord. Elle compte environ 30 résidences reconstruites selon les plans de l'époque, en plus des vestiges archéologiques des fortifications, des bâtiments, et des ouvrages défensifs du XVIII e siècle, ainsi que des épaves dans le port.

est la plus grande reconstruction historique en Amérique du Nord. Elle compte environ 30 résidences reconstruites selon les plans de l'époque, en plus des vestiges archéologiques des fortifications, des bâtiments, et des ouvrages défensifs du XVIII siècle, ainsi que des épaves dans le port. L'importance historique nationale de la forteresse de Louisbourg réside dans le rôle qu'elle a joué lors des grands conflits entre l'Angleterre et la France pour le contrôle des colonies entre 1713 et 1768. Au cours de cette période, Louisbourg fut la capitale de la colonie de l'Ile Royale et le plus important port de pêche et entrepôt commercial français en Amérique du Nord. La colonie a été assiégée et capturée par les Britanniques en 1745 et 1758. Le site possède aussi des liens importants avec l'histoire et la culture mi'kmaq, et foisonne d'histoires au sujet de l'impact de la colonisation sur les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse.

réside dans le rôle qu'elle a joué lors des grands conflits entre l'Angleterre et la pour le contrôle des colonies entre 1768. Au cours de cette période, fut la capitale de la colonie de l'Ile Royale et le plus important port de pêche et entrepôt commercial français en Amérique du Nord. La colonie a été assiégée et capturée par les Britanniques en 1758. Le site possède aussi des liens importants avec l'histoire et la culture mi'kmaq, et foisonne d'histoires au sujet de l'impact de la colonisation sur les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse. Le lieu historique national de la Fortresse-de- Louisbourg est un important attrait touristique pour la région. De 82 000 à 95 000 visiteurs y passent par année. Des sentiers, des espaces verts et des plages à l'extérieur de la ville reconstruite sont importants pour la communauté environnante et pour le tourisme. Cent-soixante personnes y travaillent, la plupart résidant à Louisbourg ou dans les communautés environnantes.

