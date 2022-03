Avec le lancement de ce plan, VIA Rail se positionne comme un leader dans le soutien de la vision du gouvernement fédéral visant à créer un Canada sans obstacle d'ici 2040.

MONTRÉAL, le 17 mars 2022 /CNW Telbec/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) est fière d'être la première société de la Couronne à déposer son plan d'accessibilité 2022-2025 auprès du gouvernement du Canada. La Société est déterminée à être le mode de transport national et interurbain le plus accessible au Canada et est animée par l'idée que le moment est venu de créer une expérience de voyage sans obstacle de la réservation à la destination. Le plan pluriannuel de VIA Rail trace la voie vers une expérience plus accessible et inclusive pour les employés au travail et pour les passagers tout au long de leur voyage.

Au Canada, 6,2 millions de personnes, soit 22 % de la population, s'identifient comme ayant un handicap, et ce nombre devrait augmenter avec le vieillissement de la population. "VIA Rail s'est engagée à adapter ses services à ces changements démographiques" a déclaré Cynthia Garneau, présidente et chef de la direction. "Nous comprenons l'importance d'être à l'écoute de nos passagers alors que nous nous efforçons d'offrir un mode de transport sans obstacle, et c'est pourquoi nous avons consulté un large éventail de groupes lors de l'élaboration de ce plan afin de nous assurer que nous saisissions les besoins et les attentes de la population canadienne diversifiée."

Notre engagement

S'appuyant sur la politique d'accessibilité universelle de VIA Rail, ce plan pluriannuel est le tout premier plan d'accessibilité de la Société qui vise à faire de l'accessibilité un élément clé de chaque processus décisionnel. Les points saillants du plan d'accessibilité 2022-2025 comprennent :

La création de vidéos en American Sign Language (ASL) et en Langue des Signes Québécoise (LSQ) sur le site internet de VIA Rail.

(ASL) et en Langue des Signes Québécoise (LSQ) sur le site internet de VIA Rail. Une formation continue de sensibilisation à l'accessibilité pour tous nos employés, du service à bord des trains jusqu'au service à la clientèle, en passant par les employés de bureau et les cadres.

Une meilleure équité dans le recrutement en éliminant les préjugés dans le processus d'embauche et en rendant notre politique d'embauche accessible plus visible pour les chercheurs d'emploi.

Un processus d'approvisionnement accessible pour intégrer l'accessibilité dès le début du processus décisionnel, avant le lancement des projets.

"Avant le lancement de ce plan, les équipes de VIA Rail travaillaient déjà à améliorer l'accessibilité depuis plusieurs années", a déclaré Ben Marc Diendéré, chef des affaires publiques et des communications. "Qu'il s'agisse de la nouvelle flotte de trains qui offrira une expérience de voyage inégalée, sans obstacle et entièrement accessible, des annonces à bord ou des améliorations de l'accessibilité à la gare d'Ottawa, nous avons déjà pris des mesures importantes et nous continuerons de nous assurer que nous travaillons à créer un environnement dans lequel toutes les personnes peuvent voyager de façon autonome et en toute confiance."

Consultation en cours

En plus de solliciter des commentaires sur notre plan et ses projets, VIA Rail a également créé un comité consultatif sur l'accessibilité universelle. Ce comité est composé de divers groupes qui défendent les droits des personnes handicapées et il jouera un rôle déterminant dans la planification des futurs projets d'accessibilité de VIA Rail.

VIA Rail est déterminée à apprendre continuellement de ses passagers, de ses employés et de son Comité consultatif sur l'accessibilité universelle afin d'éliminer les obstacles existants, de prioriser les solutions et de devenir des agents de transformation pour favoriser une culture de respect, de dignité et d'inclusion. Comme nous voulions mettre en place un processus de rétroaction simple et fluide, tous les renseignements sur la façon de soumettre votre rétroaction et nos coordonnées se trouvent dans une section spéciale au début du plan pluriannuel.

Vous pouvez consulter le plan d'accessibilité 2022-2025 complet en format électronique, en gros caractères ou en format audio sur notre site web.

Vous pouvez également demander une copie du plan dans l'un des formats ci-dessus ou en braille en nous contactant par l'un des canaux suivants :

Téléphone : 1 888 VIA-RAIL (1 888 842-7245) ou au 1 800 268-9503 (ATS) pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes

ou au (ATS) pour les personnes sourdes, devenues sourdes ou malentendantes Courriel : [email protected]

Adresse postale : Agent de relations avec la clientèle

VIA Rail Canada Inc.

C.P./PO BOX 8116, succursale Centre-ville

Montréal (Québec) H3C 3N3

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail (viarail.ca) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr.

