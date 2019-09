Le personnel du réseau de la santé et des services sociaux n'a pas rechargé ses batteries durant l'été, révèle un sondage de la FSSS-CSN

MONTRÉAL, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - Un sondage mené par la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) révèle que 70 % du personnel du réseau a subi une surcharge de travail au retour de leurs vacances estivales en raison de leur non-remplacement.

La période estivale est synonyme de vacances dans bien des milieux de travail. Pourtant, les 1980 répondant-es au sondage mené par la FSSS-CSN témoignent en grand nombre des problèmes qu'ils ont vécus avec la prise des vacances et leur retour au travail dans le réseau de la santé et des services sociaux. Le sondage de la FSSS-CSN a permis de recueillir plus de 1200 commentaires de travailleuses et travailleurs provenant de plusieurs titres d'emploi et de l'ensemble des régions du Québec.

La prime estivale très restrictive mise en place par le gouvernement a donc raté sa cible. La Fédération avait d'ailleurs interpellé le gouvernement Legault pour demander de mettre en place des mesures attractives ambitieuses pour parvenir à maintenir les services durant l'été et permettre au personnel de souffler. L'état de santé du personnel du réseau a de quoi inquiéter avec une hausse importante des arrêts de travail.

Voici ce qui ressort de l'analyse des commentaires des répondant-es du sondage :

Plusieurs travailleuses ayant des années d'expérience n'ont pas pu prendre leurs vacances au moment désiré ;

Plusieurs témoignent d'une augmentation du TSO durant l'été pour le remplacement des vacances ;

Certaines personnes ont même dû interrompre leurs vacances pour venir travailler ou ont reçu plusieurs appels de leur employeur pour rentrer au travail durant leurs vacances ;

La charge de travail atteint des sommets durant l'été alors que celles et ceux qui sont au travail doivent assumer les tâches de celles qui sont en vacances ;

Plusieurs se sont retrouvés avec une pile de dossiers à leur retour de vacances et aucune aide pour les épauler ;

Plusieurs remarquent que les listes d'attente ont augmenté durant leurs vacances ;

Des gestionnaires imposent la prise des vacances en ne respectant pas les règles des conventions collectives ;

Il manque de formation pour aider les personnes qui viennent épauler les équipes durant l'été ;

Il y a un manque de stabilité dans le remplacement des vacances.

« Les moyens n'ont pas été pris pour donner de l'air au personnel du réseau. Comme si c'était la première fois qu'on vivait un été dans le réseau ! Le résultat, c'est qu'on commence l'automne avec plein de monde qui a la langue à terre ! Depuis un an, le gouvernement Legault n'a pas fait ce qu'il faut pour mettre fin à la crise de détresse du personnel. Le manque de personnel est criant et ce n'est certainement pas l'été qui se termine qui va convaincre des gens de venir dans le réseau », lance Jeff Begley, président de la FSSS-CSN.

À propos de la FSSS-CSN

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte plus de 110 000 membres dans les secteurs publics et privés. La FSSS est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux et dans les services de garde. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

