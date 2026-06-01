OTTAWA, ON, le 1er juin 2026 /CNW/ - Le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP) a informé Postes Canada que ses membres ont voté en faveur des projets de convention collective pour les unités de négociation urbaine et des factrices et facteurs ruraux et suburbains (FFRS). Les parties signeront bientôt les nouvelles conventions collectives, qui demeureront en vigueur jusqu'au 31 janvier 2029.

Déclaration du président-directeur général, Doug Ettinger

« Nous sommes heureux que le personnel représenté par le STTP ait voté en faveur de la ratification de ces nouvelles conventions collectives. Forts de la stabilité qui accompagne ces nouvelles conventions, nous sommes impatients de nous mettre au travail, avec notre effectif et nos agents négociateurs, pour rebâtir l'entreprise, rétablir la confiance dans le système postal et mieux servir le pays.

Merci à la population canadienne et aux entreprises de toutes tailles pour leur patience au cours des deux dernières années. Nous ne ménagerons aucun effort pour regagner votre confiance.

Bien que le processus ait été difficile, ces ententes négociées reconnaissent que

Postes Canada doit changer. Elles nous permettent d'offrir la livraison abordable des colis la fin de semaine et d'apporter les ajustements nécessaires à notre réseau de bureaux de poste, tout en continuant d'offrir des emplois bien rémunérés à l'échelle du pays.

Les nouvelles ententes sont d'une importance capitale alors que la Société poursuit sa transformation pour retrouver sa viabilité financière et mieux répondre aux besoins modernes de sa clientèle.

Postes Canada joue un rôle essentiel en assurant la livraison des biens dans toutes les communautés du pays. Il est temps d'aller de l'avant et de travailler ensemble pour renouveler et rétablir cet important service. »

SOURCE Postes Canada

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