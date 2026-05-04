La totalité des fonds recueillis sert à subventionner des écoles, des œuvres de bienfaisance et des organismes communautaires qui soutiennent les enfants et les jeunes.

OTTAWA, ON, le 4 mai 2026 /CNW/ - Postes Canada a émis aujourd'hui un nouveau timbre dans le cadre de la campagne de financement annuelle de sa Fondation communautaire appuyant les programmes communautaires pour les enfants et les jeunes du pays.

©2026 Société canadienne des postes

La Fondation communautaire de Postes Canada accorde des subventions à des organismes sans but lucratif locaux et nationaux qui aident les enfants et les jeunes partout au pays. Depuis 2012, la Fondation a soutenu plus de 1 400 programmes. L'an dernier seulement, les subventions accordées ont permis à 144 projets de voir le jour et d'accompagner plus de 55 000 jeunes dans 98 communautés.

Les subventions de la Fondation communautaire sont financées par les dons de la clientèle dans les bureaux de poste, les contributions du personnel et une partie du produit de la vente d'un timbre, d'un pli Premier jour officiel (PPJO) et d'une carte postale de la Fondation. La totalité des fonds est utilisée pour appuyer des projets et des programmes dirigés par des écoles, des œuvres de bienfaisance et des organismes qui aident les enfants et les jeunes (jusqu'à l'âge de 21 ans) à apprendre, à grandir et à s'épanouir. Cette année, la collecte de fonds se déroulera du 4 mai au 8 juin.

À propos du timbre

C'est la 15e année que Postes Canada émet un timbre philanthropique de la Fondation communautaire. Le motif aux couleurs éclatantes du timbre de 2026 de la Fondation a été imaginé par Adrian Horvath et illustré par Amélie Martel. Il a été choisi par plus de 1 000 membres du personnel des bureaux de poste de Postes Canada. Il rappelle la promesse et le potentiel des enfants et des jeunes, ainsi que l'importance de cultiver un Canada qui favorise leur épanouissement dès leur plus jeune âge.

Le timbre représente deux jeunes qui s'occupent d'un jardin communautaire rempli de légumes racines prêts à être cueillis. Tout comme les plantes, les enfants s'épanouissent lorsqu'on leur offre un environnement bienveillant, les bons soins et la chance de réussir.

Le timbre, le PPJO oblitéré à Ottawa et la carte postale port payé sont en vente dans les bureaux de poste et à postescanada.ca/magasiner. Le dollar de plus déboursé à l'achat du carnet de 10 timbres et les 10 cents supplémentaires provenant de la vente du PPJO et de la carte postale sont directement remis à la Fondation.

À propos de la Fondation communautaire de Postes Canada

La Fondation communautaire de Postes Canada est un organisme de bienfaisance enregistré qui appuie des projets destinés à la jeunesse favorisant la santé, l'éducation et la communauté, au moyen d'une approche communautaire qui aide à renforcer un large éventail d'initiatives partout au pays.

Porteurs d'un avenir meilleur pour les enfants et les jeunes

Pour faire un don à la Fondation communautaire, achetez un carnet de timbres à votre bureau de poste ou visitez postescanada.ca/communautaire.

Pour accéder aux images du timbre et à d'autres ressources :

- Dossier externe avec images à haute résolution

- Plateformes de médias sociaux - Facebook, Instagram et LinkedIn

SOURCE Postes Canada

Pour en savoir plus: Relations avec les médias, 613-734-8888, [email protected]