La plus récente émission rend hommage à quatre lieux et événements novateurs qui ont façonné l'histoire de la communauté 2ELGBTQIA+

TORONTO, le 1er juin 2026 /CNW/ - Postes Canada dévoilera son deuxième et dernier jeu de timbres de la série Lieux de la Fierté.

Les espaces et événements suivants ont façonné l'histoire de la communauté 2ELGBTQIA+ au Canada et feront l'objet de leur propre timbre :

Le Little Sister's Book & Art Emporium , la célèbre librairie de Vancouver qui a mené une bataille juridique historique pour protéger les droits des personnes 2ELGBTQIA+ garantis par la Charte canadienne des droits et libertés .

, la célèbre librairie de Vancouver qui a mené une bataille juridique historique pour protéger les droits des personnes 2ELGBTQIA+ garantis par la . Metamorphosis , le festival de Saskatoon considéré comme la première célébration de la culture queer dans l'Ouest canadien.

, le festival de Saskatoon considéré comme la première célébration de la culture queer dans l'Ouest canadien. The 519 , carrefour communautaire essentiel au cœur du village queer historique de Toronto et premier centre communautaire de la ville de Toronto géré par et pour la communauté 2ELGBTQIA+.

, carrefour communautaire essentiel au cœur du village queer historique de Toronto et premier centre communautaire de la ville de Toronto géré par et pour la communauté 2ELGBTQIA+. The Turret, un lieu de rassemblement central de la vie sociale, politique et culturelle à Halifax de 1976 à 1982.

Les timbres Lieux de la Fierté soulignent des tournants marquants dans l'histoire du mouvement pour les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ au Canada.

Le dévoilement du timbre aura lieu en partenariat avec The 519, qui célèbre son cinquantenaire à titre d'espace communautaire essentiel pour la communauté 2ELGBTQIA+. Il s'agit d'un événement privé, sur invitation seulement. Des entrevues pourront avoir lieu sur place.

QUOI : Dévoilement du deuxième et dernier jeu de timbres de la série Lieux de la Fierté

QUAND : Jeudi 4 juin; les portes ouvriront à 18 h et l'événement débutera à 18 h 30.

OÙ : The 519 Ballroom, 519 Church Street, Toronto (Ontario) M4Y 2C9

QUI : L'honorable Evan Solomon, ministre de l'Intelligence artificielle, de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, et député de Toronto-Centre

Kristyn Wong-Tam, députée provinciale de Toronto-Centre

Tom Spence, président du Conseil d'administration, The 519

Jezebel Bardot (Jason Pelletier), artiste drag

RSVP : Les médias qui souhaitent assister à l'événement privé doivent confirmer leur présence par courriel à [email protected].

SOURCE Postes Canada

Renseignements : Relations avec les médias de Postes Canada, 613-734-8888, [email protected]