Les pertes soutenues soulignent l'urgence d'une transformation.

OTTAWA, ON, le 29 mai 2026 /CNW/ - Postes Canada a enregistré une perte avant impôt de 205 millions de dollars au premier trimestre de 2026, les revenus et les volumes ayant diminué dans tous les secteurs d'activité. Cette perte souligne l'urgence de la transformation en cours à la Société canadienne des postes.

La perte avant impôt de 205 millions de dollars de l'entreprise au premier trimestre représente un recul de 164 millions de dollars par rapport à la perte avant impôt de 41 millions de dollars enregistrée pour la même période de l'exercice précédent. Les revenus ont diminué de 181 millions de dollars, soit 14,3 %1, au premier trimestre comparativement à la même période en 2025.

Une transformation pluriannuelle pour rendre l'entreprise et le Canada plus forts

Postes Canada a entamé une transformation essentielle qui permettra de renforcer le service postal, de mieux soutenir les entreprises et de favoriser le commerce à l'échelle nationale, tout en aidant la Société à remplir son double mandat, qui consiste à servir toutes les Canadiennes et tous les Canadiens d'une manière financièrement viable. Échelonnée sur plusieurs années, cette transformation est nécessaire pour que l'entreprise puisse se passer des injections de fonds publics.

Postes Canada est déterminée à procéder rapidement à sa transformation, en collaborant étroitement avec ses agents négociateurs et avec le gouvernement du Canada.

L'incertitude persistante liée au conflit de travail a plombé la demande de la clientèle au premier trimestre

Au premier trimestre de 2026, Postes Canada n'avait toujours pas conclu de nouvelles conventions collectives avec le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP). Le personnel participe actuellement à un vote de ratification des projets de convention collective (du 20 avril au 30 mai 2026). L'incertitude a continué de miner les résultats du secteur Colis au premier trimestre, les revenus ayant diminué de 79 millions de dollars par rapport à la même période l'année précédente. Les volumes et les revenus ont également diminué dans les secteurs d'activité Courrier transactionnel et Marketing direct.

On note une baisse de 19 millions de dollars, soit 6,9 %, au chapitre des charges d'exploitation au premier trimestre comparativement à la même période un an plus tôt. Cette situation est en partie attribuable à la baisse des volumes de colis de départ, qui a entraîné une baisse des frais payés aux administrations postales étrangères pour la livraison du courrier et des colis. Les coûts de main-d'œuvre ont augmenté en raison de la hausse des salaires et de quatre jours payés supplémentaires par rapport à la même période un an plus tôt. Au cours du premier trimestre de 2026, la baisse des volumes n'a pas entraîné d'économies correspondantes dans les coûts de main-d'œuvre, car la Société a continué de fonctionner avec certaines structures de travail inefficaces.

Colis

Au premier trimestre de 2026, les revenus du secteur Colis ont baissé de 79 millions de dollars, soit 17,1 %, et les volumes ont diminué de 7 millions d'articles, soit 17,2 %, par rapport à la période correspondante de 2025. Les conventions collectives avec le STTP n'avaient pas encore été ratifiées au premier trimestre, ce qui a créé de l'incertitude chez la clientèle et l'a poussée à se tourner vers des entreprises concurrentes offrant de la stabilité. Dans le marché concurrentiel actuel, il faudra du temps pour rétablir les volumes de colis, ce qui met en évidence la nécessité pour Postes Canada de se transformer.

Courrier transactionnel

Au premier trimestre de 2026, les revenus du secteur Courrier transactionnel ont connu une baisse de 82 millions de dollars, soit 13,7 %, alors que les volumes ont diminué de 76 millions d'articles, soit 15,7 %, par rapport à la même période l'année précédente. Ces diminutions d'une année à l'autre reflètent également un contraste avec les hausses du premier trimestre de 2025, lorsque les volumes de courrier ont bondi en raison des envois électoraux et des volumes accumulés après l'arrêt de travail de la fin de 2024. On s'attend à ce que les volumes poursuivent leur déclin, puisque les particuliers et les entreprises qui expédient du courrier continuent d'adopter les communications numériques.

Marketing direct

Au premier trimestre de 2026, les revenus du secteur Marketing direct ont diminué de 24 millions de dollars, soit 13,4 %, et les volumes ont diminué de 146 millions d'articles, soit 17 %, par rapport à la même période en 2025. Les comparaisons d'un exercice à l'autre ont été influencées par un excellent premier trimestre en 2025, en raison de la demande accumulée durant l'arrêt de travail de la fin de 2024. Certaines entreprises ont continué de se tourner vers les canaux numériques, y compris l'intelligence artificielle, pour leurs dépenses de marketing, ce qui a également eu une incidence sur les résultats.

Groupe d'entreprises de Postes Canada

Au premier trimestre de 2026, le Groupe d'entreprises de Postes Canada2 a enregistré une perte avant impôt de 251 millions de dollars, ce qui représente une détérioration de 149 millions de dollars par rapport à la perte avant impôt de 102 millions de dollars pour la même période l'année précédente. Cet accroissement des pertes est en grande partie attribuable aux résultats du secteur Postes Canada.

Les Investissements Purolator Ltée ont enregistré un bénéfice avant impôt de 23 millions de dollars au premier trimestre de 2026, soit une augmentation de 4 millions de dollars par rapport à un bénéfice avant impôt de 19 millions de dollars pour la même période un an plus tôt.

Contexte

Historiquement, les activités du Groupe d'entreprises de Postes Canada ont été financées par les revenus générés par la vente de ses produits et services. En 2025, en raison de la détérioration de sa situation financière, le secteur Postes Canada a commencé à recevoir des injections de fonds remboursables du gouvernement fédéral pour prévenir l'insolvabilité.



1. Tous les pourcentages sont calculés en fonction de valeurs arrondies au millier près; ils sont également rajustés en fonction des différences entre les périodes de comparaison en ce qui concerne les jours ouvrables et les jours payés. Par rapport à la période correspondante de 2025, le premier trimestre de 2026 comptait trois jours ouvrables de plus et quatre journées payées de plus, tant pour le secteur Postes Canada que pour le Groupe d'entreprises. Des jours ouvrables supplémentaires ont pour effet d'augmenter les revenus et les volumes, tandis que des journées payées supplémentaires augmentent les charges.

2. Le Groupe d'entreprises de Postes Canada est composé du secteur de base Postes Canada et de sa filiale en propriété non exclusive, Les Investissements Purolator Ltée.

SOURCE Postes Canada

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