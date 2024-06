Le personnel de la Commission scolaire crie s'en va en grève

MONTRÉAL, le 27 juin 2024 /CNW/ - Devant la stagnation complète des négociations pour le renouvellement des conventions collectives du personnel de la Commission scolaire crie, l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) et le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) se sont tous deux dotés, au cours des derniers jours, d'un mandat de grève à utiliser au moment opportun.

C'est donc l'ensemble du personnel scolaire, enseignantes et enseignants, personnels de soutien, professionnelles et professionnels, qui a voté à la majorité en faveur de la grève, qui pourrait être déclenchée à n'importe quel moment à l'automne si les discussions aux tables de négociation de la Commission scolaire crie ne reprennent pas à un rythme satisfaisant d'ici là.

Silence radio

« Les négociations sont à l'image de nos relations de travail : pénibles. Malgré la main tendue aux dirigeants de la Commission scolaire crie pour discuter ensemble afin que les relations de travail et les discussions en négociation prennent une tournure plus positive pour les parties, c'est le silence radio : même pas un accusé de réception. La commission scolaire semble nous ignorer et pas du tout intéressée à conclure ces négociations qui n'en finissent plus », déplore Larry Imbeault, le président de l'AENQ-CSQ.

« Les membres sont excédés de constater que les négociations avec la Commission scolaire crie sont au point mort, alors que les centres de services scolaires du sud ont réglé depuis des mois. Les enjeux d'attraction-rétention sont encore plus criants au Nord qu'au Sud, et l'attitude de fermeture de la Commission scolaire crie est incompréhensible. Au Nord comme au Sud, tous les élèves du Québec méritent les mêmes services! », conclut Annie Chartier, présidente du SPPMSNO-CSQ.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 2000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

Profil du SPPMSNO-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) représente les professionnel•les de l'éducation des centres de services scolaires du Lac-Témascamingue, de Rouyn-Noranda, Harricana, de l'Or-et-des-Bois, du Lac-Abitibi et de la Commission scolaire crie.

SOURCE ASSOCIATION DES EMPLOYES DU NORD QUEBECOIS (AENQ-CSQ)

Renseignements: Karine Lapierre, Conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell. : 514 213-4412, Courriel : [email protected]