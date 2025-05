MONTRÉAL, le 28 mai 2025 /CNW/ - Après plus de 30 mois de négociation, l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) annonce que les membres du personnel enseignant et de soutien de la Commission scolaire Kativik (CSK) ont appuyé l'adoption de l'entente de principe intervenue avec la partie patronale.

Forte adhésion à l'entente de principe

À la suite de l'annonce d'une entente de principe, le 9 mai dernier, les membres de l'AENQ-CSQ se sont prononcés au cours des derniers jours. Pour les différentes catégories de personnel, les résultats sont les suivants :

Personnel enseignant (E4) : 90,42 % des membres qui se sont prononcés ont voté en faveur de l'entente de principe.

Personnel de soutien (S9) : 95,54 % des membres qui se sont prononcés ont voté en faveur de l'entente de principe.

« Je voudrais prendre le temps de remercier du fond du cœur les membres qui se sont mobilisés et qui n'ont rien lâché depuis l'échéance de notre dernière convention collective, le 31 mars 2023. Je tiens à remercier les personnes déléguées syndicales, les membres des équipes de négociation et les personnes de l'AENQ-CSQ, de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et des fédérations qui ont été impliquées de près ou de loin dans nos négociations. Ils ont fait un travail remarquable et, pour cela, ils ont toute ma reconnaissance et celle des membres. Le taux d'adhésion à l'entente de principe en fait foi », a commenté Larry Imbeault, président de l'AENQ-CSQ.

Entrée en vigueur des nouvelles dispositions

Au cours des prochaines semaines, les parties vont s'affairer à la préparation des textes finaux de la convention collective. Bien que l'AENQ-CSQ partage l'empressement de ses membres à ce que les nouvelles dispositions entrent en vigueur, elle tient à rappeler que cette étape est primordiale afin que celles-ci respectent scrupuleusement les termes de l'entente de principe.

Il est à noter que cette étape est également en cours pour le personnel enseignant et de soutien de la Commission scolaire crie (CSC).

L'AENQ-CSQ souhaite accélérer les prochaines rondes

« Nos conditions de travail, au Nord, posent des défis considérables et le décalage avec les négos au Sud ne fait qu'en ajouter une couche. Je tends à nouveau la main à la commission scolaire afin que nous trouvions ensemble des solutions pérennes qui permettraient d'éviter que nous revivions, ronde après ronde, des négociations qui s'éternisent bien au-delà de ce qui est nécessaire. Nos membres, ses employés, n'ont pas à être pénalisés », a conclu Larry Imbeault.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 2 000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

