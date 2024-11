/R E P R I S E -- Grève à la Commission scolaire crie - En grève pour dénoncer une négociation qui n'en finit plus de finir/

MONTRÉAL, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Excédés par les grandes difficultés rencontrées pour en arriver à une entente dans les négociations pour le renouvellement des conventions collectives de la Commission scolaire crie, les enseignantes et enseignants membres de l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) et le personnel professionnel représenté par le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) exerceront de nouvelles journées de grève, demain le 15 novembre, puis le lundi 18 novembre prochain.

En effet, alors que les négociations des centres de services scolaires du sud du Québec sont réglées depuis près d'un an, il semble que la Commission scolaire crie peine à offrir des conditions acceptables à ses travailleuses et travailleurs du Nord.

Une négociation pénible et laborieuse

« Après des mois de surplace silencieux de la partie patronale et malgré des avancées récentes, force est de constater que les discussions aux tables piétinent encore, faute de volonté patronale. Il est plus que temps de régler pour améliorer les conditions de travail et les conditions de vie des enseignantes et enseignants du Nord, qui sont par ailleurs les conditions d'apprentissage de leurs élèves. Qu'elle cesse de tenter de nous forcer à accepter l'inacceptable. Nous sommes au rendez-vous pour faire avancer les échanges. On lui demande de négocier de bonne foi pour enfin conclure ces négociations », souligne Larry Imbeault, président de l'AENQ-CSQ.

« Les membres sont au bout du rouleau de constater que les négociations avec la Commission scolaire crie s'éternisent au Nord alors que leurs collègues du Sud bénéficient depuis des mois de nouvelles conventions collectives et des augmentations salariales qui s'y rattachent. Les enjeux d'attraction-rétention sont encore plus criants au Nord qu'au Sud et les demandes déraisonnables de la commission scolaire sont incompatibles avec une quelconque intention de régler. Pendant ce temps, ce sont les élèves du Nord qui payent », conclut Kathy Germain, présidente du SPPMSNO-CSQ, qui se joindra à la grève des enseignantes et enseignants le 18 novembre.

Des travailleuses et des travailleurs dans la rue

Durant la journée du 15 novembre, les membres du personnel enseignant manifesteront devant les établissements scolaires de chacune des communautés du territoire de la Commission scolaire crie.

Pour la journée du 18 novembre, le personnel enseignant et le personnel professionnel en grève se réuniront à compter de 13 h pour un rassemblement devant les bureaux de la Commission scolaire crie, au 203, rue Main, à Mistissini.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 2000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

Profil du SPPMSNO-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) représente les professionnel•les de l'éducation des centres de services scolaires du Lac-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, Harricana, de l'Or-et-des-Bois, du Lac-Abitibi et de la Commission scolaire crie.

