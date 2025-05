Commission scolaire Kativik - L'AENQ-CSQ se dote d'un mandat de grève de 17 jours

MONTRÉAL, le 2 mai 2025 /CNW/ - Au sortir d'assemblées générales tenues les 30 avril et 1er mai derniers, et devant l'impasse des négociations à la Commission scolaire Kativik, l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ) annonce qu'elle a obtenu un mandat de grève de ses membres du personnel enseignant et du personnel de soutien. Les travailleuses et travailleurs exerceront donc une grève de 17 jours entre les 13 et 30 mai 2025.

« Le mandat que nous donnent les membres est très clair. La Commission scolaire Kativik doit prendre cet avertissement au sérieux. L'employeur doit tout mettre en œuvre pour régler rapidement ces négociations qui ont perduré beaucoup trop longtemps, tant pour le personnel enseignant que pour le personnel de soutien », dénonce Larry Imbeault, président de l'AENQ-CSQ.

Rappelons que les parties négocient depuis plus de 2 ans et demi et que l'employeur fait preuve d'une fermeture infondée quant à certaines demandes en exigeant des concessions inacceptables. Rappelons également qu'une entente a été conclue dans le cadre des négociations du secteur public au Sud depuis janvier 2024.

« On l'a dit, on le répète, la réussite éducative est aussi importante pour les élèves du Nord que pour les autres Québécois. Notre priorité, c'est de s'assurer que nos membres auront de nouvelles conventions collectives à la rentrée. On a besoin de mettre en place des solutions pour les problèmes d'attraction et de rétention du personnel et de bonifier les conditions de travail pour améliorer la situation dans les écoles, tant pour les élèves que pour le personnel », conclut Larry Imbeault.

Enfin, mentionnons que l'AENQ-CSQ a récemment déposé des plaintes en vertu du Code du travail concernant une négociation de mauvaise foi pour ses deux tables (enseignante et soutien). Une audience est d'ailleurs prévue pour la plainte concernant la table enseignante le 9 mai prochain.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 2 000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

