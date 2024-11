Entente de principe pour les enseignants de la Commission scolaire crie - Annulation des journées de grève de l'AENQ-CSQ

MONTRÉAL, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Les représentants des médias sont priés de prendre note que la grève des enseignantes et enseignants de l'Association des employés du Nord québécois (AENQ-CSQ), prévue pour les 15 et 18 novembre, a été annulée en raison d'une entente de principe survenue dans les dernières heures.

La grève du personnel professionnel représenté par le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) est toutefois maintenue pour la journée du 18 novembre.

Plus d'informations sont à venir au cours des prochains jours.

Profil de l'AENQ-CSQ

L'AENQ-CSQ est une association syndicale qui regroupe le personnel enseignant et le personnel de soutien des commissions scolaires crie et Kativik, des travailleuses et travailleurs de CPE d'Eeyou Istchee et le personnel enseignant de deux écoles de conseils de bande Atikamekw. Elle compte plus de 2 000 membres travaillant dans les 9 communautés cries de la Baie-James et les 14 communautés Inuit du Nunavik, ainsi qu'à Montréal, Gatineau, Saint-Jérôme, Opitciwan et Wemotaci. Cinq langues sont utilisées sur le territoire couvert par l'AENQ-CSQ : l'inuktitut, le cri, l'atikamekw, l'anglais et le français.

Profil du SPPMSNO-CSQ

Le Syndicat des professionnelles et professionnels en milieu scolaire du Nord-Ouest (SPPMSNO-CSQ) représente les professionnel•les de l'éducation des centres de services scolaires du Lac-Témiscamingue, de Rouyn-Noranda, Harricana, de l'Or-et-des-Bois, du Lac-Abitibi et de la Commission scolaire crie.

Pour information : Sylvie Lemieux, conseillère en communication, FSE-CSQ, Cell. : 418 563-7193, Courriel : [email protected]; Karine Lapierre, conseillère en communication, FPPE-CSQ, Cell. : 514 213-4412, Courriel : [email protected]