QUÉBEC, le 14 févr. 2025 /CNW/ - Le Pentathlon des neiges Sun Life, le plus grand événement de plein air hivernal au Canada, donne le coup d'envoi de sa 21e édition qui se déroulera sur les plaines d'Abraham du vendredi 14 au dimanche 23 février 2025, sur le thème de l'accessibilité.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants envers nos précieux partenaires, bénévoles et participants qui contribuent chaque année au succès du Pentathlon des neiges Sun Life », a souligné Dominic Drolet, directeur général du Groupe Pentathlon. « Grâce à leur soutien, nous pouvons offrir un événement accessible et inoubliable, tout en assurant une qualité optimale malgré les défis climatiques. L'utilisation d'une patinoire réfrigérée nous permet de garantir une expérience de patinage exceptionnelle, quelles que soient les conditions météorologiques, et de poursuivre notre mission, soit rendre les sports d'hiver accessibles à tous. »

« La 21e édition du Pentathlon des neiges Sun Life s'annonce encore une fois spectaculaire. Nos Employés, Clients et partenaires sont grandement motivés alors que 11 équipes de la Sun Life se surpasseront sur les plaines d'Abraham, a souligné M. Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec. C'est avec un immense plaisir que j'annonce également le renouvellement de notre partenariat en titre pour les deux prochaines années. Cet événement incarne parfaitement notre volonté de bâtir des collectivités en santé. Il nous inspire à bouger, à nous amuser et à profiter pleinement de l'hiver! »

« Je suis fier de participer au Pentathlon des neiges Sun Life et de soutenir cet événement unique qui rassemble des milliers de passionnés de sports d'hiver », a mentionné M. Alex Harvey, porte-parole du Pentathlon des neiges Sun Life. « C'est une occasion extraordinaire de promouvoir un mode de vie actif, tout en redonnant à la communauté et en permettant aux jeunes de découvrir les bienfaits du sport. Le Pentathlon incarne parfaitement les valeurs de persévérance, de dépassement de soi et de plaisir que je chéris profondément. »

Une programmation diversifiée pour répondre aux goûts de tous!

Le Pentathlon comprend des activités où familles, enfants, sportifs amateurs et athlètes de haut niveau sont invités à découvrir les plaisirs de l'hiver et à en profiter. Plusieurs défis sont au programme durant lesquels les participants doivent s'exécuter en solo, en duo ou en équipe de 3 à 5 personnes dans cinq disciplines : vélo, raquette, patin, ski de fond et course à pied.

Le premier défi hivernal du Pentathlon des neiges Sun Life est la Course nocturne, en partenariat avec le Carnaval de Québec. Cet événement, qui propose des distances de 1, 5 ou 10 kilomètres, se déroulera le 14 février en soirée sur les plaines d'Abraham. Cette course nocturne s'annonce comme une aventure mémorable, et qui sait, peut-être la sortie parfaite pour la Saint-Valentin!

Autres nouveautés cette année

Le Défi initiation est désormais ouvert aux solos et tandems. Une distance parfaite pour vous lancer!

est désormais ouvert aux solos et tandems. Une distance parfaite pour vous lancer! Le Défi intégration sociale est fusionné avec le Défi familles et amis et devient gratuit pour tous les participants.

est fusionné avec le et devient gratuit pour tous les participants. Le Défi extra longue distance en équipe est LA grande nouveauté de cette 21e édition. Ce défi représente la plus grande épreuve d'endurance du Pentathlon des neiges Sun Life, avec près de 75 km à parcourir à travers les cinq sports du pentathlon.

Outre le fondeur Alex Harvey, porte-parole du Pentathlon des neiges Sun Life, de nombreuses personnalités publiques prendront part au Défi corporatif, dont les athlètes Cindy Ouellet, Catriona Le May Doan et François Drolet, les comédiens Patrice Godin et Patrick Hivon, l'animateur Frédéric Plante ainsi que le député de Québec, M. Jean-Yves Duclos et le maire de Québec, M. Bruno Marchand. D'autres personnalités participeront à d'autres défis dont l'athlète Cendrine Browne et l'influenceuse Lydiane St-Onge (Lydiane autour du monde).

« Le gouvernement du Canada appuie le Pentathlon des neiges de Québec pour les trois prochaines années. Cet événement rassembleur est parfait pour tous ceux et celles qui aiment relever plusieurs défis sportifs en hiver, qu'ils soient professionnels ou amateurs. L'appui financier de 165 000 $ de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) vise la promotion du Pentathlon à l'échelle nationale et internationale », a mentionné l'honorable Jean-Yves Duclos, député de Québec, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement et lieutenant du Québec.

« Le Pentathlon des neiges est un événement sportif rassembleur et unique au Québec, qui met en valeur plusieurs sports hivernaux et offre l'occasion à la population de se donner un défi à atteindre ou de s'engager dans la pratique d'une activité physique en plein air. Je félicite tous les participants qui se sont inscrits au Pentathlon des neiges cette année et je remercie l'organisation ainsi que ses bénévoles pour leur savoir-faire et leur engagement envers l'activité physique », a mentionné Isabelle Charest, ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air.

« Notre gouvernement est fier de s'associer au Pentathlon qui, depuis plus de vingt ans, réunit sur les plaines d'Abraham des milliers de sportifs dans une compétition amicale et festive. Cet événement fait la promotion des saines habitudes de vie, contribue à l'effervescence économique de la région et bonifie la qualité de vie des citoyens. Ce grand rendez-vous de l'activité physique s'ajoute à l'offre récréotouristique diversifiée qui fait de la Capitale-Nationale une destination de choix pour ceux qui veulent profiter des joies de l'hiver québécois », a ajouté M. Jonatan Julien, ministre responsable des infrastructures, ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale et député de Charlesbourg.

« Gens de Québec, familles, parents, enfants, ados : dès demain et jusqu'au 23 février, venez prendre un grand bol d'air frais sur les plaines! Que vous ayez envie de vous initier à un nouveau sport sans prétention ou de vous dépasser, l'ambiance de franche camaraderie et de convivialité qui règne pendant le Pentathlon des neiges en fera l'un des plus beaux moments de votre hiver », a ajouté M. Bruno Marchand, maire de la Ville de Québec.

À propos du Pentathlon des neiges Sun Life

Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d'Abraham depuis 2008. Sanctionné par Triathlon Québec, le Pentathlon des neiges est unique et se positionne comme le plus grand événement multisport d'hiver au monde. Pour y participer, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines -- le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette -- en solo, en tandem ou en équipe. Le Pentathlon des neiges est organisé par Groupe Pentathlon, un organisme à but non lucratif ayant pour mission d'organiser des événements sportifs novateurs, rassembleurs et à grands impacts, faisant vivre des émotions et des expériences enrichissantes.

La Sun Life dans la collectivité

En tant qu'entreprise axée sur la durabilité, la Sun Life se concentre sur les volets où elle peut avoir le plus d'incidence. En soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses Clients, employés, conseillers et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Ses activités philanthropiques sont axées sur la santé physique et la santé mentale, avec un accent particulier sur le soutien des programmes et organisations qui aident les gens à atteindre un mode de vie sain, peu importe où ils en sont dans leur parcours. Les membres du personnel et les conseillers de la Sun Life sont très fiers de rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout dans le monde en faisant du bénévolat et en redonnant à la collectivité.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

