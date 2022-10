QUÉBEC, le 17 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Martin Roy, président du C.A., et Cynthia Paquet, directrice générale du Groupe Pentathlon, sont heureux d'annoncer la signature d'une entente à long terme avec la Sun Life en tant que partenaire en titre. En conséquence, le populaire événement se nommera dorénavant le Pentathlon des neiges Sun Life.

« Nous sommes très fiers de pouvoir maintenant associer le nom de notre événement à celui d'une entreprise prestigieuse, présente au Québec depuis plus de 150 ans. La Sun Life partage des valeurs semblables aux nôtres et soutiendra notre OBNL dans sa mission, qui consiste à développer des événements sportifs novateurs et rassembleurs, faisant vivre des émotions et des expériences enrichissantes à ses participants. Nous voyons ce partenariat comme une belle marque de confiance pour notre organisation, qui permet de consolider ses bases à la sortie de la pandémie et à l'approche de notre 20e anniversaire en 2024 », déclare Cynthia Paquet, directrice générale du Groupe Pentathlon.

« C'est avec fierté que la Sun Life se joint au Pentathlon des neiges, un événement phare dans la Ville de Québec qui rassemble les passionnés de sports d'hiver. Ce partenariat s'inscrit à merveille dans notre engagement à bâtir des collectivités saines et durables. Nous encourageons vivement la population à prendre part à ce défi sportif afin de se dépasser tout en profitant des joies hivernales », ajoute Robert Dumas, président et chef de la direction de la Sun Life au Québec.

En plus d'apporter son soutien financier au Pentathlon des neiges, la Sun Life compte animer le site de façon originale, pour le plus grand plaisir des sportifs et des visiteurs!

Le Pentathlon des neiges Sun Life de retour en formule originale en 2023

Ce nouveau partenariat avec la Sun Life coïncide avec le retour du pentathlon dans son format original, après deux années marquées par la pandémie de COVID-19. Les participants renoueront notamment avec le grand chapiteau, lieu de retrouvailles par excellence après les compétitions. Le Pentathlon des neiges Sun Life se déroulera du 18 au 26 février 2023 sur les plaines d'Abraham, en plein cœur de la Ville de Québec.

Malgré les restrictions liées à la pandémie et un site de course sans grand chapiteau, le Pentathlon des neiges a enregistré pas moins de 4 500 participants en 2022. Sans ces restrictions, et compte tenu de l'intérêt de plusieurs à participer de nouveau à un rassemblement sportif d'envergure, le nombre d'inscriptions à la 19e édition du Pentathlon des neiges Sun Life devrait se rapprocher de celui des meilleures années et même avoisiner le record de 6 150 participants atteint en 2019.

La période d'inscription maintenant ouverte!

Bien que les premières chutes de neige semblent encore lointaines, il est déjà temps de planifier ses activités hivernales en se donnant un objectif, celui de participer à un ou plusieurs des sports du pentathlon, dans le cadre de l'un ou l'autre des défis proposés. La période des inscriptions est d'ailleurs ouverte dès aujourd'hui à des taux préférentiels. Tous les détails sur le site du Pentathlon des neiges Sun Life .

L'engagement de la Sun Life dans les collectivités

La Sun Life a à cœur de bâtir des collectivités saines et durables pour la vie. Le mieux-être des collectivités est un aspect important de l'engagement de la Sun Life en matière de durabilité. Elle croit qu'en soutenant activement les collectivités dans lesquelles ses clients, employés et employées, conseillers et conseillères, et actionnaires vivent et travaillent, elle peut aider à créer un environnement favorable pour eux. Elle concentre son soutien philanthropique dans les domaines de la santé, avec un accent particulier mis sur le diabète (sensibilisation, prévention et soins). La santé mentale est aussi une priorité, comme en témoigne le soutien apporté aux programmes et aux organisations axés sur la résilience et les capacités d'adaptation.

La Sun Life forme également des partenariats avec des équipes et des associations sportives dans certains marchés clés afin de soutenir son engagement à promouvoir une vie saine et active. Les employés et les conseillers de la Sun Life sont très fiers d'accomplir chaque année plus de 16 000 heures de bénévolat et ainsi de contribuer à rendre plus radieuse la vie d'innombrables personnes et familles partout au Canada.

Apprenez-en plus sur la Sun Life dans la collectivité.

À propos du Pentathlon des neiges

Fondé à Lac-Beauport en 2005, le Pentathlon des neiges est présenté sur les plaines d'Abraham depuis 2008. Sanctionné par Triathlon Québec, le Pentathlon des neiges est unique et se positionne comme le plus grand événement multisport d'hiver au monde. Pour participer au Pentathlon des neiges, les athlètes sont appelés à pratiquer en continu différentes disciplines -- le vélo, la course à pied, le ski de fond, le patin et la raquette -- soit en solo, en tandem ou en équipe. Le Pentathlon des neiges est organisé par le Groupe Pentathlon, qui présente d'autres événements, notamment le Québec Singletrack Expérience depuis 2017.

Contacts média :

Pour le Groupe Pentathlon

Josée Massicotte

[email protected]

514 388-0169

Pour la Sun Life

Ariane Richard

[email protected]

438 364-6807

SOURCE Pentathlon des neiges