James Li présente l'intelligence humaine augmentée (AHI) comme la voie à suivre et décrit comment l'IA peut améliorer le potentiel humain

BARCELONE, Espagne, 5 mars 2026 /CNW/ - Le 4 mars, James Li, PDG du leader mondial de l'écosystème des appareils IA HONOR, a prononcé un discours d'ouverture tourné vers l'avenir sur la scène principale du Mobile World Congress (MWC) 2026, décrivant comment l'IA peut améliorer le potentiel humain.

James Li, PDG de HONOR, a prononcé un discours d’ouverture sur la scène principale du MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd) Prix GLOMO remis à HONOR au MWC (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

« Nous croyons que l'essence de l'IA doit rester centrée sur l'humain », a déclaré James Li, alors que HONOR occupe pour la première fois la scène centrale du MWC. « Notre but est de donner à l'intelligence à la fois une intelligence technique et une intelligence émotionnelle, le pouvoir de résoudre et l'âme de comprendre. Cela nous aidera à naviguer dans un monde en évolution rapide, afin que nous puissions vivre chaque moment avec joie, amour et sagesse. »

HONOR a livré une performance remarquable lors de l'événement de cette année, portée par une vision audacieuse de l'avenir - l'intelligence humaine augmentée (AHI) - et couronnée par une véritable attraction phare : le HONOR Robot Phone.

HONOR a reçu le prix « Best Disruptive Device innovation » pour la mise en œuvre et la commercialisation de la technologie de batteries au carbone-silicium par Global Mobile (GLOMO) au MWC 2026.

Cette innovation permet au HONOR Magic V6 de présenter une teneur en silicium de 25 %, une première dans l'industrie, ce qui favorise une densité énergétique plus élevée dans un design pliable ultra-mince. Au salon MWC 2026, HONOR a également fait la démonstration d'une innovation de batterie de nouvelle génération avec la toute nouvelle batterie Blade au silicium-carbone, qui contient 32 % de silicium et offre 985 Wh/L. Elle marque un nouveau pas en avant dans la technologie de batteries ultra-minces et ultra-haute énergie.

Par ailleurs, de nombreux instituts internationaux ont décerné à plusieurs produits HONOR - notamment le HONOR Robot Phone, le HONOR Magic V6, le HONOR MagicPad4 et le HONOR MagicBook Pro 14 - le prix « Best in Show » du MWC 2026, tandis que les médias et les analystes ont salué son innovation centrée sur l'humain ainsi que l'intégration des technologies de robotique, d'intelligence artificielle et de communications mobiles.

Le Robot Phone de HONOR est la meilleure vitrine de la vision AHI de HONOR, qui place l'humanité au centre de la révolution de l'IA, préconisant une technologie qui cherche à améliorer, et non à remplacer, le potentiel et la créativité humains.

Pour transformer cette vision en réalité, trois formes d'intelligence doivent fonctionner ensemble : l'intelligence personnelle : l'agent d'IA qui réside sur les appareils personnels des utilisateurs, l'intelligence universelle : le cerveau collectif de l'humanité, qui apporte le savoir du monde aux utilisateurs, et l'intelligence en périphérie : comme les robots et les véhicules électriques, agissant comme de nouveaux « yeux » et « mains » des utilisateurs dans le monde physique.

En tant qu'appareil d'IA incarnée capable de détecter et d'interagir avec le monde, le HONOR Robot Phone illustre comment ces trois intelligences peuvent s'intégrer harmonieusement pour permettre à n'importe qui de devenir un cinéaste professionnel : réunir l'IA et l'imagerie, ouvrir un tout nouveau monde d'expression de soi. « Cela rend la création non seulement sans effort, mais aussi bien plus palpitante », a déclaré James Li.

Sur la scène, James Li a également lancé une invitation ouverte à la collaboration dans l'ensemble de l'industrie pour créer un écosystème d'appareils d'IA. « Nous aspirons à être une entreprise cool, faisant équipe avec les esprits les plus cool. Ensemble, pour un avenir cool de l'IA ! », a-t-il dit.

Du Robot Phone aux toutes dernières innovations dans les domaines des appareils pliables, des tablettes et des PC, les médias mondiaux et les participants au MWC sont invités à visiter le kiosque HONOR dans le Hall 3 pour découvrir directement l'avenir des appareils intelligents.

À propos de HONOR

Pour plus d'informations, visitez le site de HONOR à l'adresse www.honor.com.

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926792/James_Li_CEO_HONOR_delivered_keynote_address_main_stage_MWC.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2926793/GLOMO_award_presented_HONOR_MWC.jpg

SOURCE Honor Device Co., Ltd

ou écrivez à [email protected]