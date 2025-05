Une expérience photographique complète améliorée sur les téléphones intelligents grâce à l'appareil photo IA ultra-clair de 200 Mpx et aux fonctionnalités d'IA

LONDRES, 25 mai 2025 /CNW/ - La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd'hui le lancement de la nouvelle série HONOR 400 sur les marchés européens, offrant une expérience photographique IA inégalée et une durabilité exceptionnelle. Équipée d'un appareil photo IA ultra-clair de 200 Mpx, d'une fonction d'édition IA polyvalente, d'une batterie silicium-carbone robuste de 5 300 mAh et d'un écran ultra-lumineux de 5 000 nits à la pointe de la technologie, la série HONOR 400 permet à la génération connectée en permanence de s'émerveiller au quotidien.

Série HONOR 400 | Appareil photo IA ultra-clair de 200 Mpx

« La série HONOR 400 a été créée pour rendre les capacités d'imagerie IA plus accessibles à tous et susciter leur émerveillement quotidien, a déclaré James Li, chef de la direction de HONOR. Non seulement les utilisateurs peuvent désormais accéder à des fonctionnalités d'IA de niveau haut de gamme à un prix plus abordable, mais ils bénéficient également de toutes nouvelles expériences d'imagerie IA, de la photographie IA ultra-claire aux outils d'édition avancés alimentés par l'IA, offrant des possibilités créatives variées et divertissantes. »

Caméra IA puissante et polyvalente

Pour garantir aux utilisateurs une expérience photographique exceptionnelle, le HONOR 400 est équipé d'un système de caméra IA ultra-nette révolutionnaire de 200 Mpx. Doté d'une caméra principale IA ultra-nette de 200 Mpx[1], équipée d'un grand capteur de 1/1,4 pouce, d'une ouverture f/1,9 et d'une double stabilisation OIS + EIS, l'appareil garantit une clarté exceptionnelle, même dans des conditions de faible luminosité. En complément, l'appareil photo ultra grand angle et macro 12 Mpx à 112°[2] capture des scènes panoramiques, tandis que l'appareil photo portrait 50 Mpx[3] avec ouverture f/2.0, optimisé par l'algorithme portrait avancé de HONOR, garantit des autoportraits de qualité professionnelle avec des détails époustouflants et des couleurs réalistes.

L'expérience photographique de la série HONOR 400 est optimisée par le moteur IA avancé HONOR IMAGE ENGINE, qui introduit des innovations IA de pointe qui élèvent la photographie mobile à un niveau supérieur. Le HONOR 400 est le premier téléphone intelligent du secteur à atteindre une capacité de zoom optique ×30 avec l'appareil photo principal, grâce à la technologie AI Super Zoom, conçue pour cadrer des paysages naturels ou urbains à couper le souffle avec une plage focale remarquable de 15x à 30x.

Le mode Portrait instantané IA, amélioré par le grand modèle d'amélioration de la capture, garantit que chaque portrait reste net et détaillé, même lors de la capture de mouvements en mode portrait dans des scènes de rue quotidiennes en plein jour. Dans sa quête d'une esthétique différenciée en matière d'imagerie, la série HONOR 400 introduit le mode simulation de film alimenté par l'IA[4], qui analyse de manière intelligente l'éclairage et les détails du sujet pour créer des effets cinématographiques époustouflants adaptés à l'ambiance de la scène. Les modes portrait Harcourt offrent aux utilisateurs des options créatives pour capturer des portraits saisissants avec un éclairage raffiné. La série HONOR 400 permet aux utilisateurs de préserver les moments les plus mémorables de leur vie avec une brillance inégalée.

La série HONOR 400 introduit également l'édition IA inégalée pour améliorer la créativité dans la vie quotidienne. Grâce au modèle de génération vidéo de pointe de Google, Veo 2 sur Vertex AI de Google Cloud, les utilisateurs peuvent explorer différentes possibilités grâce à la génération d'images en vidéo[5], qui fera ses débuts sur la série HONOR 400. La fonction de photo animée HD préserve les trois secondes les plus précieuses de moments de vie intenses, permettant aux utilisateurs de partager ou de modifier sans effort des extraits cinématographiques sur les médias sociaux[6]. HONOR va encore plus loin avec le collage de photos animées, une fonctionnalité unique en son genre qui permet aux utilisateurs de combiner deux à neuf photos animées et d'assembler de manière fluide des photos en direct pour créer des moments narratifs dynamiques. De plus, la prise en charge du partage inter-écosystèmes des photos en direct garantit une expérience utilisateur fluide et intégrée[7].

De plus, la série HONOR 400 propose une multitude de fonctionnalités intelligentes qui permettent aux utilisateurs d'améliorer l'engagement photo, notamment la gomme IA HONOR, la retouche par IA, la suppression des passants par IA et la suppression des reflets par IA[8]. L'édition par IA permet aux utilisateurs de réinventer les photos de leur quotidien.

Batterie puissante et performances matérielles améliorées

La série HONOR 400 est équipée d'une batterie silicium-carbone robuste de 5 300 mAh[9], pour une expérience utilisateur prolongée, en particulier lorsque vous êtes en déplacement. La batterie est conçue pour fonctionner à des températures basses, autour de -20 ° C, avec un faible niveau de charge, ce qui lui permet de conserver sa durabilité et ses performances, par exemple pour passer des appels téléphoniques et enregistrer des vidéos dans toutes les circonstances. Elle est conçue pour durer, et conserve plus de 80 % de sa santé même après quatre ans[10]. Associé à un chargeur rapide filaire HONOR de 66 W[11], l'appareil peut se recharger jusqu'à 44 % en seulement 15 minutes[12].

Cela en fait le compagnon idéal pour les aventures en plein air et les environnements difficiles. Alimenté par la plateforme mobile Snapdragon 7 de 3e génération[13] et le moteur Turbo X Game Engine, le HONOR 400 offre aux utilisateurs une nouvelle expérience de jeu et des performances graphiques supérieures. Le HONOR 400 est également doté d'une mémoire ultra-grande pouvant atteindre 512 Go, ce qui lui assure une durabilité exceptionnelle. Il bénéficie également d'une résistance à l'eau et à la poussière IP65 qui offre une protection complète contre la pénétration de l'eau et de la poussière.

Une technologie d'affichage avancée pour une expérience visuelle optimale

La série HONOR 400 est équipée d'un écran ultra-lumineux de 5 000 nits[14] à la pointe de la technologie qui garantit une excellente visibilité dans toutes les conditions d'éclairage. Grâce à la technologie d'amélioration de l'affichage en plein soleil et à la fonction de gradation dynamique, les utilisateurs peuvent profiter de couleurs vives et de contrastes nets, même en plein soleil. La fonction de réduction du mal des transports[15] offre la solution la plus complète du secteur, car elle atténue considérablement les nausées et l'inconfort pendant les trajets en voiture, réduisant ainsi les vertiges et garantissant une conduite plus fluide et plus agréable pour les utilisateurs. Ces innovations offrent aux utilisateurs une expérience visuelle immersive.

Un mode de vie intelligent grâce à MagicOS 9.0 alimenté par l'IA

La série HONOR 400, alimentée par MagicOS 9.0, offre une expérience utilisateur hautement intelligente, enrichie par une variété de fonctionnalités intelligentes basées sur l'IA. MagicOS 9.0 comprend également des fonctionnalités premium, telles que la traduction IA, l'enregistreur IA, Magic Portal, Minutes IA, le résumé IA, le format IA, Magic Capsule, les outils d'écriture IA et les sous-titres IA. Ces capacités avancées garantissent un multitâche fluide, une productivité améliorée et des interactions personnalisées, faisant de la série HONOR 400 un choix incontournable pour les utilisateurs. Avec ses fonctionnalités innovantes et sa conception centrée sur l'utilisateur, la série HONOR 400 redéfinit ce qu'un appareil intelligent peut accomplir à l'ère moderne.

Afin de protéger les utilisateurs contre les escroqueries potentielles liées aux hypertrucages et de garantir leur sécurité en ligne, la série HONOR 400 intègre la technologie révolutionnaire de détection des hypertrucages par IA sur l'appareil. Cette fonctionnalité utilise des algorithmes avancés pour identifier les contenus manipulés en analysant les imperfections synthétiques au niveau des pixels, les artefacts de composition des bordures, la continuité entre les images, etc. Elle protège ainsi les utilisateurs contre les escroqueries potentielles liées aux hypertrucages lors des appels vidéo.

La série HONOR 400 est également équipée de Gemini[16], l'assistant IA de Google. Les utilisateurs peuvent discuter avec Gemini pour obtenir de l'aide dans leurs apprentissages, leur planification, leur rédaction et bien plus encore! Ils peuvent même passer en mode Live avec Gemini pour réfléchir à des idées, simplifier des sujets complexes et répéter des moments importants grâce à des réponses en temps réel. Il suffit d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pour lancer la fonction.

Présentation du HONOR 400 Pro

En plus de l'expérience photographique exceptionnelle basée sur l'IA et de la durabilité remarquable de la version standard, le HONOR 400 Pro comprend un téléobjectif de 50 Mpx[17] avec un capteur Sony IMX856, un zoom optique 3x et un stabilisateur d'image optique (OIS), garantissant des zooms détaillés. Il est équipé de la fonction Portrait amélioré par l'IA qui offre des portraits ultra-haute définition qui font ressortir les couleurs réelles de chaque sujet. Grâce à sa fonction Super Zoom IA améliorée, le HONOR 400 Pro dispose d'une capacité de téléobjectif alimentée par l'IA pouvant atteindre 50x, ce qui le rend parfait pour capturer des sujets éloignés. La durabilité est un autre point fort, la version Pro étant dotée d'une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP68 et IP69, ce qui garantit une meilleure protection de l'appareil. Les capacités de charge sont également supérieures, avec une charge filaire de 100 W et une charge sans fil de 50 W. Alimentée par la plateforme mobile avancée Snapdragon 8 3e génération[18], la version Pro présente des performances plus fluides et plus puissantes, et constitue une aide précieuse à l'ère de l'IA. Le grand modèle de traduction des appels intégré à HONOR permet une communication téléphonique fluide, pour une traduction instantanée dans six langues[19]. Avec son imagerie exceptionnelle, sa durabilité et son efficacité de recharge, le HONOR 400 Pro est un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'une expérience de performance supérieure.

Prix et disponibilité

Doté d'un design élégant inspiré de la nature, le HONOR 400 est disponible en plusieurs coloris : noir intense, argent météore et or désert, tandis que le HONOR 400 Pro est disponible en deux coloris[20] : noir intense et gris lunaire.

La série HONOR 400 sera disponible à la vente à partir du 22 mai au Royaume-Uni sur honor.com/uk dès 399,99 £, et sera également disponible en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne et dans d'autres pays de l'UE dès 449,90 € à partir du 22 mai.

Pour en savoir plus, visitez la boutique en ligne de HONOR à www.hihonor.com.

À propos de HONOR

HONOR est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des écosystèmes d'appareils IA. Elle s'engage à révolutionner les interactions entre les humains et les appareils afin de relier l'écosystème IA à tous les consommateurs à l'ère de l'IA agentielle et au-delà. La société s'efforce de repousser les limites industrielles grâce à une collaboration ouverte et transparente afin de co-créer un écosystème de partage de valeur avec ses partenaires industriels. Avec une gamme de produits innovants comprenant des téléphones IA, des PC, des tablettes, des appareils portables et bien plus encore, HONOR vise à donner à chacun les moyens de profiter pleinement du nouveau monde intelligent.

Pour en savoir plus, consultez le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyez un courriel à [email protected]

