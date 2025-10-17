Présentation des fonctions intelligentes de l'agent YOYO de nouvelle génération, des capacités révolutionnaires d'imagerie IA et des performances de pointe

SHENZHEN, Chine, 17 octobre 2025 /CNW/ - HONOR, l'entreprise mondiale spécialisée dans l'écosystème des appareils d'IA, a annoncé aujourd'hui le lancement de la série HONOR Magic8 en Chine. Représentant le premier téléphone intelligent autonome de HONOR alimenté par l'IA, la série lance la génération la plus avancée de l'agent YOYO de HONOR avec des capacités révolutionnaires d'appareil photo IA et des performances de pointe. La gamme principale est le HONOR Magic8 Pro, qui intègre une foule d'innovations de pointe en matière d'IA, conçues pour redéfinir l'expérience phare des téléphones intelligents à l'ère de l'IA.

Fonctions intelligentes phares : Un mode de vie plus intelligent avec l'agent YOYO

HONOR présente la série HONOR Magic8, son premier téléphone intelligent autonome alimenté par l'IA, défini par des avancées sur trois piliers fondamentaux : la performance du matériel, l'interaction du système et l'écosystème d'applications. L'agent HONOR AI dispose de capacités d'exécution automatique dans plus de 3 000 scénarios[1]. Cela signifie que vous devez gérer des tâches quotidiennes de routine (p. ex., « Trouver toutes mes captures d'écran et supprimer celles qui sont floues ») ou gérer des tâches professionnelles complexes (p. ex., « Résumer les dépenses de travail de cette semaine et les envoyer par courriel à mon gestionnaire »). L'agent YOYO peut être activé dans le contexte approprié pour effectuer automatiquement une série d'opérations, libérant ainsi les utilisateurs des actions manuelles répétitives.

La série HONOR Magic8 est dotée d'un tout nouveau bouton d'IA, conçu pour offrir une expérience utilisateur plus pratique et plus intelligente en rendant l'assistant YOYO accessible instantanément. Par défaut, le fait d'appuyer longtemps sur le bouton active l'appel vidéo YOYO, ce qui permet à YOYO de fournir immédiatement des renseignements sur tout contenu vers lequel il est dirigé. Un double-clic active instantanément l'obturateur de la caméra pour un accès direct à la photographie. De plus, les utilisateurs peuvent personnaliser le bouton dédié à l'IA pour permettre un accès en un seul clic à des fonctions spécifiques, favorisant ainsi un mode de vie efficace. YOYO Memories crée une base de connaissances personnelle sécurisée avec une protection de la vie privée de bout en bout. Cette fonction analyse en toute sécurité les données personnelles, comme les photos, les enregistrements de clavardage et les documents, et utilise une compréhension sémantique approfondie pour interpréter la signification du contenu.

Imagerie phare : Redéfinir l'excellence en matière de téléphotographie nocturne grâce à l'IA

HONOR élève la photographie sur téléphone intelligent à de nouveaux sommets grâce aux dernières avancées de son système de caméra AiMAGE, offrant une clarté, une stabilité et un contrôle créatif sans précédent alimentés par l'IA de prochaine génération.

Le HONOR Magic8 Pro présente le système de téléphotographie avec IA le plus avancé de l'industrie à ce jour, doté d'une caméra Ultra Night Telephoto de 200 Mpx[2] avec un grand capteur de 1/1,4 pouce et une large ouverture f/2,6. Cette configuration améliore considérablement l'apport de lumière, offrant des détails plus clairs même sur de longues distances. Grâce à la technologie IA anti-balancement de HONOR, les utilisateurs sont sept fois[3] plus susceptibles de produire de grandes images zoomées, même sans trépied ou cardan. Grâce au modèle de stabilisation adaptative de pointe alimenté par l'IA, le HONOR Magic8 Pro atteint le niveau CIPA 5.5 le plus stable de l'industrie. Il offre une amélioration 4 fois supérieure de la précision de détection des secousses et une amélioration 1 fois supérieure de la réponse dynamique.

La série HONOR Magic8 lance également Magic Color, le premier moteur couleur alimenté par l'IA de l'industrie. S'appuyant sur des algorithmes avancés d'apprentissage profond, il peut extraire intelligemment 16,77 millions de couleurs. Grâce à la technologie de migration des couleurs collaborative appareil-nuage, il permet un suivi et un traitement efficaces des couleurs pour la tonalité mondiale et le réglage précis local, assurant une sortie de haute qualité et un aperçu en temps réel fluide. Avec Magic Color, les utilisateurs peuvent recréer des styles cinématographiques, appliquer des tons de film professionnels ou créer des modèles personnalisés à partir de n'importe quelle image de référence et les utiliser directement dans la caméra ou via Magic Portal. Magic Color simplifie le processus de notation, ce qui facilite les résultats de niveau professionnel.

Endurance et vitesse : Performances optimisées par l'IA

Propulsée par la plateforme mobile Snapdragon® 8 Elite Gen 5[4], la série HONOR Magic8 a introduit la première technologie de super résolution et de génération d'images hétérogènes GPU-NPU de l'industrie, conçue pour transformer le jeu à faible résolution et à faible fréquence d'images en expériences à haute résolution et à haute fréquence d'images. Cela permet aux titres exigeants du monde ouvert d'atteindre 120 images par seconde à 1080p à partir d'une image originale de 600 images par seconde à 850p, offrant à la fois une super résolution et des cadences d'image ultra-élevées.

Cette vitesse est alimentée par une batterie au silicium-carbone[5] de nouvelle génération de 7 200 mAh présentée dans le HONOR Magic8 Pro, soutenue par trois puces de gestion de l'énergie HONOR E2 qui fonctionnent avec l'IA pour optimiser la tension, le contrôle thermique et l'état de la batterie à long terme. Avec un câble de 120 W et le HONOR SuperCharge[6] sans fil de 80 W, le HONOR Magic8 Pro combine une endurance sur toute la journée à une recharge aussi rapide que l'éclair.

Expérience phare : Confiance dans chaque interaction

La série HONOR Magic8 intègre un écosystème ouvert, tirant parti du MagicOS 10 de pointe pour offrir une fonctionnalité inégalée entre les plateformes et entre les appareils. L'appareil se connecte facilement à Android, HarmonyOS, iOS et Windows, ce qui permet aux utilisateurs de partager facilement des fichiers, de synchroniser des tâches et d'assurer la continuité entre leurs outils les plus importants.

HONOR MagicOS 10 présente la philosophie de conception visuelle translucide, définie par sa légèreté, sa clarté et son sens de l'air. La conception visuelle transparente couvre des zones et éléments comme l'écran de verrouillage, le bureau, les icônes et la météo. Le système simule des effets de lumière réalistes pour garantir la lisibilité du contenu, ajuste dynamiquement les couleurs pour compléter différents papiers peints et permet aux utilisateurs de personnaliser le niveau de transparence pour un confort visuel optimal.

HONOR renforce la durabilité grâce à des normes certifiées SGS pour une résistance aux chutes 10 fois supérieure et à la protection IP68/69/69K[7], ce qui garantit que la série HONOR Magic8 peut résister même aux environnements les plus exigeants. Ensemble, ces innovations reflètent la vision d'HONOR d'un produit phare défini non seulement par des spécifications, mais aussi par la confiance qu'il apporte dans la vie quotidienne.

À la fin de l'événement de lancement, HONOR a également évoqué un nouveau facteur de forme passionnant : le HONOR ROBOT PHONE. Il s'agit d'une étape importante dans le plan HONOR ALPHA, annoncé plus tôt cette année, alors que l'entreprise progresse vers son objectif de devenir un chef de file mondial de l'écosystème des appareils d'IA. Cet appareil novateur intégrera harmonieusement l'intelligence multimodale alimentée par l'IA, la fonctionnalité robotique et les capacités avancées d'imagerie portative. Positionné comme une nouvelle espèce d'appareil d'IA, le HONOR ROBOT PHONE est prêt à redéfinir l'interaction et la coexistence futures entre l'humain et la machine, plaçant fermement HONOR à l'avant-garde de l'innovation en matière d'appareils d'IA.

Couleur, prix et disponibilité

La série HONOR Magic8 est disponible dans une gamme d'options de couleurs, y compris soleil doré, ciel cyan, noir et blanc glacier. À compter du 15 octobre 2025, la série HONOR Magic8 sera disponible en précommande en Chine, avec un prix d'entrée de gamme de 4 499 yuans pour le HONOR Magic8 et de 5 699 yuans pour le HONOR Magic8 Pro. Les appareils seront également bientôt introduits sur les marchés internationaux plus tard cette année.

Pour en savoir plus, rendez-vous dans la boutique en ligne de HONOR à l'adresse suivante : www.honor.com.

À propos de HONOR

HONOR est une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des écosystèmes d'appareils IA. Elle s'engage à révolutionner les interactions entre les humains et les appareils afin de relier l'écosystème IA à tous les consommateurs à l'ère de l'IA agentique et au-delà. La société s'efforce de repousser les limites industrielles grâce à une collaboration ouverte et transparente afin de co-créer un écosystème de partage de valeur avec ses partenaires industriels. Avec une gamme de produits innovants comprenant des appareils basés sur l'IA, comme des téléphones, des PC, des tablettes, des appareils portables et bien plus encore, HONOR vise à donner à chacun les moyens de profiter pleinement du nouveau monde intelligent.

Pour en savoir plus, consultez le site de HONOR à l'adresse www.honor.com ou envoyez un courriel à [email protected].

https://community.honor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://x.com/honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/c/HonorOfficial

[1] Les données proviennent du laboratoire HONOR. [2] « 200 Mpx » désigne les paramètres de pixels de l'appareil photo. Le nombre réel de pixels de la photo peut varier en fonction des différents modes de l'appareil photo. Veuillez vous reporter à la situation réelle. [3] Les données proviennent du laboratoire HONOR. [4] Qualcomm, Snapdragon et Adreno sont des marques de commerce de Qualcomm Incorporated, déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. [5] La capacité type de la batterie est de 7 200 mAh, et la capacité nominale est de 7 020 mAh. Les données proviennent du laboratoire HONOR. [6] La puissance de charge câblée maximale prise en charge est de 120 W avec le chargeur HONOR SuperCharge inclus. La charge sans fil de 80 W est également prise en charge par le chargeur sans fil HONOR SuperCharge original, disponible sur le site Web officiel. La puissance de charge réelle varie automatiquement en fonction des scénarios. Veuillez vous reporter à l'expérience réelle. [7] Le téléphone ne résiste pas à l'eau de façon professionnelle. Il est étanche aux éclaboussures, résiste à l'eau et est étanche à la poussière dans des conditions normales d'utilisation. Il a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées et atteint les niveaux IP68 et IP69 conformément aux normes GB/T 4208-2017 (Chine) et IP69K conformément aux normes CEI ISO 20653:2023. Les résistances aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière ne sont pas efficaces de façon permanente, et les performances de protection peuvent diminuer en raison de l'usure quotidienne.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2797136/20251015_213056.jpg

SOURCE Honor Device Co., Ltd

PERSONNE-RESSOURCE : Wenqing Mi, [email protected]