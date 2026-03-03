Pour créer une interface véritablement unifiée, l'entreprise est heureuse d'exécuter sa stratégie d'écosystème ouvert d'appareils d'IA grâce à la plateforme HONOR AI Connect.

BARCELONE, Espagne, le 3 mars 2026 /CNW/ - Le 2 mars, l'entreprise mondiale d'écosystème d'appareils d'IA HONOR a présenté son plan directeur de l'écosystème d'IA lors de l'ouverture de la table ronde ConnectAI au Mobile World Congress (MWC) 2026. HONOR a dévoilé sa stratégie visant à mettre en œuvre un écosystème d'appareils ouverts au moyen de la plateforme HONOR AI Connect, qui devrait intégrer plus de 20 000 services d'IA d'ici la fin de 2026.

Fang Fei, présidente des produits chez HONOR, a exprimé son point de vue sur la convergence de l’IA, des appareils et de la connectivité. (PRNewsfoto/Honor Device Co., Ltd)

La stratégie marque la transformation accélérée de HONOR, qui est passée d'un fabricant de téléphones intelligents à un leader mondial de l'écosystème d'appareils d'IA. La principale force motrice est la plateforme HONOR AI Connect entièrement mise à niveau, qui permet à tous les partenaires de l'écosystème d'accéder aux capacités d'IA de base de HONOR. Ce changement va au-delà de la simple connectivité vers une intelligence profondément partagée, visant à créer un avatar personnel pour les utilisateurs au sein d'un vaste écosystème d'appareils multimarques.

Au cours de la table ronde, Fang Fei, présidente des produits chez HONOR, s'est joint à Philippe Lucas, vice-président exécutif de l'innovation, Partenariats, contenu et appareils, d'Orange, pour une conversation éclairée sur la convergence de l'IA, des appareils et de la connectivité. Centré sur le thème de la « démolition des murs », HONOR a souligné son engagement à travailler en collaboration avec des partenaires comme Orange pour se développer dans de nouvelles catégories de matériel, y compris l'éducation, la maison intelligente, les produits audio, les animaux de compagnie et les jouets.

Pour illustrer cette vision, Fang Fei a fait un parallèle avec l'histoire de l'évolution, expliquant que l'industrie est sur le point de connaître une « explosion cambrienne » des appareils d'IA. Elle a noté que tout comme l'explosion cambrienne originale d'il y a des millions d'années a conduit à une soudaine explosion d'innombrables nouvelles formes de vie, le monde est sur le point d'assister à une diversification rapide et massive similaire de nouveaux appareils intelligents. Cette évolution verra l'IA prendre de nouvelles formes, de « Embodied AI » comme le HONOR Robot Phone aux compagnons d'IA spécialisés que HONOR explore avec ses partenaires.

« Chez HONOR, nous pensons que les 'jardins murés' devraient être chose du passé », a déclaré Fang Fei, présidente des produits chez HONOR. « Notre vision est simple. Nous voulons combiner notre approche centrée sur l'humain et la technologie pour maximiser le potentiel de chaque personne. Pour ce faire, nous créons des compagnons d'IA qui rendent les utilisateurs plus créatifs et plus connectés. »

Une transformation plus profonde se déroule grâce à l'évolution de nos technologies distribuées sous-jacentes. Dans le passé, l'interaction homme-ordinateur était confinée à un seul écran. Aujourd'hui, grâce à la technologie distribuée, nous avons franchi les limites physiques du matériel.

Ce changement se manifeste par deux tendances clés : le « découplage » du matériel intelligent, qui permet aux appareils d'évoluer en périphériques spécialisés pour des scénarios spécifiques, et l'« ubiquitisation » des points d'entrée de l'IA, créant de nouveaux paradigmes d'interaction adaptés à des contextes réels.

Pour créer une expérience véritablement unifiée face à ce défi, HONOR met en œuvre sa stratégie d'écosystème ouvert d'appareils d'IA via la plateforme HONOR AI Connect. Dans ce nouveau monde, l'« interface » est un agent d'IA, un jumeau numérique personnel vivant sur les appareils d'un utilisateur. Grâce à la plateforme ouverte, ce jumeau numérique comprend l'intention de l'utilisateur sur son téléphone et transporte cette compréhension dans sa voiture connectée, sa maison intelligente ou son robot de service, ce qui permet une continuité homogène et intelligente.

Cette nouvelle génération d'appareils s'éloigne des formes traditionnelles. Cela illustre le concept de l'intelligence humaine augmentée (AHI) de HONOR, transformant les appareils d'outils passifs en partenaires proactifs. Un excellent exemple est le HONOR Robot Phone, un appareil révolutionnaire qui fusionne l'innovation du téléphone intelligent avec la robotique. Il agit comme un cinéaste personnel, traçant et enregistrant automatiquement des vidéos, libérant les utilisateurs d'être des participants actifs dans leurs propres souvenirs.

Lors de son lancement officiel le 1er mars, HONOR a lancé son tout dernier téléphone intelligent pliable conçu pour l'intelligence artificielle, l'ultramince HONOR Magic V6, ainsi que sa toute dernière génération d'ordinateurs, de tablettes et plus encore. Du Robot Phone à la toute dernière innovation pliable, tablette et PC, les médias mondiaux et les participants de MWC sont invités à visiter le kiosque HONOR dans le Hall 3 pour découvrir directement l'avenir des appareils intelligents.

Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.honor.com.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924721/Fang_Fei_President_Products_HONOR_expressed_views_convergence_AI_devices.jpg

SOURCE Honor Device Co., Ltd

CONTACT : Bitong Wu, [email protected]