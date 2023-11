Le partenariat entre Aéroplan et Parkland sera lancé aujourd'hui, ajoutant plus de 1 100 nouveaux emplacements où accumuler et échanger des points au quotidien

Les membres Aéroplan et Récompenses JOURNIE MC peuvent accumuler des points chez plus de 1 100 détaillants Ultramar, Chevron, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN et Marché Express

Les membres peuvent accumuler jusqu'à trois fois les points lorsqu'ils lient leurs comptes Aéroplan et Récompenses JOURNIE MC

Le plus récent partenariat d'Aéroplan rehausse l'expérience de fidélisation inégalée des millions de membres partout au Canada

MONTRÉAL, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Dès aujourd'hui, les membres Aéroplan peuvent accumuler et échanger des points chez plus de 1 100 détaillants Ultramar, Chevron, Pioneer, Fas Gas, ON the RUN et Marché Express participants de Parkland, partout au Canada. Ce partenariat, annoncé en avril, rassemble deux géants canadiens de la fidélisation et vise à offrir aux membres des possibilités accrues d'accumulation et d'échanges, dont l'obtention de jusqu'à trois fois les points lorsque les comptes Aéroplan et Récompenses JOURNIEMC sont liés. Ils peuvent aussi accéder à un plus grand choix de nouveaux privilèges et à une expérience de fidélisation inégalée.

« Aéroplan est ravie de s'associer avec Parkland et Récompenses JOURNIEMC, a déclaré Scott O'Leary, vice-président - Fidélité et produits d'Air Canada. Nous sommes tous heureux d'offrir plus de choix à nos clients, ainsi que plus de façons d'accumuler des points à chaque plein de carburant. »

« Nous sommes ravis d'accueillir les membres Aéroplan dans notre réseau national de postes d'essence et de dépanneurs, a renchéri Uwe Stueckmann, vice-président principal, Marketing stratégique et innovation, de Parkland. Le partenariat entre JOURNIEmc et Aéroplan offre aux membres des deux programmes une façon fluide de convertir leurs achats d'essence et d'articles du quotidien en avantages significatifs. »



Tous les membres Aéroplan dont le compte n'est pas lié à un compte Récompenses JOURNIEMC obtiendront :

1 point Aéroplan par tranche de 3 litres de carburant acheté;

1 point Aéroplan par dollar pour chaque achat admissible dans un dépanneur;

une carte-cadeau d'essence de 25 $ de marque Parkland dans la eBoutique Aéroplan contre 3 500 points Aéroplan.

Tous les membres Aéroplan dont le compte Aéroplan est lié à leur compte Récompenses JOURNIEMC profiteront de plus de récompenses, notamment les suivantes :

obtention de jusqu'à trois fois plus de points comparativement à ceux qui n'auront pas lié leurs comptes. Ainsi, ils accumuleront 300 points Aéroplan par seuil de 300 points Récompenses JOURNIE MC atteint (ce qui correspond à 1 point Aéroplan par litre de carburant acheté et 2 points Aéroplan par dollar pour chaque achat admissible en magasin);

atteint (ce qui correspond à 1 point Aéroplan par litre de carburant acheté et 2 points Aéroplan par dollar pour chaque achat admissible en magasin); échange de 300 points Aéroplan contre un bon donnant droit à une réduction de 0,07 $ par litre de carburant pour un seul plein (jusqu'à 50 litres). Il est également possible d'accumuler jusqu'à cinq bons donnant droit à une réduction maximale de 0,35 $ par litre;

échange de 1 200 points Aéroplan contre un lavage d'auto haut de gamme d'une valeur de 15,99 $;

échange de 500 points Aéroplan contre un bon de 5 $ à dépenser en magasin.

Avec sa portée étendue d'un bout à l'autre du Canada, Parkland offre aux membres Aéroplan des possibilités d'accumulation pratiques dans les grandes régions urbaines qui se trouvent à proximité de l'un de ses plus de 1 100 détaillants de carburant et d'articles courants. De plus, les membres peuvent échanger des points contre des achats d'articles courants, de nourriture et d'essence. Ils peuvent également profiter de nouvelles possibilités d'accumulation pour concrétiser leur prochain voyage, accéder à divers privilèges liés à l'expérience de voyage, notamment des hôtels, des forfaits vacances et la location de voiture. Ils peuvent aussi atteindre le statut Aéroplan Élite plus rapidement, ce qui leur permettra d'obtenir plus d'avantages lorsqu'ils effectuent une réservation, se trouvent à l'aéroport ou sont à bord d'un vol.

C'est le moment idéal pour adhérer à Aéroplan

Aéroplan continue de s'allier à des partenaires favorisant l'accumulation de points dans des catégories clés, une liste qui comprend déjà Starbucks, Uber, Uber Eats (incluant la livraison d'épicerie), LCBO (en Ontario), Avis et Budget (location de voiture), ainsi que plusieurs services financiers tels que TD, American Express, CIBC (au Canada) et Chase (aux États-Unis).

Le programme Aéroplan offre une valeur incroyable à ses membres, notamment la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial comptant plus de 45 transporteurs partenaires desservant plus de 1 300 destinations internationales. Échangez des points contre des primes aériennes pour tous les vols disponibles d'Air Canada. Aucune période d'interdiction ni restriction ne s'appliquent, et vous n'avez pas à payer de supplément pour les échanges. Magasinez plus de 250 marques telles qu'Amazon, Apple et Dyson dans la eBoutique Aéroplan. Des tarifs prévisibles et un tableau simple des primes aériennes vous permettent d'utiliser vos points pour voyager quand vous le voulez et où vous le désirez, comme bon vous semble.

Devenez membre dès aujourd'hui pour commencer à accumuler des points à l'achat de carburant ou d'articles courants : aircanada.com/aeroplan.

À propos d'Air Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance -- le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et auprès de ses partenaires détaillants, hôteliers et de location de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada s'est donné l'objectif ambitieux d'atteindre la carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OTCQX aux États-Unis.

À propos de Parkland

Exerçant ses activités dans 25 pays, Parkland est un distributeur et un détaillant international de carburant. Son objectif est d'énergiser et de propulser les communautés. Chaque jour, Parkland fournit à plus d'un million de clients les carburants, les produits de première nécessité et les aliments de qualité dont ils ont besoin.

Avec un réseau d'environ 4 000 points de vente au détail et commerciaux au Canada, aux États-Unis et dans les Caraïbes, Parkland possède des capacités d'approvisionnement, de distribution et de commerce qui lui permettent d'accélérer sa croissance et d'améliorer son rendement. En plus de répondre aux besoins de nos clients en matière de carburants essentiels, nous leur offrons de nombreuses solutions pour les aider à réduire leur impact environnemental. Il s'agit notamment de l'échange de crédits d'émission de carbone et du négoce des énergies renouvelables, de l'énergie solaire, de la fabrication d'énergies renouvelables et de la recharge ultrarapide de véhicules électriques.

Le modèle d'affaires éprouvé de Parkland est axé sur la croissance interne, son avantage en matière d'approvisionnement - en mettant à profit sa taille et son infrastructure intégrée de raffinage et d'approvisionnement -, l'acquisition prudente et l'intégration fructueuse. Dans le cadre de notre stratégie, nous nous concentrons sur l'expansion de nos activités existantes dans des marchés résilients, tout en favorisant la croissance de nos activités dans le domaine de l'alimentation, des produits de première nécessité et des énergies renouvelables, ainsi qu'en aidant nos clients à décarboner leurs activités. Notre activité repose sur notre personnel et sur nos valeurs en matière de sécurité, d'intégrité, d'action sociale et de respect, qui sont profondément ancrées à l'échelle de l'entreprise.

