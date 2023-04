Le partenariat en habitation entre le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins dépassera son objectif qui était de 2 000 logements

LONGUEUIL, QC, le 24 avril 2023 /CNW/ - Moins d'un an après le lancement d'un partenariat novateur qui les unit pour la création de 2 000 logements sociaux et abordables d'ici la fin de 2025, le gouvernement du Québec, le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins annoncent que leur initiative est en voie de surpasser l'objectif.

La ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, Mme Janie Béïque, le président et chef de la direction de Desjardins, M. Guy Cormier, et la mairesse de Longueuil, Mme Catherine Fournier, ont fait le point sur ce dossier aujourd'hui à Longueuil. L'événement s'est déroulé sur le site d'un des premiers projets qui verra le jour grâce au partenariat entre le gouvernement, le Fonds de solidarité FTQ, la Ville de Longueuil, Habitations Communautaires Longueuil et Bâtir son quartier, où sera érigé un bâtiment de 175 logements abordables destinés à des ménages à faible et modeste revenu.

Précisons que le gouvernement a confié 175 M$ à chacun des deux partenaires pour la réalisation de l'ensemble des projets. Le Fonds de solidarité FTQ investira pour sa part 75 M$ dans un véhicule financier permettant de financer des projets sociaux ou abordables. De son côté, Desjardins mettra 150 M$ en financement et en capital patient à la disposition de ces projets. Les organismes porteurs des projets s'engagent à assurer l'abordabilité des logements pour une période allant jusqu'à 35 ans.

Fonds de solidarité FTQ : plus de 1 400 logements en cours de financement

À titre de mandataire, le Fonds de solidarité FTQ, par le biais de sa filiale immobilière, a accordé jusqu'ici un financement conditionnel à la construction ou à la rénovation de plus de 1 400 logements répartis dans 10 régions du Québec, dont la Mauricie, l'Outaouais, le Saguenay et Montréal. De ce nombre, 75 % seront de nouvelles constructions alors que 25 % seront rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

La gestion accordée au Fonds immobilier de solidarité FTQ lui permet d'octroyer des subventions provenant du gouvernement et des prêts de capital patient provenant du Fonds de solidarité FTQ aux OBNL, aux coopératives et aux offices d'habitation qui ont présenté des projets viables. Les projets ont été soumis à un processus d'analyse et de gouvernance rigoureux et c'est le conseil d'administration du Fonds immobilier qui a autorisé la réalisation de 32 projets totalisant plus de 1 400 unités. Selon les prévisions des OBNL, coopératives et offices d'habitation porteurs des projets, ils seront tous terminés d'ici l'été 2025.

Desjardins prévoit rendre disponibles 1 500 logements dans 14 régions du Québec

Grâce à une équipe dévouée et à son vaste réseau de caisses ainsi qu'à l'expertise de la Caisse d'économie solidaire, Desjardins a sollicité les promoteurs, les coopératives d'habitation, les organismes communautaires et les acteurs municipaux pour rendre disponibles plus de 1 500 logements abordables d'ici la fin de 2025. De ce nombre, 75 % seront de nouvelles constructions alors que 25 % seront rénovés et acquis par des OBNL dans le but de pérenniser l'abordabilité des loyers.

Ces 1 500 logements abordables seront répartis dans 14 régions du Québec, notamment à Montréal, Québec, Rivière-du-Loup, Drummondville et en Gaspésie. Un projet d'une cinquantaine d'unités est déjà en construction en Estrie.

CITATIONS

« Construire davantage de logements pour les ménages québécois est au cœur de mon mandat. Afin d'y arriver, nous avons entre autres établi des partenariats avec différents fonds fiscalisés. Aujourd'hui, avec le Fonds de solidarité FTQ et Desjardins, nous constatons que nous sommes sur la bonne voie. Mais ce n'est qu'un début, car notre gouvernement est en action sur tous les fronts. Je le dis et le répète : nous devons travailler de façon différente, amener des idées nouvelles et porteuses, qui feront en sorte qu'on pourra augmenter l'offre de logements qui répondent aux besoins. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« Il y a un manque criant de logements abordables et il est nécessaire de favoriser activement la construction de ce type d'habitation. D'où l'urgence d'agir. Je suis fier du travail accompli par la grande équipe Desjardins, qui a travaillé en mode innovation et intercoopération avec les différents organismes communautaires afin de rendre disponibles 1 500 logements abordables d'ici 2025. Notre modèle de guichet unique a permis de rapidement mettre en place le montage financier nécessaire, incluant du financement, du capital patient ainsi que la contribution du gouvernement et du milieu. D'ailleurs, nous accompagnons depuis quelques mois Interloge pour son projet de rénovation majeure du Manoir Lafontaine dans le Plateau-Mont-Royal. Un projet qui représente l'essence même de la mission de Desjardins en mettant à la disposition des ménages à faible revenu des logements abordables dans un contexte de surchauffe immobilière. »

Guy Cormier, président et chef de la direction de Desjardins

« En tant qu'investisseurs d'impact, nous voulons changer les choses pour le mieux. C'est ainsi qu'au fil des ans, le Fonds immobilier de solidarité FTQ a appuyé la construction ou la rénovation de 6 353 logements abordables. Je suis fière d'annoncer aujourd'hui que plus de 1 400 logements s'ajouteront à ce bilan grâce à notre partenariat innovant avec le gouvernement que je remercie pour son initiative. Je tiens également à féliciter et remercier l'équipe du Fonds immobilier, dirigée par Normand Bélanger, pour tout ce qui a été accompli en une courte période. Ils ont mis à profit leur expertise en matière de financement de projets à vocation sociale ou communautaire ou de logements abordables. »

Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ

« Je suis très heureuse de voir un projet issu de notre communauté être sélectionné dans le cadre de ce nouveau programme. L'abordabilité en habitation est au centre de ma vision en tant que mairesse. Je tiens donc à saluer cette initiative concertée du gouvernement du Québec, du Fonds de solidarité de la FTQ et de Desjardins. Je souligne également l'important travail des organismes du milieu, notamment le promoteur du projet sélectionné, Habitations Communautaires Longueuil (HCL), de même que le groupe de ressources techniques (GRT) impliqué, Bâtir son quartier. Le projet Desaulniers est attendu depuis longtemps et permettra d'avoir un effet structurant. Au-delà de cet exemple, Longueuil continuera de collaborer avec tous ses partenaires pour développer et pérenniser l'offre de logement social, communautaire et abordable sur notre territoire. »

Catherine Fournier, mairesse de Longueuil



À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ D'HABITATION DU QUÉBEC

En tant que référence en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec par son expertise et ses services aux citoyens. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

Facebook SocietehabitationQuebec

Twitter HabitationSHQ

LinkedIn

SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Renseignements: Sources : Philippe Couture, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Camille Desrosiers-Laferrière, Attachée de presse du cabinet de la mairesse de Longueuil, 514-653-3786, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected], Josée Lagacé, Communications, Fonds immobilier de solidarité FTQ, 514 707-5180, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436, [email protected]; Josée Lagacé, Communications, Fonds immobilier de solidarité FTQ, 514 707-5180, [email protected]; Relations publiques, Mouvement Desjardins, 514 281-7000 ou 1 866-866-7000, poste 5553436, [email protected]