MONTRÉAL, le 22 mars 2021 /CNW Telbec/ - Le Partenariat du Quartier des spectacles et le Palais des congrès de Montréal sont heureux d'officialiser une entente-cadre d'une durée de deux ans. Cette collaboration permettra une coordination fructueuse des actions et des ressources propres aux deux organisations et fera rayonner le secteur culturel et touristique de l'axe urbain Vieux-Montréal-Palais des congrès-Quartier des spectacles.

« L'alliance entre le Palais des congrès et le Partenariat du Quartier des spectacles est de bon augure pour la relance touristique de Montréal et démontre une fois de plus l'esprit de collaboration qui règne dans la métropole québécoise. Au-delà de la proximité géographique, les deux organisations ont des valeurs et des missions qui sont alignées et caressent la même volonté de faire rayonner le savoir-faire d'ici » exprime Stéphanie Lepage, directrice du marketing et des communications du Palais des congrès de Montréal.

À partir d'une mise en commun d'idées, un partage d'expériences et d'expertises, le Palais et le Partenariat offriront des activités et des événements culturels attractifs pour les Montréalais·es. L'entente permettra notamment de multiplier les échanges qui pourront prendre plusieurs formes, dont la diffusion d'œuvres d'art public du catalogue du Partenariat ou la création d'installations originales. À titre d'exemple, Seuils de Michel de Broin présentée en 2017 dans le Quartier des spectacles dans le cadre du parcours d'art public KM3, a bénéficié d'un second rayonnement à l'occasion de l'édition 2020 des Saisons du Palais.

« Dans le contexte pandémique actuel, il nous est tout naturel, voire essentiel d'unir nos forces avec cet important voisin avec qui nous partageons des valeurs et des visions de développement du centre-ville. Le Palais et le Partenariat annoncent et confirment leur intention de travailler étroitement pour programmer et faire la promotion d'activités et d'événements culturels à l'échelle locale d'abord, mais avec un fort potentiel de rayonnement à l'international » affirme Éric Lefebvre, directeur général du Partenariat du Quartier des spectacles.



À PROPOS DU PARTENARIAT DU QUARTIER DES SPECTACLES

Créé en 2003, le Partenariat du Quartier des spectacles est un organisme à but non lucratif, qui regroupe plus de 85 membres actifs sur le territoire et est constitué d'une équipe permanente d'une trentaine de personnes. Il veille à l'animation du Quartier des spectacles par la programmation d'activités culturelles, à la gestion et à l'animation des places publiques, à la mise en lumière du Quartier et à sa promotion à titre de destination culturelle incontournable. Le Partenariat bénéficie du soutien de la Ville de Montréal.

À PROPOS DU PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

Le Palais des congrès de Montréal fait face aux exigences événementielles engendrées par la COVID-19 de manière proactive. Nouveau leader des événements hybrides, il offre, par le biais de son service Palais Média Propulsion, plusieurs studios hautement technologiques. Avec PROGRES, son Programme de reprise opérationnelle générateur de rassemblements et d'événements sécuritaires, le Palais se conforme aux nouveaux standards sanitaires déterminés par les instances gouvernementales, sans frais additionnels pour ses clients.

Le Palais est au cœur de la ville qui accueille le plus de congrès internationaux dans les Amériques selon le classement 2019 de l'Union des associations internationales. Détenteur de la plus importante certification de l'industrie en normes de qualité, décernée par l'Association internationale des centres des congrès (AIPC), le Palais est également finaliste au prestigieux prix Apex de cette association dans la catégorie « meilleur taux de satisfaction de la clientèle au monde ». En 2019-2020, il a généré 228 millions de dollars en retombées économiques et d'innombrables retombées intellectuelles en tenant 339 événements. Précurseur, il a mis sur pied CITÉ, un lab événementiel qui réinvente les congrès grâce à des entreprises montréalaises émergentes. Il est parmi les premiers centres de congrès au monde dont l'immeuble est carboneutre, en plus d'être certifié BOMA BEST.

