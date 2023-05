Vous rêvez de passer l'été en plein air ? 450 000 km² d'histoires vous attendent dans les sites de Parcs Canada d'un océan à l'autre!

MIDLAND, ON, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada est une porte d'entrée sur la nature, l'histoire et 450 000 km² d'histoires d'un océan à l'autre.

À compter du 19 mai, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne ouvrira officiellement ses portes pour la saison touristique estivale 2023. Cette année, le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne continue d'offrir la possibilité de passer la nuit dans une tente oTENTik, un chalet riverain ou un camping, de parcourir de beaux sentiers et de participer à une visite guidée du parc.

Source : ©Parcs Canada Légende : Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne est situé dans le plus grand archipel d’eau douce au monde, qui abrite des milliers d’années d’histoire autochtone. Ici, la riche diversité écologique s’étend des forêts denses de feuillus aux affleurements de granite du Bouclier canadien. Pour profiter au maximum de leur expérience à Parcs Canada, les visiteurs sont invités à planifier leur voyage à l’avance en visitant le site Web de Parcs Canada. (Groupe CNW/Parcs Canada)

Les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation sont des portes ouvertes sur la découverte de la nature et le rapprochement avec celle-ci. Ces destinations prisées offrent d'innombrables possibilités de profiter des avantages mentaux et physiques d'être en plein air. Cette saison, au parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne, les visiteurs sont invités à réserver une place sur le service de bateau Daytripper pour explorer le parc. Les programmes Club Parka et Xplorateurs de Parcs Canada sont offerts aux familles, tout comme les visites guidées améliorées sur l'île Beausoleil. Profitez des sentiers du parc à pied ou avec l'offre de location de vélos du parc. Les visiteurs sont invités à visiter le site Web du parc pour obtenir de plus amples renseignements et faire des réservations.

Heures d'ouverture

Heures d'ouverture du centre d'accueil sur l'île Beausoleil :

Du 19 mai au 15 juin et du 4 septembre au 9 octobre, du vendredi au mardi, de 9 h à 16 h 30





Du 16 juin au 3 septembre, du dimanche au jeudi, de 9 h à 16 h 30 et vendredi et samedi 9 h à 18 h 30

Si vous êtes encore en train de planifier votre été, pensez à passer la nuit pour vous détendre et vous ressourcer! Le service de réservation de Parcs Canada permet aux visiteurs de planifier leurs visites dans une grande variété de parcs nationaux et de lieux historiques nationaux partout au Canada en toute confiance, facilement et en sachant qu'ils ont une place assurée. Si votre premier choix de terrain de camping n'est pas disponible les jours que vous préférez, vérifiez régulièrement s'il y a des annulations ou planifiez votre visite à des périodes moins chargées, comme durant la semaine ou pendant les saisons intermédiaires. Pour réserver votre séjour, consultez le site Web de Parcs Canada à reservation.pc.gc.ca ou en composant le 1-877-RESERVE (1-877-737-3783).

Pour profiter au maximum de leur expérience dans des sites administrés par Parcs Canada, les visiteurs sont encouragés à planifier leur séjour en consultant le site Web de Parcs Canada et en s'inscrivant à notre bulletin électronique pour être parmi les premiers à découvrir les nouveautés de Parcs Canada, les événements, les activités, les offres spéciales, les conseils pour la planification de voyage et plus encore. Le tout directement dans votre boîte de réception! Les visiteurs peuvent aussi télécharger l'application mobile de Parcs Canada, écouter le nouveau balado de Parcs Canada Retrouver, et nous suivre sur les médias sociaux pour s'inspirer quant aux sites à visiter et obtenir de l'aide pour planifier une visite de rêve.

L'équipe de Parcs Canada au parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne est heureuse d'accueillir de nouveaux visiteurs et des habitués pour faire l'expérience de tout ce que le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne a à offrir.

Citations

« À l'approche de l'été, j'encourage tout le monde à renouer avec la nature et la culture et à créer des souvenirs durables au parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation représentent ce que le Canada a de mieux à offrir, où les Canadiens, Canadiennes et les visiteurs au Canada peuvent explorer la nature et en apprendre davantage sur l'histoire du Canada. Le vaste réseau d'aires protégées gérées par Parcs Canada a de quoi plaire à tous. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« La saison des visiteurs qui arrivent à grand pas dans les endroits gérés par Parcs Canada est toujours un moment une période excitante de l'année. L'équipe de Parcs Canada travaille très fort pour offrir aux visiteurs des expériences de grande qualité et enrichissantes partout au pays. Nous sommes impatients d'accueillir de nouveaux visiteurs et ceux qui reviennent au parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne pour créer des souvenirs durables ! »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Faits en bref

Le parc national des Îles-de-la-Baie-Georgienne est situé dans le plus grand archipel d'eau douce du monde, qui abrite des milliers d'années d'histoire autochtone. Ici, la riche diversité écologique s'étend des forêts denses de feuillus aux affleurements de granite du Bouclier canadien.

Situé sur les territoires traditionnels des Anishinaabeg, des Haudenosaunee, des Huron-Wendat et, plus tard, des Métis, l'île Beausoleil, la plus grande île du parc national, est aussi désignée comme lieu historique national. Témoin d'une longue histoire de peuplement humain et connue depuis longtemps comme un lieu de refuge pour peuples Autochtones, l'île a servi de halte et de campement saisonnier. Les découvertes archéologiques révèlent une activité humaine et un peuplement des îles remontant à plus de 5 500 ans.

Parcs Canada a lancé un nouveau balado intitulé ReTrouver . Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du Canada et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du Canada tout en découvrant ces trésors bien précieux.

. Les cinq épisodes initiaux invitent les auditeurs du et d'ailleurs à découvrir les récits captivants qui se cachent derrière divers sites historiques nationaux. Explorez le riche patrimoine culturel et naturel du tout en découvrant ces trésors bien précieux. Les sites de Parcs Canada sont une source de fierté commune pour tous les Canadiens et Canadiennes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés.

est heureux de continuer d'offrir l'entrée gratuite à tous les sites de Parcs Canada aux jeunes de 17 ans et moins. En encourageant les jeunes à découvrir la nature et à nouer des liens avec histoire, nous pouvons inspirer la prochaine génération de gardiens de ces lieux protégés. Pour célébrer la diversité, Parcs Canada continuera d'offrir l'entrée gratuite aux nouveaux citoyens canadiens pendant une année grâce à l'application mobile Canoo de l'Institut pour la citoyenneté canadienne. Visiter les lieux patrimoniaux nationaux de Parcs Canada est un excellent moyen pour la population canadienne de profiter du plein air et d'en apprendre davantage sur notre environnement et notre patrimoine.

Vous voulez le meilleur passeport vers la nature, l'histoire et l'aventure ? La carte d'entrée Découverte procure un accès illimité pendant une année entière à plus de 80 destinations partout au pays. Les visiteurs peuvent acheter leur carte d'entrée Découverte de Parcs Canada en ligne, sur place et auprès des détaillants partenaires partout au pays.

