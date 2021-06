À partir du 10 juin, le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est heureux d'accueillir les visiteurs pour la saison 2021 et, à partir du 1 er juin, le site patrimonial Green Gables sera ouvert aux visiteurs. Veuillez noter que, conformément à la réglementation de la province de l'Î.-P.-É, les déplacements vers l'Île-du-Prince-Édouard sont limité s et une autorisation préalable au voyage est requise.

La santé et la sécurité des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance pour Parcs Canada. Avant votre visite, il y a quelques points à ne pas oublier :

Planifiez. Le site Web de Parcs Canada contient des renseignements détaillés sur les emplacements ouverts, sur ce à quoi s'attendre, sur la façon de préparer une visite et sur les services offerts. N'oubliez pas de consulter le site Web avant votre voyage.

Respectez les restrictions de voyage et les conseils des experts en santé publique. Nous devons tous faire notre part pour limiter la propagation de la COVID-19 et assurer la sécurité de chacun. Il est important de toujours respecter les restrictions de voyage, même lors de la visite de lieux historiques nationaux et du parc national.

Faites des choix prudents. Choisissez des activités qui correspondent à votre niveau d'expérience afin d'éviter de vous blesser et/ou de vous perdre, pour contribuer à réduire au minimum les demandes imposées aux équipes d'intervention d'urgence, de recherche et sauvetage ainsi qu'au système de soins de santé.

Soyez autosuffisant . Préparez une trousse comprenant des produits d'hygiène supplémentaires tels que du désinfectant pour les mains, du savon, des masques ou des couvre-visages, des sacs à ordures et une nappe. Vous devez être prêt à apporter votre eau et votre nourriture.

Ne laissez aucune trace. Participez à l'intendance partagée et aidez-nous à garder ce lieu spécial propre en jetant tous vos déchets dans les poubelles réservées à cette fin ou en les ramenant chez vous.

Respectez la vie sauvage. Renseignez-vous sur la vie sauvage au parc avant de vous y rendre. N'oubliez pas de ne jamais nourrir les animaux sauvages, de leur laisser de l'espace, de garder l'emplacement de camping propre, de respecter les fermetures et les limites de vitesse et de tenir votre chien en laisse en tout temps.

De plus amples renseignements et des conseils pour assurer une visite sécuritaire et agréable sont disponibles sur le site Web de Parcs Canada à : https://www.pc.gc.ca/fr/voyage-travel/securite-safety/covid-19-info/covid-19-visite-visit.

Cette année, Parcs Canada à l'Î.-P.-É. se réjouit d'accueillir à nouveau les visiteurs en toute sécurité dans leurs lieux de prédilection. Toutes les installations sanitaires publiques seront ouvertes. Certaines fermetures qui étaient en place l'année dernière, comme l'accès à la plage de Ross Lane, ne le sont plus, bien que les douches des aires de fréquentation diurne restent fermées pour le moment. Les programmes d'interprétation seront de nouveau offerts, y compris un nouveau programme hebdomadaire d'initiation au camping à Cavendish.

Les 5, 6 et 7 juin, de 10 h à 16 h, les kiosques des terrains de camping de Cavendish et de Stanhope seront ouverts pour la vente « hâtive » des laissez-passer saisonniers du parc national de l'Î.-P.-É. Ces jours-là, les visiteurs sont invités à faire une promenade autoguidée, en maintenant la distanciation physique, autour des terrains de camping, avant leur réouverture officielle le 8 juin. Les campeurs doivent également noter qu'à partir du 1er juin, davantage d'emplacements de camping pourront être réservés pour des séjours débutant le 1er juillet.

Le 21 juin, l'Agence Parcs Canada à l'Î.-P.-É. est également fière de lancer la promesse du parc, laquelle est fondée sur les enseignements et le symbolisme des Premières nations et décrit les façons dont chacun peut faire une différence positive en prenant soin de soi et de l'environnement - pendant la visite du parc national de l'Î.-P.-É. et au-delà. La promesse du parc incarne nos propres espoirs d'un avenir plus sain et plus durable, et Parcs Canada invite tout le monde à faire cette promesse et à partager leur engagement envers la gérance environnementale. Pour en savoir plus, consultez le site parcscanada.gc.ca/ipe-promesseparc.

Le site patrimonial Green Gables sera ouvert tous les jours à partir du 1er juin. Les visiteurs de Green Gables en 2021 auront l'occasion de découvrir des expositions d'interprétation fascinantes dans le nouveau centre d'accueil, d'explorer les magnifiques terrains et les sentiers boisés, et de visiter la maison qui a inspiré le paysage d'Anne aux pignons verts. L'accès à la maison sera à nouveau limité à un petit nombre de personnes, ce qui permettra une expérience plus intime, et des activités et programmes d'interprétation seront à nouveau offerts sur le site cette année.

L'offre de services aux visiteurs au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard :

À partir du 10 juin, les guérites, les plages, les aires de fréquentation diurne, les sentiers et toutes les installations sanitaires seront ouverts. Le centre d'interprétation à Greenwich sera ouvert de 9 h à 17 h tous les jours. Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/ipe .

L'offre de services aux visiteurs dans les lieux historiques nationaux :

À partir du 1 er juin au site patrimonial Green Gables, les terrains et sentiers sont ouverts et la maison Green Gables et le centre d'accueil est ouvert de 10 h à 16 h tous les jours. Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/greengables . La programmation commence le 2 juillet (consultez le site Web plus tard ce mois-ci pour plus d'informations).

juin au site patrimonial Green Gables, les terrains et sentiers sont ouverts et la maison Green Gables et le centre d'accueil est ouvert de 10 h à 16 h tous les jours. Pour les détails et les mises à jour, visitez . La programmation commence le 2 juillet (consultez le site Web plus tard ce mois-ci pour plus d'informations). Les terrains et sentiers au lieu historique national Skmaqn--Port-la- Joye--Fort Amherst sont ouverts, et les installations sanitaires rouvrent le 19 juin. Le centre d'accueil rouvre le 1er juillet et la programmation commence le 2 juillet (consultez le site Web plus tard ce mois-ci pour plus d'informations). Pour les détails et les mises à jour, visitez parcscanada.gc.ca/skmaqn .

Les visiteurs sont invités à télécharger le guide du visiteur 2021 sur leur appareil avant leur visite. Le guide de cette année est plus court et moins de copies ont été imprimées, ce qui permet de réduire de 60 % la consommation de papier et l'empreinte carbone globale de l'unité de gestion.

Citations

« Au cours de la dernière année, tellement de Canadiennes et Canadiens ont profité des bienfaits pour la santé et le mieux-être que procure le temps passé à l'extérieur et dans la nature. J'ai moi aussi saisi toutes les occasions d'être à l'extérieur. Les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation offrent à la population canadienne d'innombrables possibilités de se rapprocher en toute sécurité de la nature et de l'histoire, tout en suivant les directives des autorités de santé publique pour limiter la propagation de la COVID-19. J'envisage avec plaisir la saison 2021, alors que les sites de Parcs Canada nous permettent de profiter du plein air et de créer des souvenirs inoubliables près de la maison au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard.»

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de l'Agence Parcs Canada

« Nous avons vraiment de la chance d'avoir le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard dans notre arrière-cour. Tout au long de la pandémie, il a permis aux membres de la collectivité de s'évader en toute sécurité et de profiter des bienfaits du plein air. Tandis que nous continuons à rester près de chez nous pour limiter la propagation de la COVID-19, j'encourage les électeurs à explorer ce trésor local. »

L'honorable Wayne Easter

Député de Malpeque

« Pour Parcs Canada, la santé et le mieux-être des visiteurs, des employés et de l'ensemble de la population canadienne sont de la plus haute importance. L'équipe Parcs Canada travaille fort pour offrir une expérience sécuritaire, propre et saine au parc national de l'Île-du-Prince-Édouard et tous peuvent jouer un rôle important. Les visiteurs devraient faire tous les efforts possibles pour planifier à l'avance, respecter les restrictions de voyage et les directives des experts de la santé publique, faire des choix prudents et ne pas laisser de trace quand ils visitent des sites extérieurs. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que tous vivent une agréable saison 2021 en toute sécurité. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Parcs Canada

Les faits en bref

Créé en 1937, le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard est l'un des plus petits parcs nationaux au Canada , avec une superficie d'environ 23,84 km 2 . Le parc s'étend sur la rive nord de l'Île-du-Prince-Édouard, entre Cavendish et la péninsule de Greenwich .

, avec une superficie d'environ 23,84 km . Le parc s'étend sur la rive nord de l'Île-du-Prince-Édouard, entre et la péninsule de . Le parc national de l'Île-du-Prince-Édouard constitue un attrait touristique important de la province grâce à ses eaux chaudes, à ses plages sablonneuses, à ses magnifiques paysages, à son réseau de sentiers et à ses terrains de camping très prisés. Les visiteurs sont encouragés à consulter le site Web pour savoir ce qui est ouvert, ce à quoi ils peuvent s'attendre et comment se préparer à une visite.

Dix-huit bornes de recharge pour véhicules électriques sont à la disposition des visiteurs dans l'ensemble des sites administrés par Parcs Canada à l'Île-du-Prince-Édouard. Elles se trouvent au :

Lieu historique national Ardgowan, Charlottetown (2)

(2)

Site patrimonial Green Gables, Cavendish (6

(6

Parc national de l'Î.-P.-É. à Brackley Beach (6) et à Greenwich (4)

(6) et à (4) L'application Parcs Canada simplifie encore plus la planification d'un voyage pour les personnes qui visitent pour la première fois les sites de Parcs Canada partout au pays. Les visiteurs peuvent désormais y trouver du contenu d'initiation au camping et obtenir de l'information sur le matériel de camping adéquat, des conseils et des recettes. Les visiteurs peuvent même planifier l'itinéraire complet de leur voyage et créer un aide-mémoire pour le camping.

Liens connexes

Liens connexes

