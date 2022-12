Le parc Jean-Drapeau reçoit un 6e prix cette année!

Son plan directeur remporte les honneurs aux 2022 International Large Urban Parks Awards (World Urban Parks)

MONTRÉAL, le 2 déc. 2022 /CNW Telbec/ - L'année 2022 aura été prolifique pour le parc Jean-Drapeau qui a remporté, le 18 novembre dernier, son 6e prix lors des 2022 International Large Urban Parks Awards de l'Association internationale des parcs urbains (World Urban Parks). Le prestigieux et unique prix remis à Monterrey, au Mexique, pour la planification et la qualité de conception des aménagements du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030, constitue la plus haute reconnaissance internationale à cet égard!

L'équipe de conception du plan, menée par la Société du parc Jean-Drapeau et NIPPAYSAGES, a ainsi su éblouir World Urban Parks! Cette organisation promeut la création, la gestion efficace et l'occupation des parcs urbains, des espaces verts et de loisirs dans le monde entier, comme parties intégrantes de communautés saines et connectées au monde naturel.

« Le jury international de la World Urban Parks reconnaît l'ampleur et la valeur du projet de transformation socio-écologique proposé par le plan directeur du parc Jean-Drapeau, qui permettra de faire du plus ancien parc de Montréal, l'un des parcs emblématiques du 21e siècle. C'est un véritable projet collectif dont il s'agit. Ce projet vise à protéger et enrichir nos patrimoines, tout en offrant une expérience de visite en connexion avec la nature et l'eau », a déclaré madame Caroline Bourgeois, responsable des grands parcs, des sports et loisirs, du mont Royal, du parc Jean-Drapeau, d'Espace pour la vie et de l'Est de Montréal au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Cette haute distinction positionne le parc Jean-Drapeau sur la scène internationale et donne une grande impulsion à l'équipe pour poursuivre son excellent travail et concrétiser cette vision ambitieuse que nous avons pour le Parc! Un parc, dont la métamorphose est déjà amorcée par des projets de restauration concrets et le lancement de plusieurs initiatives en développement durable et en mobilité. Notre plan directeur, c'est un plan en action, qui guide chacune de nos décisions! » a précisé monsieur Karel Mayrand, président du conseil d'administration de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD).

De nombreux projets sont effectivement en cours, au parc Jean-Drapeau. Parmi ceux-ci, notons les projets de conservation de la tour de Lévis, la plaine des Jeux et des Vespasiennes. Plusieurs autres initiatives seront annoncées prochainement.

Les 6 prix obtenus en 2022

International Large Park Award 2022

2022 Décerné au meilleur grand parc urbain à l'occasion du 2022 World Landscape Architecture Awards

Prix du mérite : catégorie « Concept, analyse et planification » AIPH World Green City Awards 2022

2022 et finaliste : catégorie « Vivre vert pour une relance économique et une croissance inclusive » Prix de l'Association canadienne d'experts-conseils en patrimoine (ACECP) 2022

l'Association canadienne d'experts-conseils en patrimoine (ACECP) 2022 Prix d'excellence : catégorie « Documentation et planification » Grand prix du design 15 e édition

édition Lauréat platine et certification Or : catégorie « Design urbain / Plan de design urbain » Grand prix du design 15e édition

Certification Or : catégorie « Prix spéciaux / Paysage & Eau »

Les projets en cours au parc Jean-Drapeau

Tour de Lévis - Ouverture prévue : printemps 2024

Originalement construite en 1937 dans le cadre de l'aménagement du parc municipal de l'île Sainte-Hélène, la tour de Lévis est aujourd'hui l'un des principaux points de repère dans le paysage des îles. Sur son toit, une plateforme d'observation offre une vue imprenable à 360 degrés sur les environs.

Plaine des Jeux - Ouverture prévue des bâtiments - été 2023

La revitalisation complète de la plaine des Jeux, un environnement initialement destiné aux activités sportives dans les années 1950-60, a pris son air d'aller au parc Jean-Drapeau. Le chalet et l'abri pique-nique, deux bâtiments patrimoniaux de l'île Sainte-Hélène datant des premières occupations militaires de l'île, sont en cours de restauration. Une importante revitalisation des paysages complétera celle des bâtiments.

Les Vespasiennes - Fin du projet - printemps 2023

Le projet de conservation de cette aire de service construite en 1959 est presque finalisé. Des travaux majeurs sur l'enveloppe du bâtiment ont été effectués et les espaces intérieurs ont été entièrement réaménagés en intégrant des composantes écoénergétiques.

Dans une optique de développement durable, le stationnement adjacent a été entièrement végétalisé et contribue à la diversification écologique du parc.

Informations

parcjeandrapeau.com ou suivez-nous sur les médias sociaux @parcjeandrapeau

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

Constituée par la Ville de Montréal, la Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, de veiller à la saine cohabitation des activités qui s'y déroulent et d'assurer sa pérennité pour les générations actuelles et futures.

